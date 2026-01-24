Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut fără drept de apel, scor 1-4, în fața lui Dinamo Zagreb. Unicul marcator al roș-albaștrilor a fost Daniel Bîrligea, însă acesta a luat un cartonaș galben și nu va fi disponibil pentru partida cu Fenerbahce. După ultimele acțiuni ale atacantului, Giovanni Becali crede că atacantul ar trebui vândut dacă se oferă pe el minim 5 milioane de euro.

Giovanni Becali are soluția pentru „revigorarea” lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a avut mai multe ieșiri necontrolate în ultima perioadă, iar cota atacantului de la FCSB poate avea de suferit. Deși a marcat în partida cu Dinamo Zagreb, , acesta nefiind mulțumit de schimbare.

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali a declarat că Gigi Becali ar trebui să îl vândă pe , iar ulterior să cumpere alt atacant de 2-3 milioane de euro. Impresarul l-a comparat pe Bîrligea cu un „cal nărăvaș”.

„Dinamo Zagreb e o echipă puternică, mă așteptam la o luptă crâncenă, la un rezultat de egalitate măcar, sau să pierzi cu 1-0 pe final… Dar să pierzi de maniera asta. La 2-1 credeam că se poate întâmpla ceva.

Bîrligea nu va juca în meciul următor, are cumul de cartonașe galbene. Dacă are ceva și are o ofertă de 5-6-7 milioane de euro, dă-i drumul, Gigi, și dai 2-3 milioane pe altul.

Proprietarii de fotbal trebuie să înțeleagă că trebuie să dea drumul jucătorilor când încep să facă precum un cal nărăvaș. Patronii trebuie să spună ‘nu mai vreau 18 milioane de euro, adu-mi o ofertă de 4-5 milioane și îl las’”, a declarat Giovanni Becali.

Bîrligea sau Nsimba? Răspunsul lui Giovanni Becali

Totodată, Giovanni Becali a ținut să precizeze că Daniel Bîrligea este un fotbalist foarte bun și că golul înscris în poarta lui Dinamo Zagreb a fost inventat de atacant.

Pus să aleagă între Daniel Bîrligea și Steven Nsimba, impresarul l-a favorizat pe atacantul de la FCSB. Motivul? Bîrligea confirmă de mai multe sezoane că este un marcator pur sânge, pe când Nsimba abia a ajuns în România.

„Bine că nu e suspendat în campionat. Vă dați seama dacă nu ar fi jucat cu CFR? Așa nărăvaș cum e el, e o pierdere uriașă! El a inventat singur golul cu Dinamo Zagreb. E un cal bun, de curse, aleargă, câștigă premii, dar e nărăvaș.

(n.r. – Bîrligea sau Nsimba de la Craiova?) Îl aleg pe Bîrligea. Nsimba este bun, doar că Bîrligea demonstrează de mai mult timp. Să nu devină și Nsimba, cu timpul, un cal nărăvaș”, a conchis Giovanni Becali.

4,5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea

61 de meciuri, 25 de goluri și 8 pase decisive a adunat atacantul pentru FCSB