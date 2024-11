Bîrligea, Mbappe de România!? Statistică uluitoare în FC Botoșani – FCSB

Cel mai în formă jucător din atacul campioanei României a stabilit un record în primele minute ale meciului.

Statistică uluitoare în FC Botoșani – FCSB. Bîrligea, actorul principal

Partida dintre Botoșani și FCSB trebuia să se joace acum câteva luni bune, însă LPF a reprogramat-o la cererea roș-albaștrilor. Cu o victorie, echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii ar putea urca pe podiumul SuperLigii României.

Daniel Bîrligea a fost extrem de ghinionist în prima repriză. Atacantul celor de la FCSB a fost surprins în poziție de offside de nu mai puțin de 4 ori în primele 9 minute. Statistica pare una uluitoare. E greu de zis dacă atacantul a fost cel care a greșit sau botoșănenii au jucat perfect în defensivă.

Daniel Bîrligea îl poate depăși astfel pe Kylian Mbappé. Atacantul francez a bătut un record negativ în El Clásico. Atunci, vârful lui Carlo Ancelotti a fost surprins în offside de 8 ori cu Barcelona. Catalanii au fost lăudați de toată lumea pentru modul în care au ținut linia defensivă.

Daniel Bîrligea a înscris primul său gol la națională

Daniel Bîrligea vine după ce a înscris primul său gol pentru prima reprezentativă a României. A deschis scorul în confruntarea cu Cipru din Nations League, după doar 2 minute. Atacantul de la FCSB i-a mulțumit pe deplin selecționerului Mircea Lucescu pentru încrederea acordată.

De asemenea, atacantul a dat de înțeles că își așteaptă rândul și nu are pretenția de a fi mereu titular.

„Asta a fost continuarea visului pe care îl am de când sunt mic. Cred că oricine și-ar dori să ajungă la națională. Am simțit că pot dovedi că merit să fiu aici. A fost o pasă perfectă de la Vali (n.r. Valentin Mihăilă), m-a pus față în față cu portarul.

Am apucat să văd poarta și am dat. Golul îl dedic celor trei femei din viața mea: mama, sora și bunica. Ne-am realizat obiectivul. Suntem foarte bucuroși pentru asta, suntem în grafic.

Am vrut să înscriem primii. Au jucat și ei bine. Au băgat o viteză mai mare, au intrat cu curaj, dar am demonstrat că suntem superiori. Mister are încredere în mine, mi-a zis să fiu eu pe teren și să dau totul. Cu toții ne dorim să intrăm și să jucăm, dar suntem 30 de jucători. Important e să dovedim. Minutele vor veni”, a spus Daniel Bîrligea imediat după România – Cipru.