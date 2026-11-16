Sport

Bîrligea are viață grea! Frosinone, pregătită să îl transfere pe puștiul-minune cu aproape 500 de goluri marcate

Gabriel Neagu
16.11.2026 | 09:45
Birligea are viata grea Frosinone pregatita sa il transfere pe pustiulminune cu aproape 500 de goluri marcate
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Echipa lui Bîrligea este pregătită să transfere un jucător cu aproape 500 de goluri la juniori. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Frosinone este pregătită să dea o lovitură de zile mari pe piața transferurilor. Mutarea ar putea rezolva problema atacului de pe ”Benito Stirpe” pentru multe sezoane.
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Misiunea lui Daniel Bîrligea (26 de ani) la Frosinone pare să nu se ușureze, în ciuda accidentării lui Antonio Raimondo. Conducerea de pe ”Benito Stirpe” ar fi pregătită să îi aducă un nou competitor care este considerat viitoarea stea a Italiei.

Echipa lui Bîrligea vrea să îl transfere pe puștiul-minune al Italiei

După accidentarea atacantului de bază al echipei, Antonio Raimondo, Frosinone este pregătită să facă o mutare de marcă pe piața transferurilor. Nou-promovata în Serie A ar fi interesată de serviciile puștiului-minune, de 18 ani, provenit din academia lui AC Milan, Francesco Camarda. Mai mult, ”rossonerii” ar fi de acord să îl ofere sub formă de împrumut în perioada de mercato din această iarnă, arată Milan Reports.

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Totuși, Football-Italia arată că în cursa pentru semnătura tânărului atacant nu ar fi numai Frosinone. Alături de echipa pregătită de Massimiliano Alvini, ar fi și divizionara secundă Pisa, dar și echipa din subsolul clasamentului al Seriei A, Monza. Formația de lângă Milano ar dori cu ardoare semnătura tânărului, pentru a umple posibilul gol lăsat de o plecare a lui Gustavo Varela.

O mutare a lui Francesco Camarda s-ar putea realiza, inițial, sub forma unui împrumut de șase luni. Totuși, Frosinone ar dori să introducă și o clauză de cumpărare definitivă, pe care ar putea să o activeze la sfârșitul acestei stagiuni. Până în prezent, AC Milan nu a inițiat discuții cu niciun club ce îl are în vizor pe vârful născut în martie 2008.

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  • 15.000.000 de euro este cota de piață a lui Francesco Camarda, conform Transfermarkt

A marcat aproape 500 de goluri la juniori și e cel mai tânăr debutant din Serie A

Perioada petrecută în academia lui AC Milan a fost una prolifică pentru tânărul atacant. Conform Breaking the Lines, Francesco Camarda a avut niște cifre ireale. Vârful a reușit să marcheze pentru juniorii ”rossonerilor” 485 de goluri în doar 89 de meciuri. Cifrele ar fi fost înregistrate între vârsta de 14 ani și finalul junioratului. Astfel, Francesco Camarda are o medie de pe 5.44 goluri marcate per meci la nivel juvenil.

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Performanțele sale senzaționale l-au adus prematur în atenția primei echipe de pe San Siro. Astfel, la numai 15 ani a fost cooptat în lotul lui AC Milan, alături de care s-a pregătit timp de mai multe luni. Debutul mult așteptat la prima echipă a ”diavolilor” milanezi a venit pe data de 25 noiembrie 2023, într-o victorie a lui AC Milan împotriva Fiorentinei, 1-0. Francesco Camarda a intrat, în minutul 84 al partidei, în locul lui Luka Jovic și a devenit cel mai tânăr jucător care a evoluat într-un meci de Serie A: 15 ani și 260 de zile.

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Până în prezent, a strâns 22 de apariții în tricoul echipei mari a lui AC Milan, însă nu a reușit să contribuie la nicio reușită. Francesco Camarda a strâns patru apapariții în actualul sezon al Serie A, contra lui Lazio (2-2, 5 minute), Lecce (3-0, 3 minute), Udinese (2-0, un minut) și Bologna (2-4, 27 de minute). De asemenea, a fost introdus de Ruben Amorim și în două partide din Europa League, contra lui RB Salzburg (4-0, 60 de minute) și Ferencvaros (0-2, 23 de minute).

  • 7 selecții are Francesco Camarda pentru reprezentativa Italiei sub 21 de ani
  • 5 goluri a marcat atacantul pentru naționala de tineret a ”Squadrei Azzurra”
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