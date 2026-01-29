Sport

„Bîrligea se îmbolnăvește de nervi cu jocul ăsta”. Îi ia apărarea golgheterului de la FCSB în plină criză

FCSB traversează o săptămână de coșmar, cu două înfrângeri categorice, iar Mitică Dragomir explică problemele roș-albaștrilor și situația lui Daniel Bîrligea
Alex Bodnariu
29.01.2026 | 11:32
Birligea se imbolnaveste de nervi cu jocul asta Ii ia apararea golgheterului de la FCSB in plina criza
EXCLUSIV FANATIK
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea. Atacantul FCSB nu mai dă randamentul așteptat pentru campioana României. Foto: sport.pictures.eu.
FCSB a avut parte de o săptămână de coșmar. Roș-albaștrii au suferit două înfrângeri categorice, ambele cu scorul de 1-4, una în fața lui Dinamo Zagreb, în Europa League, iar cealaltă în SuperLiga, pe teren propriu, cu CFR Cluj. Mitică Dragomir, fostul președinte al LPF, este de părere că Daniel Bîrligea, vedeta echipei, nu poate decide meciurile de unul singur.

Dezamăgire după dezamăgire pentru FCSB. Ce se întâmplă cu echipa lui Gigi Becali

Campioana României a arătat mari probleme în acest sezon. FCSB este ca și eliminată din Europa League și mai are șanse minime să prindă un loc în play-off-ul SuperLigii României, iar viitorul este unul destul de incert. Jocul nu funcționează pentru formația lui Elias Charalambous.

Defensiva pare marea problemă a roș-albaștrilor. În ultimele două meciuri, fundașii centrali au comis greșeală după greșeală, iar adversarii au profitat. În plus, nici jucătorii din atac nu reușesc să pună prea mult pericol.

De ce nu mai dă randament Daniel Bîrligea la FCSB. Analiza lui Mitică Dragomir

Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de părere că starea de frustrare pe care Daniel Bîrligea o arată în ultima perioadă este una justificată. Oracolul din Bălcești consideră că atacantul nu reușește să își lase amprenta în jocul echipei sale, întrucât nu este pus în valoare de colegii săi.

„Numai Cisotti știe să facă pressing. Cum să joace Bîrligea bine? Nu poate. Nu are cum în sistemul ăsta. Se îmbolnăvește de nervi. Și eu la fel aș face. Dacă aș fi în locul lui, i-aș spune antrenorului să mă țină pe bancă. Fuge stânga, fuge dreapta, dar nu primește o pasă. Vai de capul meu! Eu îi studiez pe toți. Ăla greșește, dar măcar încearcă. Restul nu încearcă”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Daniel Bîrligea. Agentul fotbalistului a vorbit în premieră despre un posibil transfer. Atacantul este o piesă importantă și la echipa națională, iar Mircea Lucescu are nevoie de el în cea mai bună formă la meciul cu Turcia, din luna martie.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
