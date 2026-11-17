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Meciul România – Polonia din Liga Națiunilor a fost deblocat de Daniel Bîrligea (26 de ani). Introdus pe teren în minutul 67, vârful de la Frosinone a contribuit la ambele goluri ale „tricolorilor” lui Gică Hagi (61 de ani). În direct la FANATIK, Mihai Stoica (61 de ani) a avut cuvinte de apreciere pentru fotbalist, asemănând pasa sa din meciul contra Poloniei cu ceea ce mai reușește Lamine Yamal.

Mihai Stoica, paralelă între pasa lui Bîrligea din meciul cu Polonia și ceea ce face un campion mondial: „Ca Lamine Yamal!”

În partida din etapa a 5-a a grupei de Liga Națiunilor, elevii lui Gică Hagi au arătat o altă față cu Polonia, pe Arena Națională. Echipa noastră s-a impus cu scorul de 2-1 (0-0 la pauză), sâmbătă seara, în fața a aproape 46 de mii de spectatori. Cicâldău și Man au marcat golurile victoriei împotriva lui Lewandowski & compania.

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Inspirația lui Gică Hagi, dar mai ales , au fost factorii care au dus la succesul României. Impactul intrării vârfului din Serie A a fost unul imediat. A pășit pe gazon în minutul 67, iar în minutul 68 era deja 1-0. Evoluția lui Bîrligea a fost comentată în emisiunea „MM la FANATIK”. Fostul oficial al celor de la FCSB a fost și el impresionat de atacantul cu care a colaborat la fosta campioană din SuperLiga.

„(n.r. Ce spui despre Daniel Bîrligea? Îl găsește pe Dennis Man, la golul de 2-0, ca Messi pe vremuri?) Bîrligea, ca Lamine Yamal! Acum, recent, îl vezi și pe Yamal dând pasele astea. Dar de pasa cu pieptul a lui Bîrligea? O astfel de pasă am văzut, ieri (n.r. în Spania – Anglia 2-3) la Fermin Lopez”, a punctat MM Stoica.

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Meme explică de ce a clacat Daniel Bîrligea la FCSB: „A avut o singură problemă!”

Daniel Bîrligea a jucat la FCSB timp de peste două sezoane. Între 2024 și 2026, atacantul a avut perioade excelente, în care a marcat la foc automat și și-a ajutat echipa în SuperLiga și în cupele europene. Au existat însă și momente, și vorbim aici de ultimele sale luni în tricoul roș-albaștrilor, în care fotbalistul a avut evoluții ceva mai modeste. de la FANATIK, de ce nu a reușit Bîrligea să arate o constanță la FCSB.

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„La Dani Bîrligea există o singură problemă: abordarea lui în momentul în care începe meciul, dacă e titular sau dacă intră de pe bancă. Dacă el intră, cum a început la noi când a venit de la CFR, cum a fost mereu la echipa națională sau cum l-am văzut acum în toate meciurile în care a intrat sau le-a început la Frosinone, este de excepție. Dacă intră (pe parcurs) cum a intrat la noi la niște meciuri cu Csikszereda sau cu Metaloglobus, nu e ok”, afirmă MM.

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În SuperLiga, la FCSB, Bîrligea avea asigurat postul de titular, neavând practic nicio concurență. Meme admite că acest lucru i-a dăunat fotbalistului, așa cum a dăunat și clubului. „(n.r. Această postură i-a dăunat mult?) Da, și lui, dar și nouă, echipei”. În prezent, Bîrligea duce o luptă din răsputeri la Frosinone pentru un loc de titular. „Acum, el trebuie să se lupte… E greu de tot să joace în fața lui Raimondo (n.r. golgheterul lui Frosinone). Deja joacă în fața lui Bobcek, pe care s-au plătit foarte mulți bani și asta deja e un pas mare pentru el”.