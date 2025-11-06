Sport
Bîrligea și Tănase, scoși din sărite de Ngezana! Reacție nervoasă la penalty-ul stupid comis de sud-african în Basel – FCSB

Siyabonga Ngezana a îngropat-o pe FCSB la Basel. Stoperul sud-african a comis stupid un penalty imediat după eliminarea lui Târnoanu. Bîrligea și Florin Tănase și-au vărsat nervii pe colegul lor din defensivă
Cristian Măciucă
06.11.2025 | 20:29
Birligea si Tanase scosi din sarite de Ngezana Reactie nervoasa la penaltyul stupid comis de sudafrican in Basel FCSB
Bîrligea și Tănase, scoși din sărite de Ngezana! Reacție nervoasă la penalty-ul stupid comis de sud-african în Basel - FCSB. FOTO: sportpictures.eu, colaj Fanatik
Daniel Bîrligea și Florin Tănase nu au avut milă de Siyabonga Ngezana care a comis penalty-ul din care Basel a deschis scorul în meciul cu FCSB. Eroarea sud-africanului a venit imediat după ce Ștefan Târnovanu a primit cartonașul roșu.

Bîrligea și Tănase l-au certat rău pe Ngezana

Campioana României a avut un start catastrofal de meci pe St. Jacob-Park. În minutul 12, Ștefan Târnovanu a fost eliminat deoarece a comis henț în afara careului din postura de ultim apărător.

Gazdele au beneficiat de lovitură liberă directă, pe care a executat-o Shahqiri. Mingea s-a lovit de zidul FCSB-ului, dar s-a oprit în mâna lui Ngezana. Sud-africanul s-a apărat eronat, iar hențul a fost evident.

Arbitrul albanez Xhaja nu a văzut din prima infracțiunea lui Ngezana și a avut nevoie de ajutorul var pentru a dicta penalty. Imediat după ce „centralul” a arătat punctul de la 11 metri, Daniel Bîrligea și Florin Tănase au „explodat”. Cei doi oameni de atac ai FCSB-ului l-au certat agresiv pe Ngezana pentru prostia comisă. Mult mai vehement a fost însă „decarul” roș-albaștrilor care a simțit că sud-africanul a îngropat-o din nou pe FCSB.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik.
