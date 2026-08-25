Bîrligea, la un pas de transferul în Serie A. Interes de ultimă oră pentru atacantul FCSB

CE TREBUIE SĂ ȘTII Frosinone vrea să forțeze transferul lui Bîrligea în Serie A!

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Daniel Bîrligea (25 de ani) a intrat în atenția unei formații din Serie A pe acest final de mercato. Este vorba de Frosinone, echipă proaspăt promovată în prima divizie a campionatului italian. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de un cunoscut jurnalist.

Frosinone vrea să forțeze transferul lui Bîrligea în Serie A!

Daniel Bîrligea nu a început foarte bine noul sezon, însă acest lucru nu oprește echipele din campionatele de top să și-l dorească. El a înscris trei goluri în SuperLiga României în acest sezon, două dintre ele în meciul cu FC Botoșani, iar acum a stârnit interesul lui Frosinone, echipă ce evoluează în Serie A.

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În prima etapă din acest campionat, formația nou-promovată nu a reușit să înscrie niciun gol pe teren propriu, împotriva lui Juventus, fapt pentru care dorește să-și întărească ofensiva. „Frosinone îl urmărește îndeaproape pe Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB”, a scris Orazio Accomando pe pagina sa personală de Twitter.

Esclusiva: Il Frosinone sta seguendo con attenzione Daniel Birligea, attaccante della Steaua Bucarest. — Orazio Accomando (@OAccomando91)

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