Bîrligea, „sabia” care l-a salvat pe „Regele” Hagi. Cum a scris România povestea bucuriei naționale după 2-1 cu Polonia

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Contra Poloniei, România , când schimbările de inspirație maximă ale lui Hagi au dinamitat apărarea adversă. Intrarea lui Bîrligea a destabilizat Polonia, care a căzut de două ori în 4 minute. Așa au venit reușitele lui Cicâldău (68) și Man (72). Benedyczak a dat foc finalului cu golul său din minutul 82, dar România a făcut suficient până la capăt pentru a păstra punctele în București.

România a încercat să muște cu „dinți de lapte” în prima repriză

România a început într-un sistem 4-3-1-2, cu Ianis „10” curat și pe spate, și pe tabla tactică a lui Gheorghe Hagi. Este un rol văzut tot mai rar în fotbalul modern, dar care îi pune cel mai bune în valoare calitățile lui Hagi Jr, în viziunea selecționerului. Gică l-a distribuit în spatele lui Coman și Man, wingerii convertiți în atacanți mobili pentru 11-le de start contra Poloniei. Surpriza din primul 11, anunțată de FANATIK , a fost titularizarea lui Eissat în fața lui Bancu, în banda stângă a defensivei.

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Partida a început abrupt, cu un cartonaș galben încasat de Radu Drăgușin încă din minutul 2, la primul duel am întâlnirii. Fundașul și-a amintit, cu siguranță, de roșul încasat la Varșovia, care a dat drumul „viiturii” de la poarta lui Hindrich, într-un 6-0 pentru istoria neagră a naționalei României. Arbitrul austriac Sebastian Gishamer a mai strâns priviri ascuțite din partea românilor după câteva zeci de secunde, când a ignorat un fault clar la Ianis Hagi în apropierea careului. Evenimentele s-au precipitat. Polonia a avut gol anulat pentru offside în minutul 5, apoi „garda” s-a închis în ambele direcții. Cele două echipe au făcut schimb de lovituri de control, fără ca vreo poartă să fie în pericol. În minutul 25, scorul șuturilor la poartă era 3-3. De notat, execuția lui Ianis Hagi la o minge mișcată de Cicâldău, după o lovitură liberă din banda dreaptă. România a crescut în joc și a preluat controlul statisticii. Repriza s-a terminat cu primul șut pe poartă al serii, trimis de Băluță, din interiorul careului, lateral stânga, scos de Dragowski. Mențiuni după primele 45 de minute pentru defensivii Coubiș și Eissat, buni în dueluri și cu aport inclusiv în jumătatea adversă.

Explozie de bucurie pe stadion: „petrecere” anulată după câteva secunde la golul lui Florinel Coman

Partea a doua s-a încâlzit după 10 minute de schimburi neconvingătoare de posesie. Mai întâi, polonezii au cerut penalty pentru henț la Drăgușin, dar reluările au arătat că fotbalistul Fiorentinei a fost lovit în spate de o minge trimisă din apropiere. Peste nici două minute, Arena Națională a explodat la mingea trimisă în plasă de Florinel Coman. Atacul rapid al României, finalizat cu un șut din careu, la care Dragowski n-a putut decât să devieze dincolo de linie, a îngropat muntele de frustrări al tricolorilor. Dar explozia de bucurie a ținut doar câteva secunde. VAR l-a apelat pe centralul Gishamer și i-a cerut să revadă începutul ofensivei care a produs golul. Arbitrul a anulat bucuria românilor, i-a dat galben lui Rațiu și ne-a întors la atmosfera de dramă.

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Bârligea intră și sparge apărarea Poloniei. România marchează două goluri în 4 minute!

În minutul 67, Gică Hagi ia o decizia care îi câștigă meciul. Ies Ianis Hagi și Florinel Coman, iar în locul lor apar Marius Corbu și Daniel Bîrligea. Aproape la o clipire distanță, Bîrligea e implicat în faza care deblochează tabela. Definitiv, de această dată, fără ca VAR să poată interveni. Cicâldău a deschis scorul cu un șut din afara careului, după ce a trecut prin chinurile devierilor din partea polonezilor, la fel cum s-a întâmplat și la execuția lui „Mbappe” Coman. Ianis Hagi și Florinel Coman, abia înlocuiți, au sprintat să se bucure alături de colegi, într-un moment în care echipa, rezervele, banca și România toată s-au unit să celebreze. Doar 3 minute mai târziu, Bîrligea deschide pentru Man, care nu iartă, din interiorul careului, cu piciorul stâng. E 2-0 și un munte de încredere îngroapă toată dezamăgirea de până atunci. României continuă să-i placă la poarta adversă și Ianis Stoica, debutant în această seară, la fel ca Marius Corbu, își face simțită prezența la prima atingere de balon. Deschis excelent în stânga tot de Bîrligea, „Ianis al 2-lea” ratează din careu, lateral stânga.

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Polonia se ridică atunci când tot stadionul se bucura deja pentru KO

În minutul 82, Adrian Benedyczak readuce suspansul și trezește Polonia din pumnii care o puseseră jos. Execuția sa din apropiere, dintre mai mulți jucători, readuce diferența la un gol. Dar Polonia face prea puțin în final, îi mai oferă României câteva contraatacuri, și pleacă învinsă de la București.

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