Bîrligea, de 6 ori mai ieftin decât Rrahmani! Transferul fostului atacant al FCSB la Frosinone, văzut dintr-o o altă perspectivă

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Când vine vorba despre fotbalul intern, subiectul meu preferat este Rapid. Nu din subiectivism… Cred sincer că ar trebui să comentăm (sau, după caz, să scriem) doar despre subiecte pe care le înțelegem cu adevărat. Zona mea de „competență” este așadar Rapidul, dar ieșind din ea, ajung în zona de confort numită fotbal intern. Iar este un subiect important al SuperLigii, care merită dezbătut și comentat din cât mai multe puncte de vedere.

Transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone, privit dintr-o altă perspectivă

Într-un text care nu a văzut „lumina tiparului”, ci a rămas într-un ungher al unei rețele de socializare, imediat după transferul lui Bîrligea de la CFR la FCSB, am comentat mutarea. Din perspectivă rapidistă, desigur. Dacă vă amintiți, la momentul respectiv se născuse un „pui de scandal”, pentru că Rapidul intervenise în transferul încă nefinalizat al atacantului la FCSB, nereușind altceva decât să crească prețul tranzacției. Mai mult decât nimic, dacă mă întrebați pe mine… Revenind, odată transferul la FCSB încheiat, spuneam că pentru Rapid este mai bine că tentativa a eșuat. Nu… u pentru că strugurii erau acri, chiar aveam niște argumente.

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La momentul respectiv se vorbea despre o sumă de transfer de 2 milioane euro, plus procente (deloc puține) păstrate de CFR. Ca o paranteză, între timp, cu bonusuri și răscumpărarea anumitor clauze, suma a ajuns la aproximativ 3 milioane. Consideram la momentul respectiv că suma plătită de FCSB era una prea mare pentru Rapid. Asta pentru că FCSB juca în grupele Europa League, o vitrină excelentă pentru fotbaliști. În plus, investiția se putea amortiza măcar parțial din bilete și premii UEFA. Neavând la dispoziție nici vitrina și nici aceste surse de venit, pentru Rapid transferul ar fi fost unul foarte riscant (la acel preț) din punct de vedere financiar. Mai ales după „lovitura” Jambor.

Bîrligea a contrazis previziunile sceptice din urmă cu doi ani

Mai mult, spuneam eu, peste un an (la 25 de ani împliniți), lui Bîrligea i-ar fi fost imposibil să prindă un transfer într-un campionat bun sau foarte bun. De ce? Teoria mea spune că diferența de valoare dintre SuperLiga și respectivele campionate este atât de mare, încât niciun jucător matur nu poate ajunge acolo. Pentru că în campionatele bune și foarte bune un jucător de 25-26 de ani e transferat pentru a fi titular, pentru a ajuta imediat, nu pentru a fi crescut. Unul tânăr, sau foarte tânăr, poate. În speranța că se va dezvolta în mediul în care activează clubul cumpărător, care a identificat o marjă de progres. Avem în minte exemplele Rareș Ilie și Rrahmani când am construit această teorie.

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Ei bine, după 2 ani (nu unul), la 26 de ani împliniți în aprilie (nu la 25), Bîrligea a făcut pasul spre un campionat nu bun, nu mai bun, ci foarte bun. Adică spre Serie A. Da, la o echipă mică, dar în Serie A, campionat de Top 5. Fapt care aparent nu îmi contrazice teoria, ci o distruge pur și simplu. Chestia asta m-a scos efectiv din sărite, pentru că era o teorie bună, funcțională și frumoasă, de care eram și atașat sentimental. Așa că am scos lupa de filatelist și am început să privesc transferul lui Bîrligea prin ea, căutând iritat explicații.

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Bîrligea la Frosinone vs Rrahmani la Venezia. Unul în probe, celălalt cumpărat pe o sumă uriașă

Frosinone este un club nou-promovat în Serie A. A terminat Serie B pe locul 2 în sezonul trecut, la un singur punct în spatele Veneziei, alături de care a dominat categoric campionatul ligii secunde. Interesant, nu-i așa, tot în această vară la Venezia a ajuns Rrahmani, fostul atacant al Rapidului. Detaliu care deschide un capitol interesant al discuției.

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9,5 miloane euro va costa, cu tot cu bonusuri, Rrahmani

1,5 milioane euro va costa împrumutul lui Bîrligea pe 1 an

Albion Rrahmani a fost transferat de Venezia pentru 9,5 milioane euro (cu tot cu bonusuri), de la Sparta Praga, o sumă de peste 6 mai mare decât cea achitată de Frosinone pentru împrumutul lui Bîrligea. Va împlini 26 de ani pe 31 august. Este practic un excelent reper pentru Bîrligea, pentru că a ajuns în același campionat, în același timp și la aceeași vârstă (e cu 4-5 luni mai „tânăr” decât Bîrligea). Diferența e următoarea: Bîrligea ar urma să fie împrumutat în primul an, cu opțiune de cumpărare care se activează automat doar în cazul în care Frosinone rămâne în serie A, în timp ce Rrahmani e jucătorul Veneziei definitiv, cu contract pe 3 ani. Deloc surprinzător, traseul celor doi justifică asta.

