Sport

Bîrligea şi Mihai Popescu, un singur obiectiv pentru derby-ul cu Rapid: „Anul trecut i-am bătut în Giuleşti!”

Mihai Popescu și Daniel Bîrligea au vorbit despre derby-ul Rapid - FCSB, dar și despre obiectivele europene ale campioanei.
FANATIK
17.08.2025 | 15:55
Birligea si Mihai Popescu un singur obiectiv pentru derbyul cu Rapid Anul trecut iam batut in Giulesti
ULTIMA ORĂ
Ce au declarat Mihai Popescu și Daniel Bîrligea înainte de Rapid - FCSB. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Învinsă cu 4-3 de Dinamo în urmă cu două runde, FCSB caută „revanșa” în duelul contra Rapidului, care se va disputa duminică, de la ora 21:30. Mihai Popescu a prefațat duelul de pe Arena Națională, iar Daniel Bîrligea a vorbit despre obiectivele europene ale campioanei.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Mihai Popescu înainte de Rapid – FCSB

Integralist în eșecul cu Dinamo, Mihai Popescu a afirmat că o victorie contra Rapidului ar fi esențială pentru gruparea „roș-albastră”. „Derby-ul cu Dinamo era o oportunitate bună să ieșim din acel moment dificil, dar am făcut încă un pas greșit atunci, care nu a făcut decât să pună mai multe semne de întrebare.

Le mulțumim suporterilor că au fost alături de noi în Europa și ne-au susținut, chiar și la 0-2 (n.r. în meciul tur cu Drita) au cântat în continuare și datorită lor am putut să întoarcem rezultatul.

ADVERTISEMENT

Meciul cu Rapid este un derby, anul trecut am reușit să câștigăm în Giulești. Sper să facem un meci bun, să câștigăm, avem nevoie de puncte în campionat și de moral”, a declarat fundașul. FCSB s-a impus cu 2-1 în precedentul meci direct dintre cele două formații, disputat în play-off-ul sezonului trecut. A fost prima victorie a „roș-albaștrilor” contra Rapidului după doi ani și jumătate de „secetă”.

Daniel Bîrligea a anunțat obiectivul FCSB-ului în Europa

După derby-ul cu Rapid, FCSB se va deplasa în Scoția, unde o va întâlni pe Aberdeen în prima manșă a play-off-ului Europa League. Daniel Bîrligea a dezvăluit ce obiectiv își propune campioana în acest sezon al cupelor europene.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

„Primul obiectiv e să intrăm în grupe, după ce îl îndeplinim, ne gândim la următorul, să ieșim din grupe. Sunt mai mulți pași, nu vrem să ne gândim direct ‘A, vrem să ajungem în semifinală sau finală’.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

Ar fi frumos să ajungem până acolo, dar nu o să fie ușor. Ne dorim să ajungem cât mai departe, poate să depășim performanța din sezonul trecut”, a transmis atacantul, care a înscris 5 goluri în cupele europene după transferul la FCSB.

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu şi Daniel Bîrligea au vorbit despre Rapid - FCSB

3.30 este cota oferită de BETANO pentru „X” în Rapid - FCSB
Live video Manchester United – Arsenal, în etapa 1 din Premier League. „Tunarii”,...
Fanatik
Live video Manchester United – Arsenal, în etapa 1 din Premier League. „Tunarii”, favoriți la victorie în primul derby al sezonului
Lionel Messi, „detronat” în SUA! A fost depășit de fostul coechipier al lui...
Fanatik
Lionel Messi, „detronat” în SUA! A fost depășit de fostul coechipier al lui Radu Drăgușin
FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. Mirel...
Fanatik
FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. Mirel Rădoi, formulă cu multe surprize. Echipele de start
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!