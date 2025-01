Bîrligea, la un pas de Rapid! Cum a încercat Marius Șumudică să-l ademenească pe atacantul lui FCSB

Daniel Bîrligea a povestit culisele transferului său la FCSB. Ioan Varga a renunțat la începutul acestui sezon la atacantul de 24 de ani, iar pentru el au licitat Gigi Becali și Dan Șucu. Patronul „roș-albaștrilor” a plătit două milioane de euro pentru a-l aduce pe atacantul brăilean la echipa sa, însă Marius Șumudică a încercat să-l deturneze din drumul spre FCSB.

Daniel Bîrligea a fost ofertat și de FCSB și de Rapid

Bîrligea a recunoscut că înainte să semneze contractul cu FCSB a fost sunat de antrenorul giuleștenilor, Marius Șumudică, care a încercat să-l convingă să vină la Rapid.

Atacantul „roș-albaștrilor” a spus că era hotărât să aleagă FCSB în cazul în care Gigi Becali îl va suna, iar acest lucru nu a întârziat să se întâmple: „Eram în vacanță, pe Insula Mare a Brăilei, la grătar, lângă Dunăre, și am văzut pe TikTok că Bîrligea se duce la Rapid sau la FCSB.

Pe TikTok am aflat că cineva vrea să mă vândă. Nici acum nu am descoperit cine m-a vândut. L-am sunat pe managerul meu, nu știam nimic, unchii mei sunt amândoi fani FCSB și m-a sunat Șumudică, întrebându-mă dacă vreau sau nu să plec.



I-am spus că nu știu sigur dacă vreau să plec, dar dacă vine vreo ofertă, plec. După vreo 30 de minute, mă sună Becali. Înainte de asta, i-am zis unchiului meu că, dacă mă sună Becali, mă duc la FCSB. După vreo 30 de minute – o oră, văd un număr, dar nu am reușit să răspund pentru că nu aveam telefonul la mine.

După un timp, văd pe Whatsapp poză cu domnul Becali. Nu-mi amintesc cine m-a sunat, dar mi-a spus: ‘Gata, te-am cumpărat, mâine dimineață te aștept la vizita medicală!’. Din acel moment am început să vorbesc cu managerul meu. Eu din partea CFR-ului nu știam nimic”, a declarat Daniel Bîrligea pentru

Clauză de reziliere de 15 milioane pentru Daniel Bîrligea

Gigi Becali i-a stabilit fostului vârf al clujenilor o clauză de reziliere destul de mare, însă

La venirea la FCSB, cota lui Daniel Bîrligea era 1,6 milioane de euro. După doar jumătate de an petrecută la gruparea bucureșteană, fotbalistul de 24 de ani a ajuns să coste 3,8 milioane de euro pe site-ul Transfermarkt.

În 17 meciuri, Bîrligea a reușit să înscrie de 8 ori pentru „roș-albaștri” în SuperLiga României și de 3 ori în Europa League. , după ce a deschis scorul în meciul România – Cipru 4-1 din UEFA Nations League.