Bîrligea și Târnovanu, colegi de suferință la FCSB – FC Botoșani! Cum au fost surprinse rezervele de lux ale campioanei pe Arena Națională. Video

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu au fost doar rezerve la meciul FCSB – FC Botoșani, disputat joi seară pe Arena Națională în cadrul etapei cu numărul 25 din acest sezon regulat de SuperLiga. Atacantul campioanei a fost introdus pe teren în minutul 68.

Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, foarte activi pe banca de rezerve la meciul FCSB – FC Botoșani

Bîrligea a fost înlocuit în primul 11 de Mamadou Thiam, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate cu mai bine de 8 ore înainte de startul partidei, în vreme ce în poarta campioanei României la acest joc s-a aflat din nou tânărul Matei Popa, conform deciziei anunțate recent în acest sens de către patronul Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă au stat doar pe banca de rezerve, unul lângă celălalt, Bîrligea și Târnovanu tot au fost destul de activi joi seară pe Arena Națională. În prima repriză, ei au fost surprinși de reporterul FANATIK prezent la meci în timp ce vorbeau constant între ei și gesticulau intens, părând deci foarte implicați vizavi de ceea ce se întâmpla pe teren.

În ceea ce privește , cei de la FCSB s-au dovedit foarte inspirați.

ADVERTISEMENT

Accidentare de ultim moment la FCSB, chiar înaintea meciului cu FC Botoșani

Siyabonga Ngezana, anunțat titular în această partidă în mod oficial de către echipa roș-albastră, a suferit o problemă medicală la încălzire, astfel încât a fost nevoie ca

ADVERTISEMENT