„Bîrligea şi filmul”. Marcel Puşcaş, necruţător cu golgheterul FCSB după dansul cu soţia de pe gazon

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Nu eşti cine crezi că eşti, ci, cine spune lumea că ești! Cam asta este oglinda fiecăruia dintre noi. În cele mai multe cazuri părerile sunt împărțite. Rolul persoanelor publice este important în viețile noastre. Lumea are nevoie de ele pentru a se regăsi și identifica. Desigur că sonoritatea numelor ne face pe mulți să tresărim, fie a adulație, fie a invidie.

Marcel Puşcaş, despre dansul lui Bîrligea cu logodnica: „Vedetele și lumea”

Pentru cei mai mulți aceste vedete devin modele în, special pentru cei tineri. Stăm gură cască în fața televizorului, căutăm în coclaurile media știri despre oameni, fapte, situații etc. De obicei oamenii vor să se lase impresionați de cei ce au succes.

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Le caută compania, se laudă cu prietenia lor, nevoia de importanță a celor ce au puțin a spune sau a face prevalând. Prin apropierea de vedete și de anturajul acestora fanii , fie reali sau falși, devin la rându-le interesanți pentru mediul în care activează sau, cel în care vor să impresioneze. Îl cunosc pe cutărică, m-am pozat cu el, a fost la mine, suntem în același cerc de interese dau tonul unui curent pe care îl pot numi “impresionism social”. Unii câștigă de pe urma lui, alții ba.

Când ai bani lumea e cu tine. Când nu, nici neamurile nu mai sunt neamuri

Cât timp ești vedetă ești interesant, lumea putându-se mândri cu tine. Când, dintr-un motiv sau altul, această condiție dispare, nu prea mai ești de folos. Acesta este adevărul nescris pentru fiecare dintre noi. Toți am avut momente de glorie personală, de satisfacții mai mici sau mai mari. Fiecare pe scara lui socio-profesională.

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În sport și în fotbal (de parcă n-ar fi sport) e importantă actualitatea, dar și ce lași în urma ta: “Când ai bani și-ți merge bine, toată lumea e cu tine. Când n-ai bani și-ți merge rău , nici neamul nu-i neamul tău“, zice un cunoscut cântec popular. Cât adevăr! Cam asta e, în mare, esența relațiilor în viață.

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Lume, lume: GIOCONDA se mărită, e nuntă-n cartier!

După prestația slabă și pierderea meciului din turul 2 preliminar al Conference League, contra unor “pescari baltici” din Letonia, suporterii FCSB și nu doar, au fost dezamăgiți. Pe bună dreptate. . Unul dintre personajele cheie ale meciului și ale înfrângerii a fost atacantul Daniel Bîrligea. A fost omul cheie al festivalului ratărilor, având nu mai puțin 5 ocazii de-a înscrie.

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Le-a ratat pe toate. Recunosc, nu-i ușor și nici plăcut. S-a întâmplat și la case mai mari. Stările generate de pregătire unui meci sau unei competiții nu sunt ușoare. La fel rezultatul lor. Gestionarea succesului și mai ales a insuccesului țin de mobilarea psihologică a fiecărui participant.

Bîrligea a ratat meciul, nu și logodna

În condițiile prestației lamentabile, atitudinea ratangiului principal, , după cum el însuși declara, într-un asemenea moment a iscat multe controverse.

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A făcut bine sau rău? Fotbalistul a fost acuzat de lipsă de interes în ale suferinței colective, de dispreț față de rezultatul negativ al meciului. Pe undeva este justificat, chiar dacă acea neînsemnată filmare n-a omorât pe nimeni. Sunt convins că vestiarul FCSB-ului n-a fost muțumit, iar ridicolul la care au fost supuși i-a făcut pe mai toți să sufere. Bîrligea a greșit pentru că a părut că nu-i pasă, că nu este conectat la suferința colegilor și a suporterilor.

După o astfel de înfrângere erai trimis la mină. În șut

Pe vremuri, după o înfrângere de acest gen, și vorbesc în cunoștință de cauză, nu se permitea așa ceva. Ca fost fotbalist, vă pot spune că evitam lumea de rușine. Ba mai mult, la Steaua eram amenințați cu detașarea la mină sau în diverse unități militare chiar și la victorii smulse greu. Nu făceau excepție nici chiar Jenei sau Iordănescu. Desigur, nu era mediatizarea de azi a fotbalului.

BÎRLIGEA nu aparține doar soției. Birligea trebuie să înțeleagă că nu-și mai aparține lui însuși. Este o mica vedetă a unei îndrăgite echipe. Este omul de la care lumea așteaptă rezultate. Mă rog, cât poate el acum, într-un fotbal de modest nivel.

Bîrligea nu se poate ascunde după jocul slab al colegilor. Toți au fost o apă și-un pământ. Mai bine spus petarde. Ce s-ar fi întâmplat dacă, ipotetic, toți colegii lui s-ar fi logodit în același timp Devenea rușinoasa înfrângere un motiv de petrecere? Parcă îi văd în această ipostază pe toți cei 16 care au evoluat, la mijlocul stadionului Ghencea, cu 16 fotografi după ei, în uralele sau huiduielile suporterilor.

Moment prost ales pentru videoclip. Da, se poate nuntă și fără videoclip

Partea de neinspirație a alegerii momentului nu-i aparține doar lui Bîrligea, ci și viitoarei consoarte. Dacă fotbalistul planificase acest moment înainte de a ști rezultatul partidei, el putea fi oprit de mireasa însăși chiar în ultima clipă. Nu murea nimeni, nu se despica cerul.

Ar fi fost un gest de înțelepciune. Cum? Simplu: Nu-i momentul IUBI, putem amâna sau putem realiza ritualul logodnei și fără acest videoclip.

Făloșenia a primat

Tinerii miri trebuiau a ști că FCSB este locul de muncă al lui Bîrligea și acesta nu trebuia confuzionat cu omul Bîrligea. Domnișoara se mărită cu un fotbalist sau cu un om alături de care va jura în curând să trăiască o viață? Bîrligea nu va mai fi fotbalist peste 10 ani, și nici la Nunta de argint. La cea de aur nici atât.

Poate că intenția de-a se videoclipa nu este rea. Momentul și locul însă au fost prost alese. Bîrligea nu are calitatea de logodnic/ soț nici pentru suporteri, nici pentru colegi și nici pentru staff. Pentru presă nici atât. El este plătit( venituri de care se va bucura și viitoarea doamnă Bîrligea), aplaudat și criticat, strict ca fotbalist.

Golurile, reabilitarea lui Bîrligea

Dar cum în sport, supărarea și bucuria sunt de scurtă durată, așa și bucuria unei banale filmări va trece. Bîrligea și alții ca el trebuie să înțeleagă că nu-și aparține în totalitate doar lui și familiei, ci mult mai multor oameni. Consider că a fost un gest copilăresc și un moment prost ales de niște tineri euforici.

Ce va urma? Bîrligea va trebui să dovedească în teren că este atașat colectivului, că suferă și se bucură alături de colegi, că respectă clubul și culorile sale și să înțeleagă că, poate, dacă nu era fotbalistul Bîrligea nu era atât de mediatizat. Nici el și nici soția. Va trece și acest moment, iar tânărul va înscrie multe goluri pentru FCSB și echipa națională și totul va fi dat uitării. Depinde doar de el.