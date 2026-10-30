Bîrligea este primul român din Serie A care reușește ”dubla” în ultimii 14 ani! Ce s-a întâmplat în fotbal de la performanța lui Adrian Mutu

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. Românul a punctat pentru prima dată de la sosirea în Italia și i-a demonstrat lui Guido Carboni că merită creditul de care a avut parte. Mai mult, a egalat o performanță ce nu mai fusese atinsă de niciun conațional de peste un deceniu.

Aproape 15 ani de la ultima ”dublă” a unui român în Serie A

Daniel Bîrligea a marcat două goluri în victoria de pe ”Benito Stirpe” și a egalat o performanță veche de aproape 15 ani. Ultima dată când un român marca o ”dublă” în prima ligă italiană se întâmpla în 2012. Atunci, actorul principal al acestei performanțe era Adrian Mutu. ”Il Fenomeno” se afla spre sfârșitul carierei sale în fotbalul din ”Cizmă” și evolua pentru Cesena.

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Momentul de referință s-a întâmplat pe 15 ianuarie. Atunci, echipa lui Adrian Mutu primea vizita Novarei, pe ”Dino Manuzzi”. Cesena a început cum nu se putea mai bine meciul și a deschis scorul prin atacantul român, în minutul 20. Tot ”Briliantul” a mărit avantajul, din penalty, în minutul 39. ”Caii de mare” s-au impus la finalul partidei, 3-1.

Meciul contra Novarei a fost unul special pentru Adrian Mutu. , fiind, până în prezent, singurul român care se poate mândri cu această performanță. La finalul partidei, publicația din Peninsulă Gazzetta dello Sport a publicat, pe prima pagină a ziarului, celebrul titlu: ”Si scatena Mutu: è la carica dei 101. Il Cesena risale” (n.r. – în română: ”Se dezlănțuie Mutu: este o poveste de succes a celor 101 goluri. Cesena își revine în clasament”).

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De atunci, deși au mai trecut mulți jucători români prin Serie A, niciunul nu a reușit să marcheze două goluri într-un singur meci.

Ce s-a întâmplat în fotbalul mondial în perioada dintre ”dubla” lui Mutu și cea a lui Bîrligea

Perioada dintre performanța lui Adrian Mutu și Daniel Bîrligea a fost una foarte lungă și încărcată de evenimente în sport. Dacă ne uităm pe plan intern, România avea o echipă participantă în faza grupelor Ligii Campionilor: CFR Cluj. Mai mult, în acest interval de timp a avut loc campania legendară a lui FCSB în Europa League, când a eliminat dramatic pe Ajax și a învins, în manșa tur, pe Chelsea.

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Pe plan mondial, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo și-au mai disputat supremația în La Liga timp de încă 3 sezoane, iar proiectul de vis al lui Manchester City de abia începea să prindă contur. Acestea sunt câteva evenimente din fotbalul mondial care s-au întâmplat între ultimele două ”duble” ale românilor în Serie A:

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