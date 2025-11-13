Bîrligea sau Drăguş? Mircea Lucescu a decis cu cine atacăm la Zenica în Bosnia – România. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Naţionala României va evolua sâmbătă, de la ora 21:45, la Zenica, împotriva Bosniei-Herţegovina, în penultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” forţează locul 2 în grupă, ceea ce le-ar asigura un adversar mai uşor la baraj.

Mircea Lucescu a decis să îl titularizeze pe Daniel Bîrligea în Bosnia – România

Una dintre dilemele selecţionerului pentru acest meci a fost atacantul central cu care va începe. Daniel Bîrligea, Denis Drăguş şi Louis Munteanu sunt vârfurile convocate de „Il Luce” pentru această acţiune.

ADVERTISEMENT

Din informaţiile FANATIK, Mircea Lucescu s-a decis să mizeze pe Daniel Bîrligea. Vârful FCSB va începe al doilea meci la rând ca titular în prima reprezentativă, după ce a jucat 78 de minute în România – Austria, scor 1-0.

Atacantul naţionalei României a bifat cinci selecţii până acum, având un gol marcat, în victoria cu 4-1 obţinută în faţa naţionalei din Cipru, în Liga Naţiunilor, pe 18 noiembrie 2024.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a stârnit un scandal uriaş în urmă cu câteva zile! Gigi Becali l-a amendat cu o sumă record

Decizia vine la câteva zile după scandalul uriaş în care a fost implicat Daniel Bîrligea. Atacantul a intrat la pauza meciului Hermannstadt – FCSB, dar a văzut două cartonaşe galbene într-un interval de două minute şi a fost eliminat pentru proteste vehemente la adresa lui Radu Petrescu.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a fost foc şi pară pe atacantul său preferat, şi că dacă va mai avea un astfel de comportament, va fi lăsat în tribune:

„Dar Bîrligea nu are nicio scuză. Bă, dacă vezi că ți-a dat galben, vezi de treaba ta. Bine, acum nu mai e problemă, că nu mai e CFR în competiție. Să zici că are prietenie arbitrul cu CFR.

ADVERTISEMENT

Eu de la prima îi dădeam roșu lui Bîrligea! Dacă am dat un telefon să angajeze un Mercedes de lux să meargă la echipa națională, să nu mai calce în autocar. Mi-a zis MM că nu e frumos.

Cum nu e frumos, mă, ce să caute cu niște oameni pe care i-a distrus? Ce să caute cu ei? Din punctul meu de vedere, să nu mai joace deloc, să stea în tribună”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Toate calculele înainte de Bosnia – România!

pentru locul 2 în grupă, care asigură „tricolorilor” un adversar mai accesibil la baraj şi avantajul terenului propriu pentru semifinală, cel puţin.

Echipa lui Sergej Barbarez are trei puncte în pus faţă de România, iar cu un eventual succes la Zenica, „tricolorii” îşi asigură în proporţie covârşitoare locul 2, având în vedere că în ultima etapă joacă împotriva naţionalei din San Marino, iar Bosnia joacă în Austria.

Şi cu un egal selecţionata lui Mircea Lucescu speră să prindă locul 2, dar în acest scenariu trebuie să aştepte o victorie a Austriei, iar România să câştige la scor cu San Marino. Principalul criteriu de departajare e golaverajul.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino:

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0); Fundaşi : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ; Mijlocaşi : Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0); Atacanţi: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Clasamentul grupei:

1. Austria – 15 puncte (19-3 golaveraj)

2. Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (13-5 golaveraj)

3. ROMÂNIA – 10 puncte (11-6 golaveraj)

4. Cipru – 8 puncte (11-9 golaveraj)

5. San Marino – 0 puncte (1-32 golaveraj)