Bîrligea și Tănase, scoși din sărite de Ngezana! Reacție nervoasă la penalty-ul stupid comis de sud-african în Basel – FCSB

CE TREBUIE SĂ ȘTII Bîrligea și Tănase l-au certat rău pe Ngezana

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea și Florin Tănase nu au avut milă de Siyabonga Ngezana care a comis penalty-ul din care Basel a deschis scorul în meciul cu FCSB. Eroarea sud-africanului a venit imediat după ce Ștefan Târnovanu a primit cartonașul roșu.

Bîrligea și Tănase l-au certat rău pe Ngezana

Campioana României a avut În minutul 12, Ștefan Târnovanu a fost eliminat deoarece a comis henț în afara careului din postura de ultim apărător.

ADVERTISEMENT

Gazdele au beneficiat de lovitură liberă directă, pe care a executat-o Shahqiri. Mingea s-a lovit de zidul FCSB-ului, dar s-a oprit în mâna lui Ngezana. Sud-africanul s-a apărat eronat, iar hențul a fost evident.

Arbitrul albanez Xhaja nu a văzut din prima infracțiunea lui Ngezana și Imediat după ce „centralul” a arătat punctul de la 11 metri, Daniel Bîrligea și Florin Tănase au „explodat”. Cei doi oameni de atac ai FCSB-ului l-au certat agresiv pe Ngezana pentru prostia comisă. Mult mai vehement a fost însă „decarul” roș-albaștrilor care a simțit că sud-africanul a îngropat-o din nou pe FCSB.

ADVERTISEMENT

Știre în curs de actualizare…