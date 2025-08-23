Bîrligea, suspendat de UEFA pentru returul FCSB – Aberdeen?! Reacţia lui Mihai Stoica: „Nouă ni se poate întâmpla orice!”

FCSB a criticat dur arbitrajul de la meciul tur cu Aberdeen, încheiat 2-2. , iar apoi roș-albaștrii au acuzat maniera centralului olandez de origine turcă, Serdar Gozubuyuk.

ADVERTISEMENT

Bîrligea, suspendat de UEFA pentru returul FCSB – Aberdeen?! Reacţia lui Mihai Stoica

La finalul confruntării, Daniel Bîrligea a pus tunurile pe arbitrul partidei, solicitând celor de la UEFA deschiderea unei anchete privind acest meci, dar atacantul ar putea să fie el sancționat de forul european pentru declarații.

Mihai Stoica a vorbit la Prima Sport despre motivele pentru care Juri Cisotti a văzut direct cartonașul roșu în meciul tur, dar și despre posibilitatea ca Bîrligea să fie suspendat pentru declarațiile de la finalul meciului:

ADVERTISEMENT

„Arbitrul a zis că nu are intenția să joace mingea. Da, dar nu în orice situație în care jucătorul nu are intenția să joace mingea e roșu. A zis că ba da. Am văzut 100 trageri de tricou, cartonaș galben. Nu am văzut tragere de tricou și să se dea roșu.

Faultul există, dar e cumva mai mult din neglijență. Încearcă să-l ferească, se duce cu genunchiul. Dacă era piedică, atunci era clar roșu. În afară de faptul că un adversar l-a lovit pe Tănase sălbatic și i-a dat galben.

ADVERTISEMENT

„Nouă ni se poate întâmpla orice”

Tănase a scăpat singur și m-am speriat, să nu-i dea al doilea galben pentru simulare. Am văzut faza, ăla l-a împins. Nu îl lasă să joace mingea, nu dai roșu, dar galben… A fost un arbitraj foarte slab.

ADVERTISEMENT

(n.r. riscă ceva Bîrligea după acele declarații?) Nu știu. Până acum nu am auzit niciodată ca UEFA să suspende un jucător pentru declarații, dar nouă ni se poate întâmpla orice”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Bîrligea: „Cred că a fost o greşeală, sperăm ca UEFA să facă o anchetă”

la finalul meciului că arbitrul olandez a ţinut cu Aberdeen şi i-a transmis încă din startul meciului că vorbeşte prea mult:

ADVERTISEMENT

„Cred că a fost o greşeală, sperăm ca UEFA să facă o anchetă. Arbitrul a venit din primul minut să ţină cu ei. Din minutul 2 mi-a spus că vorbesc prea mult, a venit cu o aroganţă, a stricat un pic fotbalul”, a fost reacţia lui Bîrligea.