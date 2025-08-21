Bîrligea și Olaru au luat foc după Aberdeen – FCSB 2-2! Acuze grave la adresa arbitrului. „A venit să țină cu ei” / ”Nu e de roșu”

FCSB a remizat, 2-2, în manșa tur a dublei cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, iar campioana României pleacă cu prima șansă la calificare. Totuși, deși rezultatul a fost unul pozitiv, marcatorii celor două goluri s-au plâns la final de arbitraj.

Arbitrul i-a scos din minți pe jucătorii de la FCSB în Scoția

Partida din Scoția a fost extrem de dură, . Unele intervenții au fost sancționate imediat cu cartonaș galben, iar altele au fost tratate cu mai multă lejeritate.

Mijlocașul italian și-a atacat un adversar de la mijlocul terenului, în încercarea de a opri un contraatac, iar arbitrul a decis să îl trimită la vestiare, deși reluările arată că faultul nu a fost atât de dur.

Daniel Bîrligea a luat foc după meciul din Scoția. „Sper ca cei de la UEFA să facă o anchetă”

Daniel Bîrligea, cel care a deschis scorul în Scoția, s-a plâns și el la final de arbitraj și a dat de înțeles că centralul a favorizat echipa gazdă în mai multe momente ale jocului. Atacantul a fost unul dintre jucătorii cei mai faultați de pe teren.

„S-a văzut atitudinea corectă, care a fost și anul trecut. Sunt mândru de toți colegii care au pus suflet în teren. Am vrut să dau totul pentru echipă, pentru calificare. Eram mai fericit dacă era alt rezultat, dar și acest 2-2, cu om în minus și cu cei trei jucători care nu au putut să joace, e un rezultat destul de ok.

(n.r. despre eliminarea lui Cisotti) Cred că a fost o greșeală. Sper ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul l-am văzut din primul minut că a venit să țină cu ei. Mie mi-a zis din al doilea minut că vorbesc prea mult. Cerusem un fault și m-a avertizat că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit. A stricat puțin fotbalul. Sper ca în retur să avem un arbitraj corect”, a declarat Daniel Bîrligea.

Darius Olaru: „Cumva, la început lumea ne dădea favoriți”

Darius Olaru, mijlocașul campioanei României, s-a arătat mulțumit de felul în care a jucat echipa sa, dar mai ales de spiritul de sacrificiu arătat de roș-albaștri. Și el a comentat maniera de arbitraj a meciului din Scoția.

„A fost o partidă foarte dificilă, cu un adversar foarte bun. Am jucat într-o atmosferă în care te simți fotbalist. Dacă ne propunea cineva înainte un egal, am fi acceptat acest rezultat. Am condus cu 2-0, am fost egalați pe final și cumva rămânem cu un gust amar.

Cred că meciul arăta altfel dacă nu era acea eliminare. De pe margine nu mi s-a părut o intervenție de roșu. Dar nu trebuie să ne gândim la arbitraj. La retur trebuie să dăm totul pentru a ne califica. Dacă stăm să ne gândim după meci… Nu vreau să discut despre arbitraj. La retur îi vom avea și pe cei trei care nu au jucat azi.

Cumva, la început lumea ne dădea favoriți. Cred că șansele la calificare sunt egale. La retur trebuie să intrăm concentrați și bine pregătiți. Îmi cunosc echipa și știu că avem forța să ne calificăm mai departe”, a declarat Darius Olaru, conform