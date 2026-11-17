Meciul România – Polonia din Liga Națiunilor a fost deblocat de Daniel Bîrligea (26 de ani). Introdus pe teren în minutul 67, vârful de la Frosinone a contribuit la ambele goluri ale „tricolorilor” lui Gică Hagi (61 de ani). În direct la FANATIK, Mihai Stoica (61 de ani) a avut cuvinte de apreciere pentru fotbalist, asemănând pasa sa din meciul contra Poloniei cu ceea ce mai reușește Lamine Yamal.
În partida din etapa a 5-a a grupei de Liga Națiunilor, elevii lui Gică Hagi au arătat o altă față cu Polonia, pe Arena Națională. Echipa noastră s-a impus cu scorul de 2-1 (0-0 la pauză), sâmbătă seara, în fața a aproape 46 de mii de spectatori. Cicâldău și Man au marcat golurile victoriei împotriva lui Lewandowski & compania.
Inspirația lui Gică Hagi, dar mai ales forma de senzație a lui Daniel Bîrligea, au fost factorii care au dus la succesul României. Impactul intrării vârfului din Serie A a fost unul imediat. A pășit pe gazon în minutul 67, iar în minutul 68 era deja 1-0. Evoluția lui Bîrligea a fost comentată în emisiunea „MM la FANATIK”. Fostul oficial al celor de la FCSB a fost și el impresionat de atacantul cu care a colaborat la fosta campioană din SuperLiga.
„(n.r. Ce spui despre Daniel Bîrligea? Îl găsește pe Dennis Man, la golul de 2-0, ca Messi pe vremuri?) Bîrligea, ca Lamine Yamal! Acum, recent, îl vezi și pe Yamal dând pasele astea. Dar de pasa cu pieptul a lui Bîrligea? O astfel de pasă am văzut, ieri (n.r. în Spania – Anglia 2-3) la Fermin Lopez”, a punctat MM Stoica.
Daniel Bîrligea a jucat la FCSB timp de peste două sezoane. Între 2024 și 2026, atacantul a avut perioade excelente, în care a marcat la foc automat și și-a ajutat echipa în SuperLiga și în cupele europene. Au existat însă și momente, și vorbim aici de ultimele sale luni în tricoul roș-albaștrilor, în care fotbalistul a avut evoluții ceva mai modeste. Mihai Stoica a explicat, în emisiunea de la FANATIK, de ce nu a reușit Bîrligea să arate o constanță la FCSB.
„La Dani Bîrligea există o singură problemă: abordarea lui în momentul în care începe meciul, dacă e titular sau dacă intră de pe bancă. Dacă el intră, cum a început la noi când a venit de la CFR, cum a fost mereu la echipa națională sau cum l-am văzut acum în toate meciurile în care a intrat sau le-a început la Frosinone, este de excepție. Dacă intră (pe parcurs) cum a intrat la noi la niște meciuri cu Csikszereda sau cu Metaloglobus, nu e ok”, afirmă MM.
În SuperLiga, la FCSB, Bîrligea avea asigurat postul de titular, neavând practic nicio concurență. Meme admite că acest lucru i-a dăunat fotbalistului, așa cum a dăunat și clubului. „(n.r. Această postură i-a dăunat mult?) Da, și lui, dar și nouă, echipei”. În prezent, Bîrligea duce o luptă din răsputeri la Frosinone pentru un loc de titular. „Acum, el trebuie să se lupte… E greu de tot să joace în fața lui Raimondo (n.r. golgheterul lui Frosinone). Deja joacă în fața lui Bobcek, pe care s-au plătit foarte mulți bani și asta deja e un pas mare pentru el”.