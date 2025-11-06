„Bîrligea e vinovat!”. Gigi Becali, șocat după Basel – FCSB 3-1: „Nu văd nicăieri nebunelile astea!”

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit a treia înfrângere consecutivă în Europa League. Campioana României a pierdut cu 1-3 meciul din Elveția, în fața celor de la Basel. Gigi Becali a intrat în direct imediat după fluierul final și a pus tunurile pe jucătorii săi.

Campioana României, răpusă de Basel în Elveția. Prima reacție a lui Gigi Becali

Campioana României a avut un start de meci de coșmar. Portarul FCSB-ului, Ștefan Târnovanu, a fost eliminat după ce a lovit mingea cu mâna în afara careului, iar la faza imediat următoare ț, iar Shaqiri l-a învins pe noul intrat Zima.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii au dat semne că pot scoate măcar un punct în partea secundă cu un șut superb din marginea careului, însă echipa din Elveția a profitat de superioritatea numerică și a mai marcat de două ori până la finalul jocului.

Gigi Becali, nemilos cu jucătorii săi după Basel – FCSB 3-1

Gigi Becali s-a declarat profund dezamăgit de felul în care echipa sa s-a comportat în primele minute ale jocului. Totuși, el a dat vina pe un jucător surpriză pentru primul gol al elvețienilor. Omul de afaceri este de părere că Ngezana a fost forțat să lovească mingea cu mâna din cauza unei poziționări greșite la zid a lui Bîrligea.

ADVERTISEMENT

„Voi dați vina pe Ngezana, dar acolo a fost vinovat Bîrligea, să știți. S-a dat la o parte, nu a stat în zid. Și ăsta îl trăgea de tricou să stea în zid. Dacă el rămâne acolo, mingea vine în el și nu ai nicio problemă. Bine, nu contează asta, contează că era greu în 10 oameni. Nu ne băteau în viața lor, ne distram cu ei dacă eram 11 la 11 pe teren. Cum să faci așa ceva? Nici nu iese normal. A ieșit când nu avea nevoie. Ngezana controla mingea”, a declarat Gigi Becali la

ADVERTISEMENT

(N.r. Legat de eliminarea lui Târnovanu) Mai și ridici mâinile… păi ce vrei să faci, mă, ești nebun? Nu am văzut în Europa, mă mai uit și eu, dar nu văd greșeli, nebuneli din astea. Cum să faci așa ceva? Înseamnă că ai emoții prea mari, nu mai ai mintea cu tine”, a mai spus Gigi Becali.