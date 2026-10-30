Sport

Bîrligea este primul român din Serie A care reușește ”dubla” în ultimii 14 ani! Ce s-a întâmplat în fotbal de la performanța lui Adrian Mutu

Gabriel Neagu
30.10.2026 | 11:42
Birligea este primul roman din Serie A care reuseste dubla in ultimii 14 ani Ce sa intamplat in fotbal de la performanta lui Adrian Mutu
SPECIAL FANATIK
Birligea e primul roman care a marcat o dubla in serie a dupa Adrian Mutu. colaj fanatik / hepta
Performanța lui Adrian Mutu, de a marca o ”dublă” în Serie A, a fost repetată de un român după 14 ani! Daniel Bîrligea a ”strălucit” în ultima etapă din prima ligă italiană.
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul lui Frosinone, a marcat două goluri în victoria de pe teren propriu, din etapa 9 a Serie A, contra lui Lecce, 5-1. Românul a punctat pentru prima dată de la sosirea în Italia și i-a demonstrat lui Guido Carboni că merită creditul de care a avut parte. Mai mult, a egalat o performanță ce nu mai fusese atinsă de niciun conațional de peste un deceniu.

Aproape 15 ani de la ultima ”dublă” a unui român în Serie A

Daniel Bîrligea a marcat două goluri în victoria de pe ”Benito Stirpe” și a egalat o performanță veche de aproape 15 ani. Ultima dată când un român marca o ”dublă” în prima ligă italiană se întâmpla în 2012. Atunci, actorul principal al acestei performanțe era Adrian Mutu. ”Il Fenomeno” se afla spre sfârșitul carierei sale în fotbalul din ”Cizmă” și evolua pentru Cesena.

ADVERTISEMENT

Momentul de referință s-a întâmplat pe 15 ianuarie. Atunci, echipa lui Adrian Mutu primea vizita Novarei, pe ”Dino Manuzzi”. Cesena a început cum nu se putea mai bine meciul și a deschis scorul prin atacantul român, în minutul 20. Tot ”Briliantul” a mărit avantajul, din penalty, în minutul 39. ”Caii de mare” s-au impus la finalul partidei, 3-1.

Meciul contra Novarei a fost unul special pentru Adrian Mutu. Atacantul a depășit borna de 100 de goluri în Serie A, fiind, până în prezent, singurul român care se poate mândri cu această performanță. La finalul partidei, publicația din Peninsulă Gazzetta dello Sport a publicat, pe prima pagină a ziarului, celebrul titlu: ”Si scatena Mutu: è la carica dei 101. Il Cesena risale” (n.r. – în română: ”Se dezlănțuie Mutu: este o poveste de succes a celor 101 goluri. Cesena își revine în clasament”).

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă...
Digi24.ro
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători

De atunci, deși au mai trecut mulți jucători români prin Serie A, niciunul nu a reușit să marcheze două goluri într-un singur meci.

Ce s-a întâmplat în fotbalul mondial în perioada dintre ”dubla” lui Mutu și cea a lui Bîrligea

Perioada dintre performanța lui Adrian Mutu și Daniel Bîrligea a fost una foarte lungă și încărcată de evenimente în sport. Dacă ne uităm pe plan intern, România avea o echipă participantă în faza grupelor Ligii Campionilor: CFR Cluj. Mai mult, în acest interval de timp a avut loc campania legendară a lui FCSB în Europa League, când a eliminat dramatic pe Ajax și a învins, în manșa tur, pe Chelsea.

ADVERTISEMENT
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și...
Digisport.ro
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan

Pe plan mondial, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo și-au mai disputat supremația în La Liga timp de încă 3 sezoane, iar proiectul de vis al lui Manchester City de abia începea să prindă contur. Acestea sunt câteva evenimente din fotbalul mondial care s-au întâmplat între ultimele două ”duble” ale românilor în Serie A:

ADVERTISEMENT
  • Real Madrid a câștigat 6 Ligi ale Campionilor (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)
  • Germania a învins categoric Brazilia, 7-1 (2014)
  • Lionel Messi a câștigat Cupa Mondială (2022)
  • Fotbalul mondial a fost afectat de pandemia de COVID-19 (2020)
  • Lionel Messi s-a transferat de la Barcelona la PSG și, ulterior, la Inter Miami (2021, 2023)
  • PSG și Manchester City au devenit, în premieră, câștigătoare ale Ligii Campionilor (2023, 2025, 2026)
De ce Ionuț Chirilă spune că Steaua – CS Dinamo este adevăratul derby...
Fanatik
De ce Ionuț Chirilă spune că Steaua – CS Dinamo este adevăratul derby al fotbalului românesc
Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din...
Fanatik
Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din Cupă cu Gloria Bistrița. Exclusiv
Dinamo face spectacol de Halloween! Anunț de ultimă oră pentru suporteri înainte de...
Fanatik
Dinamo face spectacol de Halloween! Anunț de ultimă oră pentru suporteri înainte de meciul cu UTA
Tags:
Parteneri
Vlad Chiricheș a ales ce va face mai departe
iamsport.ro
Vlad Chiricheș a ales ce va face mai departe
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!