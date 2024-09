Bîrligea la FCSB! S-a făcut transferul anului în SuperLiga. Gigi Becali și Neluțu Varga au confirmat bomba din mercato. Exclusiv

la FCSB! Este a doua mutare pe care patronul „roș-albaștrilor” o reușește în această zi, după ce

Gigi Becali l-a transferat la FCSB pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj. Atacantul semnează pe 5 ani

Gigi Becali nu se joacă atunci când își propune să dea lovitura pe piața transferurilor. Dacă luni dimineața anunța în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că îl vrea pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj, în schimbul căruia era dispus să achite 1,5 milioane de euro, după-amiază a ajuns la un acord cu omologul său ardelean Neluțu Varga. Va plăti însă cu 500 de mii de euro mai mult, iar jucătorul va semna pe 5 ani cu FCSB, cu un salariu lunar de 25.000 de euro.

„M-am înțeles cu Neluțu Varga, am bătut palma. Știu că este un om de onoare, așa a fost întotdeauna. Bîrligea vine la FCSB, mâine vine la vizita medicală. I-am dat lui Neluțu Varga două milioane de euro plus 15% dintr-un eventual transfer, la care se mai adaugă niște bonusuri de performanță.

Am luat atacantul pe care mi l-am dorit, în momentul de față cred că FCSB este acoperită pe toate posturile. E un transfer foarte tare, Bîrligea e un jucător de mare valoare.

I-am dat lui Bîrligea un salariu de 25.000 de euro lunar, mâine vine să facă vizita medicală. V-am promis că fac o echipă de Liga Campionilor, dacă nu s-a putut anul acesta, o fac anul viitor. Și până la urmă tot voi ajunge cu FCSB în Champions League”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

La câteva minute după Gigi Becali, mutarea-bombă a fost confirmată și de Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, care a explicat decizia de a-l vinde pe Bîrligea prin faptul că trebuia acoperită gaura financiară provocată de ratarea calificării în Conference League.

„Da, am bătut palma cu domnul Gigi Becali, vorba-i vorbă, Bîrligea merge la FCSB. Am primit suma pe care ne-am dorit-o, plus niște bonusuri foarte importante.

Știți cum e, fotbalul este un business, iar necalificarea în grupele Conference League ne-a afectat foarte mult, pentru că am pierdut câteva milioane bune de euro, care trebuie acoperite. L-am adus pe Louis Munteanu, un fotbalist formidabil, care îl va suplini cu succes pe Bîrligea. Îi urăm succes lui Daniel la FCSB.

Dacă afacerea este bună pentru toată lumea, noi nu avem nicio problemă să lucrăm și cu Rapidul, și cu FCSB-ul sau cu orice echipă din România. Îl avem pe Louis Munteanu, un fotbalist fantastic, pe care am dat mulți bani, și în mod sigur va acoperi cu succes plecarea lui Bîrligea.

Îi mulțumim lui Bîrligea pentru tot ceea ce a făcut pentru CFR Cluj, dar începând de astăzi este jucătorul FCSB-ului. Cu banii pe care-i vom primi vom continua să facem transferuri și să-i facem o echipă cât mai bună lui Dan Petrescu”, a spus și Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK.