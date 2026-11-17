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Daniel Bîrligea (26 de ani) are o misiune dificilă de a se impune în primul ”11”al lui Frosinone. Pe lângă faptul că , conducerea clubului vrea să ajungă la un acord cu un competitor de-ai săi.

Frosinone vrea să semneze cu competitorul lui Daniel Bîrligea

Frosinone are un început de sezon formidabil, fiind pe locul 6 (poziție ce asigură calificarea europeană), din postura de nou-promovată în Serie A. Astfel, pentru a putea menține ritmul pe termen lung, formația pregătită de Massimiliano Alvini dorește să le ofere continuitate jucătorilor ce au transformat echipa în cea mai mare surpriză a stagiunii.

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Conducerea de pe ”Benito Stirpe” a forțat discuțiile cu atacantul Georgi Kvernadze, care a înregistrat cifre remarcabile în actuala stagiune. Georgianul a reușit cinci goluri și șase pase decisive în cele 12 partide disputate pentru Frosinone în toate competițiile. Performanțele sale l-au adus în vizorul echipelor de top din Italia.

Cum clauza sa de reziliere este de numai patru milioane de euro, nou-promovata vrea să scape de amenințarea unei plecări gratuite a vârfului. Conducerea clubului vrea să îi propună o prelungire contractuală, cu o clauză de reziliere mai ridicată. Până în acest moment, Georgi Kvernadze nu a oferit un răspuns clar oficialilor de pe ”Benito Stirpe”.

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8.000.000 de euro este cota de piață a lui Georgi Kvernadze, potrivit

Daniel Bîrligea poate fi transferat definitiv de Frosinone

Fotbalistul român a ajuns în vara acestui an pe ”Benito Stirpe”, sub formă de împrumut. Gruparea italiană a plătit 1.5 milioane de euro lui FCSB pentru a beneficia de serviciile lui Daniel Bîrligea în acest sezon, iar mutarea s-ar putea realiza definitiv, în vara acestui an. Înțelegerea dintre cele două echipe arată că, în cazul în care Frosinone se va salva de la retrogradare, românul este transferat automat.

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În cazul în care vârful va rămâne definitiv jucătorul echipei de pe ”Benito Stirpe”, . Acest lucru pare din ce în ce mai realizabil, ținând cont că, după 11 etape scurse din Serie A, Frosinone are un avans de 13 puncte față de ultima poziție retorgradabilă.

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În ciuda unei colaborări ce se poate întinde pe termen lung, cifrele lui Daniel Bîrligea nu i-au încântat pe italieni. Până în acest moment, Massimiliano Alvini l-a introdus în numai opt partide disputate în toate competițiile, iar .