“Bîrligea? Un meci senzațional! Dar omul victoriei României cu Polonia e altul”

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Atacantul celor de la Frosinone, Daniel Bîrligea (26 de ani) a făcut un meci mare împotriva Poloniei, sâmbătă seara, pe Arena Națională. Acesta a intrat pe teren în minutul 67, iar efectele s-au văzut imediat. Adi Ilie definește drept „senzațional” modul în care a jucat fostul atacant de la FCSB. „Cobra” spune, însă că altul a fost „omul victoriei” tricolorilor contra naționalei lui Lewandowski.

Cum a reușit România să învingă Polonia. Adi Ilie remarcă organizarea jocului: „Nu le-am dat șansă polonezilor!”

După patru eșecuri consecutive în grupa de Liga Națiunilor, tricolorii au arătat o altă față cu Polonia, pe Arena Națională, și s-au impus cu scorul de 2-1. Sâmbătă seara, 45.827 de spectatori au asistat la duelul în care Gică Hagi (61 de ani) a obținut prima sa victorie din acest al doilea mandat pe banca primei reprezentative. Cicâldău și Man au marcat golurile victoriei împotriva lui Lewandowski și compania. Au venit astfel primele puncte pentru echipa lui Hagi în grupă. Tricolorii mai au de jucat cu Bosnia în deplasare, marți, 17 noiembrie.

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Fostul mare atacant al „Generației de Aur”, Adrian Ilie (52 de ani) a făcut, la FANATIK SUPERLIGA, o radiografie . Încă din startul analizei sale, „Cobra” remarcă organizarea jocului de sâmbătă seara, una despre care spune că a fost net superioară precedentelor partide. „Mi-a plăcut organizarea jocului. Nu le-am dat șansă polonezilor, chiar dacă sunt mai bine cotați decât noi. Mai remarc atitudinea jucătorilor. Am avut răbdare să construim, să ducem meciul cât mai mult spre 0-0 pentru că a venit și oportunitatea în a doua repriză să marcăm goluri.

Noi în toate jocurile pe care le-am început cu Gică Hagi până acum am fost conduși. E prima oară când conducem și vestea bună este că am reușit să terminăm învingători. Asta e vestea bună. Și ne-am creat ocazii în a doua repriză, exact cum a speculat Hagi cu siguranță. Ne-am apărat bine, am avut răbdare și în a doua repriză ne-am creat ocazii să marcăm”, subliniază Ilie.

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Cine a fost, în viziunea lui Adi Ilie, omul victoriei României cu Polonia: „Bîrligea a făcut un meci senzațional, dar altul a fost omul decisiv”

Adi Ilie scoate apoi în evidență rolul decisiv pe care l-a avut, . Prima mișcare bună a fost ținerea în teren a lui Dennis Man. Jucătorul de la PSV a primit încredere și a marcat. Analistul FANATIK SUPERLIGA nu îl uită pe Daniel Bîrligea, cel despre care spune că a făcut „un meci senzațional”. În ciuda acestui aspect, Adrian Ilie spune că omul meciul a fost nimeni altul decât Gică Hagi.

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”Toată echipa a stat bine în teren. Am avut răbdare și cu Man, care în prima repriză nu a evoluat așa de bine. Hagi l-a lăsat în teren și a înscris. A fost inspirat cu Bîrligea. Vârful face un meci senzațional din punctul meu de vedere. (n.r. Cine a fost omul meciului în opinia ta?) Hagi! Gică Hagi. Pentru că a organizat jocul bine. A așteptat, a avut răbdare și până la urmă am câștigat trei puncte”, notează Ilie. La rândul său, Dănuț Lupu (59 de ani), a remarcat și el că România, ca echipă, a fost schimbată radical. „Tricolorii” au arătat atitudine din minutul 1 până la fluierul final.

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„Cel mai îmbucurător a fost faptul că toți jucătorii lui Hagi, ca echipă, din minutul 1 până în minutul 90 au fost arțăgoși, și-au dorit enorm de mult să învingă. A fost și inspirat Hagi cu schimbările pe care le-a făcut. Remarc și eu un plus pentru Bîrligea, care, totuși, ca vârf de atac, dă două pase de gol”, spune fostul mare fotbalist de națională.

Mihai Stoichiță, despre schimbările pozitive de la națională în meciul cu Polonia: „Am văzut multe serioztate!”

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță (72 de ani) a remarcat și el câteva aspecte pozitive imprimate de Gică Hagi cu succes la meciul cu Polonia. Oficialul Federației dezvăluie că încă de pe parcursul săptămânii trecute s-au văzut unele schimbări în bine. „Am văzut foarte multă seriozitate. Jucătorii au fost foarte receptivi la tot ce le-a spus Gică din punct de vedere al poziționării, din punct de vedere al agresivității, pentru că am fost o echipă agresivă aseară. Și în atac și în apărare. Cu mijloacele pe care noi avem. În atac am fost o echipă reactivă. Am reușit să ducem până la capăt acțiunile care în care am recuperat mingea repede”.

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Întrebat pe cine a văzut ca jucătorul meciului cu Polonia, Stoichiță a preferat să remarce grupul: „Nu a fost cineva jucătorul meciului. Pentru mine, cred că mijlocul terenului a fost extraordinar datorită mobilității. Nu putem să nu remarcăm cum au jucat Cicăldău, Băluță, Dragomir, Corbu când a intrat. Am o relație foarte bună cu Corbu. Îl știu de când era copil. M-am uitat special săptămâna trecută la AC Milan – Ferencvaros. E un tip care nu are complexe”.

Marius Mitran, laude pentru Alex Cicâldău, omul care a deblocat tabela și a deschis drumul către victorie

Dacă Stoichiță s-a ferit din a nominaliza vreun nume pentru titlul de „Jucătorul meciului” cu Polonia, reputatul jurnalist Marius Mitran a indicat, fără ezitări, numele lui Alex Cicâldău. „Eu am un jucător favorit, un jucător al meciului, care este Cicâldău! România mi s-a părut o echipă care avea nevoie de acest rezultat mai mult decât un om rătăcit în Sahara, care avea nevoie de o gură de apă. Nu este niciun jucător căruia să-i reproșez ceva.

Din teren, Bîrligea s-a văzut ca Rambo care pleca din secția de Poliție, dacă vă mai amintiți. S-a simțit la el că avea o grenadă în buzunar. A rupt ritmul. Și al nostru, și al lor. Nu mă refer doar la cele două pase de gol. Au fost mai multe. Îi tăvălește, îi fixează, luptă cu ei”.