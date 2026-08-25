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Bîrligea, la un pas de transferul în Serie A. Interes de ultimă oră pentru atacantul FCSB

Daniel Bîrligea, unul dintre pilonii principali de la FCSB, ar putea prinde transferul carierei pe final de mercato! Ce formație din Serie A este gata să pună banii jos pentru atacantul roș-albaștrilor
Ciprian Păvăleanu
25.08.2026 | 11:44
Birligea la un pas de transferul in Serie A Interes de ultima ora pentru atacantul FCSB
breaking news
Daniel Bîrligea, la un pas de transferul carierei. Unde ar putea ajunge atacantul lui FCSB. Foto: Sportpictures.eu
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Daniel Bîrligea (25 de ani) a intrat în atenția unei formații din Serie A pe acest final de mercato. Este vorba de Frosinone, echipă proaspăt promovată în prima divizie a campionatului italian. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de un cunoscut jurnalist.

Frosinone vrea să forțeze transferul lui Bîrligea în Serie A!

Daniel Bîrligea nu a început foarte bine noul sezon, însă acest lucru nu oprește echipele din campionatele de top să și-l dorească. El a înscris trei goluri în SuperLiga României în acest sezon, două dintre ele în meciul cu FC Botoșani, iar acum a stârnit interesul lui Frosinone, echipă ce evoluează în Serie A.

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În prima etapă din acest campionat, formația nou-promovată nu a reușit să înscrie niciun gol pe teren propriu, împotriva lui Juventus, fapt pentru care dorește să-și întărească ofensiva. „Frosinone îl urmărește îndeaproape pe Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB”, a scris Orazio Accomando pe pagina sa personală de Twitter.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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