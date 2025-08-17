Bîrligea şi Mihai Popescu, un singur obiectiv pentru derby-ul cu Rapid: „Anul trecut i-am bătut în Giuleşti!”

, FCSB caută „revanșa” în duelul contra Rapidului, care se va disputa duminică, de la ora 21:30. Mihai Popescu a prefațat duelul de pe Arena Națională, iar Daniel Bîrligea a vorbit despre obiectivele europene ale campioanei.

Ce a declarat Mihai Popescu înainte de Rapid – FCSB

Integralist în eșecul cu Dinamo, Mihai Popescu a afirmat că o victorie contra Rapidului ar fi esențială pentru gruparea „roș-albastră”. „Derby-ul cu Dinamo era o oportunitate bună să ieșim din acel moment dificil, dar am făcut încă un pas greșit atunci, care nu a făcut decât să pună mai multe semne de întrebare.

Le mulțumim suporterilor că au fost alături de noi în Europa și ne-au susținut, chiar și la 0-2 (n.r. în meciul tur cu Drita) au cântat în continuare și datorită lor am putut să întoarcem rezultatul.

Meciul cu Rapid este un derby, anul trecut am reușit să câștigăm în Giulești. Sper să facem un meci bun, să câștigăm, avem nevoie de puncte în campionat și de moral”, a declarat fundașul. FCSB s-a impus cu 2-1 în precedentul meci direct dintre cele două formații, disputat în play-off-ul sezonului trecut. A fost prima victorie a „roș-albaștrilor” contra Rapidului după doi ani și jumătate de „secetă”.

Daniel Bîrligea a anunțat obiectivul FCSB-ului în Europa

După derby-ul cu Rapid, . Daniel Bîrligea a dezvăluit ce obiectiv își propune campioana în acest sezon al cupelor europene.

„Primul obiectiv e să intrăm în grupe, după ce îl îndeplinim, ne gândim la următorul, să ieșim din grupe. Sunt mai mulți pași, nu vrem să ne gândim direct ‘A, vrem să ajungem în semifinală sau finală’.

Ar fi frumos să ajungem până acolo, dar nu o să fie ușor. Ne dorim să ajungem cât mai departe, poate să depășim performanța din sezonul trecut”, a transmis atacantul, care a înscris 5 goluri în cupele europene după transferul la FCSB.

