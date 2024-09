Daniel Bîrligea a ales FCSB! Gigi Becali a scos „artileria grea” și l-a convins pe atacant să nu meargă la Rapid. Exclusiv

Daniel Bîrligea a ales-o pe FCSB. Atacantul în vârstă de 24 de ani a refuzat și a decis să semneze cu clubul patronat de Gigi Becali.

Daniel Bîrligea a semnat cu FCSB. Gigi Becali l-a convins să nu meargă la Rapid

Așteptarea a luat sfârșit. Daniel Bîrligea a semnat cu FCSB. Atacantul care a evoluat în ultimele două sezoane la CFR Cluj a refuzat oferta de la Rapid și a decis să semneze cu actuala campionă a României, din informațiile FANATIK. Atacantul este în mașină, în drum spre București, acolo unde urmează să facă vizita medicală.

Din informațiile obținute în exclusivitate de site-ul nostru, atacantul în vârstă de 24 de ani a acceptat oferta roș-albaștrilor pentru că are ocazia să joace cel puțin 8 meciuri în UEFA Europa League.

Patronul roș-albaștrilor, supărat pe Dan Șucu

Transferul lui Bîrligea la FCSB reprezintă și o lovitură pe care Gigi Becali i-o dă lui Dan Șucu. Azi-noapte, acționarul majoritar de la Rapid a încercat să îl deturneze pe atacant din drumul spre Palat.

Cu câteva ore înainte ca mutarea lui Bîrligea la FCSB să devină oficială, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Șucu a intrat pe fir și le-a făcut o ofertă de 1,8 milioane de euro în trei tranșe celor de la CFR Cluj pentru a-l aduce pe atacant la Rapid. Becali a fost șocat de atitudinea omologului din Giulești.

„Eu nu credeam că Șucu poate să facă așa ceva. Am vorbit cu Șucu. Mi-a zis că nu are o stare bună. A oferit un 1,8 milioane de euro în trei tranșe. Noi am semnat contractul cu CFR Cluj. Eu nu știam nimic despre ei, eu am negociat cu Varga. Am semnat contractul cu CFR Cluj. După a venit Șucu și a zis că dă 1,8 milioane de euro în trei tranșe.

Alta e că faci concurență și că faci licitație, alta e că ai vândut marfa, marfa e vândută. Mie îmi plăcea de Rareș Pop, am auzit că deja negociază (n.r. Rapid), nu că au semnat.

Ce fac acum, intervin și eu? Gata, au fost mai vigilenți și l-au luat. Ce trebuia? Să dau telefon, să negociez? Alta e când e un jucător de valoare și faci licitație, alta e când semnezi cu clubul. Așa cred eu, poate am altă mentalitate.”, a spus Gigi Becali, la .

Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai buni atacanți din SuperLiga. Fotbalistul născut la Brăila nu doar că e în anturajul echipei naționale, ci a participat cu „tricolorii” la Campionatul European din Germania. Deși nu a jucat la turneul final, noul jucător al roș-albaștrilor are 2 selecții la prima reprezentativă.

101 meciuri, 29 de goluri și 11 assist-uri a bifat Daniel Bîrligea în cei doi ani petrecuți la CFR Cluj



1,6 milioane de euro este cota de piață a atacantului, conform transfermarkt.com