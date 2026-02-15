Sport

Bîrligea, aproape de lacrimi după Craiova – FCSB. Imaginile cu atacantul devastat la finalul duelului din Bănie

Eșecul suferit de FCSB cu Universitatea Craiova, 0-1, l-a afectat vizibil pe atacantul Daniel Bîrligea, iar imaginile de la finalul partidei vorbesc de la sine.
Mihai Alecu
16.02.2026 | 00:29
Birligea aproape de lacrimi dupa Craiova FCSB Imaginile cu atacantul devastat la finalul duelului din Banie
Cum a fost surpins Daniel Bîrligea după Universitatea Craiova - FCSB
FCSB a fost răpusă de Universitatea Craiova după un gol marcat de Assad Al-Hamlawy în prima repriză, iar campioana din sezonul trecut are probleme mari în a prinde play-off-ul.

Daniel Bîrligea, imaginea dezolării după meciul pierdut de FCSB cu Universitatea Craiova

Duelul din Bănie a fost unul dominat de gazde, însă și bucureștenii au avut ocazii foarte bune de a marca. În repriza secundă, Daniel Bîrligea a fost aproape de a înscrie în două rânduri. Mai întâi, atacantul de la FCSB a ajuns la o centrare trimisă de Radunovic, în minutul 71, însă a ratat cu seninătate din doar câțiva metri. Lovitura sa de cap nu a prins spațiul porții.

A urmat o altă fază în care atacantul putea să marcheze și să egaleze scorul. În minutul 90+4, Tavi Popescu i-a pasat în careu, Bîrligea a driblat superb un adversar, a rămas singur cu Laurențiu Popescu, dar a dat pe lângă poartă din poziție laterală. Finalul confruntării l-a găsit pe jucătorul de la FCSB extrem de supărat și frustrat, iar imaginile surprinse de camerele TV au arătat starea fotbalistului care era aproape în lacrimi.

Ce a spus Gigi Becali despre Daniel Bîrligea după partida de la Craiova

Gigi Becali nu a fost însă supărat pe jucătorul său și a spus că s-a zbătut, însă nu a avut cu cine din cauza evoluției slabe a coechipierilor. Pentru FCSB problemele sunt și mai mari, asta după ce Mamadou Thiam s-a accidentat la antrenamentele de dinaintea partidei și nu a putut fi folosit în duelul din Bănie.

„Bîrligea a încercat, s-a zbătut, dar dacă nu a avut cu cine? Ce vină să aibă el. A încercat, nu a fost să fie, nu a ieșit. E adevărat că a ratat, așa e la fotbal. Adio campionat acum, pentru play-off nu am emoții că s-au încurcat între ele. La campionat nu mai sper”, a spus Gigi Becali la finalul partidei dintre Universitatea Craiova și FCSB.

FCSB urmează să joace în runda viitoare pe teren propriu cu Metaloglobus, echipă care în meciul tur a produs o surpriză uriașă și a învins în confruntarea disputată la Clinceni, 2-1. Trupa roș-albastră are nevoie de 3 victorii în ultimele 3 partide din sezonul regulat pentru a mai spera la o clasare în top 6.