Rrahmani a trecut într-un campionat mai bine cotat decât SuperLiga, a jucat și a marcat în Champions League. Iar această diferență indică un statut diferit al celor doi. Venezia e sigură de ce cumpără (sau a fost la momentul deciziei), Rrahmani e un vârf de atac pe care se bazează în bătălia de menținere în serie A. Rrahmani este la Venezia al doilea cel mai scump transfer al verii, după Akor Adams (tot atacant) adus de la Sevilla pentru 16 milioane euro.

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Spre comparație, Frosinone a cumpărat un mijlocaș ofensiv (Romano Schmid, tot 26 de ani) de la Werder Bremen, cu 8,5 milioane euro. Acesta nu este un pariu, mai ales pentru o nou-promovată. Din acest punct de vedere, Bîrligea este pentru Frosinone un hedge bet. Adică un pariu pe o sumă modică pentru Serie A, la care riscul e acoperit prin împrumut și condiționarea achiziției de menținerea în prima ligă. În cazul în care Frosinone se salvează, bugetul și contribuția lui Bîrligea vor justifica achitarea restului de plată de 3,5 milioane de euro. Practic, Bîrligea este în probe timp de un sezon în Italia.

În atac, Frosinone îl mai are pe Antonio Raimondo (22 de ani), împrumutat de la Bologna. Pariul meu (că tot vorbim despre pariuri) este că . Altfel va fi greu să activeze în vara viitoare opțiunea de cumpărare.

De ce l-a vândut FCSB pe Daniel Bîrligea la Frosinone? De ce la prețul acesta?

Întrebări legitime. Investiția în Bîrligea a fost una mare, mai ales dacă o raportăm la puterea de cumpărare a SuperLigii. Clubul spera să obțină un profit frumos din noul său atacant atunci când l-a transferat, iar expunerea timp de două sezoane în grupele Europa League era un plus enorm. Ei bine, oferta de nerefuzat nu a venit. Sau poate a fost un timing prost. Ea o fi venit la un moment dat, dar a fost considerată „de refuzat” când echipa și atacantul său erau pe val. Între timp, FCSB a ratat sezonul trecut, a crezut că îl repară prin „barajul” câștigat cu Dinamo, dar meciul acela s-a dovedit până la urmă un eșec pentru ambele cluburi. Dinamo nu a prins Europa, iar FCSB s-a urcat pe scara ultimului vagon, doar pentru

Cu efectele financiare de rigoare. Pe linia „venituri UEFA”, contul de profit și pierdere vă arăta în viitor o sumă minusculă, iar proprietarul știe asta. Desigur, dar cred că e improbabil ca instinctul de comerciant al lui Gigi Becali să considere oportună o astfel de cheltuială, într-un astfel de moment.

Până la urmă, de ce a plecat Bîrligea împrumut pentru doar 1,5 milioane de euro?

În primul rând, pentru că nu a existat o altă ofertă mai bună. În al doilea rând, pentru că după eliminarea din Europa patronul FCSB a pus stop loss și a lichidat o poziție încă atractivă. Simțind probabil și că jucătorul și-a pierdut motivația de a continua în România. Adică banii primiți azi, oricât de puțini ar fi, s-ar putea să fie mai mulți decât cei oferiți mâine.

Bun, dar cum de a ajuns în Serie A? Nu ziceai tu acum două veri că așa ceva e imposibil (veți spune…)? Ziceam. Recunosc fapta, dar nu mă căiesc. Bîrligea este, cred, o excepție de la această regulă. Pe care, ca o paranteză, pare să o confirme și Olaru în Belgia. Excepție pentru că ceea ce am crezut acum două veri e infirmat doar parțial, cred eu. Bîrligea este, cum spuneam mai sus, în probe la Frosinone. Iar Bîrligea, să nu uităm, este un jucător format și crescut în Italia. Convingerea mea este că și asta a contat în decizia italienilor de a-l aduce.

Rămân la părerea că un transfer intern de 3 milioane de euro pentru un fotbalist de 24 de ani este un pariu riscant pentru un club de SuperLiga, greu de amortizat. Bîrligea va contrazice cu succes această afirmație dacă vă rămâne la Frosinone și din vara viitoare, aducând la FCSB încă 3,5 milioane de euro. Dar și în cazul acela, FCSB vă putea menționa multe alte afaceri mai profitabile decât Bîrligea. Oricum, un subiect de urmărit.