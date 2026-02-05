Sport

Bîrligea și Târnovanu, colegi de suferință la FCSB – FC Botoșani! Cum au fost surprinse rezervele de lux ale campioanei pe Arena Națională. Video

Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, doar rezerve la FCSB - FC Botoșani! Cum au fost surprinse vedetele lui Gigi Becali în prima repriză pe Arena Națională
Cristian Măciucă, Gabriel-Alexandru Ioniță
05.02.2026 | 22:05
Birligea si Tarnovanu colegi de suferinta la FCSB FC Botosani Cum au fost surprinse rezervele de lux ale campioanei pe Arena Nationala Video
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, pe banca de rezerve la meciul FCSB - FC Botoșani. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu au fost doar rezerve la meciul FCSB – FC Botoșani, disputat joi seară pe Arena Națională în cadrul etapei cu numărul 25 din acest sezon regulat de SuperLiga. Atacantul campioanei a fost introdus pe teren în minutul 68.

Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, foarte activi pe banca de rezerve la meciul FCSB – FC Botoșani

Bîrligea a fost înlocuit în primul 11 de Mamadou Thiam, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate cu mai bine de 8 ore înainte de startul partidei, în vreme ce în poarta campioanei României la acest joc s-a aflat din nou tânărul Matei Popa, conform deciziei anunțate recent în acest sens de către patronul Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă au stat doar pe banca de rezerve, unul lângă celălalt, Bîrligea și Târnovanu tot au fost destul de activi joi seară pe Arena Națională. În prima repriză, ei au fost surprinși de reporterul FANATIK prezent la meci în timp ce vorbeau constant între ei și gesticulau intens, părând deci foarte implicați vizavi de ceea ce se întâmpla pe teren.

Daniel Bîrligea Ștefan Târnovanu rezerve FCSB FC Botoșani
Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, rezerve la FCSB – FC Botoșani. Foto: Fanatik

În ceea ce privește titularizarea lui Mamadou Thiam în atac la această partidă, cei de la FCSB s-au dovedit foarte inspirați. Fotbalistul venit de la U Cluj a stabilit scorul pauzei prin golul marcat înainte de finalul primelor 45 de minute, mai exact în minutul 42. 

ADVERTISEMENT
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide...
Digi24.ro
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale

Accidentare de ultim moment la FCSB, chiar înaintea meciului cu FC Botoșani

Siyabonga Ngezana, anunțat titular în această partidă în mod oficial de către echipa roș-albastră, a suferit o problemă medicală la încălzire, astfel încât a fost nevoie ca el să fie înlocuit în primul 11 pe ultima sută de metri cu Daniel Graovac. 

ADVERTISEMENT
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o...
Digisport.ro
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă

Cum au fost surprinși Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu pe banca de rezerve la FCSB - FC Botoșani

SuperLiga, live blog etapa 25. FCSB – FC Botoșani 1-1. Kovtalyuk egalează!
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 25. FCSB – FC Botoșani 1-1. Kovtalyuk egalează!
Moment istoric pentru Cristi Chivu la Milano: a purtat flacăra olimpică. Inter se...
Fanatik
Moment istoric pentru Cristi Chivu la Milano: a purtat flacăra olimpică. Inter se mândreşte cu antrenorul român: „O emoţie de nedescris”
Peluza Nord s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat încă din minutul 1...
Fanatik
Peluza Nord s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat încă din minutul 1 al meciului FCSB – FC Botoșani. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl dorește insistent pe român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!