După ce a fost amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea a primit o altă veste proastă! Anunțul Comisiei de Disciplină

Daniel Bîrligea a fost în mijlocul unui scandal, după ce a fost certat public de către Gigi Becali pentru că a fost eliminat la partida dintre Hermannstadt și FCSB, 3-3.

Cât vor lipsi de pe teren Daniel Bîrligea și Alexandru Cicâldău

Acum, , și-a aflat pedeapsa din partea Comisiei de Disciplină. Chiar dacă a avut un comportament nesportiv și dus la limita extremă asupra arbitrului, Daniel Bîrligea a scăpat doar cu o etapă de suspendare în urma eliminării de la partida cu Hermannstadt. Lucrul care l-a ajutat cel mai mult pe fotbalist este că a primit două cartonașe galbene și nu direct cartonașul roșu.

De asemenea, Alexandru Cicâldău, de la Universitatea Craiova, și Friday Adams, de la FC Botoșani, au primit și ei vești despre suspendări. Cei doi vor lipsi de pe teren tot câte un meci și vor reveni în runda cu numărul 18 pe teren pentru a-și ajuta colegii. De asemenea, cei 3 jucători vor fi nevoiți să plătească câte o amendă de 740 de lei.

Rapid, amendată pentru incidentele de la partida cu Universitatea Craiova

Clubul Rapid, unul care primește des amenzi pentru comportamentul suporterilor, este din nou bun de plată, cu aproape 17.000 de lei, de data aceasta după , jucată în deplasare. „În temeiul art. 82.2 și 3.a și c din RD, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 16.875 lei,”, a anunțat FRF.

De amenzi nu au scăpat nici cluburile Miercurea Ciuc și Petrolul Ploiești. Acestea două au avut o confruntare directă, iar Comisia de Disciplină a anunțat că fiecare grupare trebuie să plătească 7500 de lei după ce a încălcat regulamentul.