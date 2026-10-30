Sport

“Bîrligea va fi vândut cu 15 milioane de euro!” Anunțul zilei după ce fostul atacant al FCSB a marcat o dublă în Serie A

Flaviu Popa
30.10.2026 | 15:44
Birligea va fi vandut cu 15 milioane de euro Anuntul zilei dupa ce fostul atacant al FCSB a marcat o dubla in Serie A
EXCLUSIV FANATIK
Bîrligea ar putea fi vândut cu 15 milioane de euro
Daniel Bîrligea s-a descătușat în Serie A, reușind să înscrie două goluri din postura de rezervă eternă a vedetei Raimondo. Giovanni Becali crede că fostul atacant al FCSB va valora 15 milioane de euro.
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Daniel Bîrligea a avut ghinionul să-l întâlnească la Frosinone pe Antonio Raimondo, fotbalist care a înscris 8 goluri în 9 partide și care nu i-a permis românului să viseze nicio clipă la postul de titular. Chiar și așa, fostul atacant al FCSB și-a așteptat cuminte rândul și a lovit de două ori în Frosinone – Lecce 5-1.

Frosinone a învins Lecce cu 5-1 și Daniel Bîrligea a înscris două goluri în repriza secundă

„Înțelegi ceva din fotbalul italian? Frosinone e pe locul 5? Como, pe locul 4, în Champions League? A scăzut nivelul fotbalului italian, inclusiv la nivelul naționalei lor. Nu mai participă la Campionate Mondiale și Europene, jucătorii lor nu mai sunt jucători. 

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Como a făcut un plan încă de acum trei ani. Patronul, care e miliardar indonezian, i-a dat 10% din acțiuni, plus un contract de 2-3 milioane. La fel și cu fostul jucător al lui Arsenal, Thierry Henry, când a auzit că Inter vrea să-l ia. L-a făcut acționar. «Proiectul meu e à la longue». El construiește un aeroport în Como, care e un oraș mic. Vrea să facă stadion, n-are probleme cu primăria. Dacă afectezi toate vilele, lacul, e Ministerul Mediului care încurcă.

În primul an se salvează à la grande, Cesc nu merge la Inter, iar în al doilea an programează cupele europene. Asta nu înseamnă Champions League. Merg pentru că Milan și Juventus pierd ultimele două partide. Bîrligea e fenomen! Șapte-opt etape nu joacă decât șase minute sau zece. E un jucător care îi lipsește FCSB-ului. Se observă că lipsește. Probabil se antrenează atât de bine… A intrat, a jucat 17 minute și a dat două goluri. Acolo a mai dat gol și celălalt atacant al lor, care e golgheterul campionatului. Bravo lui, felicitări! Înseamnă că se antrenează. Frosinone e într-o poziție în care e greu să cadă în Divizia B”, a explicat Giovanni Becali într-un dialog cu Horia Ivanovici la GIOVANNI SHOW.

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Giovanni Becali e convins că Daniel Bîrligea poate să valoreze 15 milioane de euro peste un sezon

Giovanni Becali e convins că Frosinone va face o super afacere prin vânzarea lui Raimondo, astfel că Bîrligea ar putea primi mai multe minute din postura de titular. În acest fel, cota lui Bîrligea ar putea „exploda” la 15 milioane de euro și alte echipe mai bune ar putea fi interesate de serviciile sale.

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Bîrligea va rămâne titular pentru că îl vând pe celălalt (n.r. – Antonio Raimondo, 9 meciuri, 8 goluri). Cota lui va fi de peste 10-15 milioane, în Italia, cu Frosinone în Divizia A și cu el titular în următorul campionat. Și acum, în iarnă, Frosinone poate să dea un jucător sau doi din atac. Nu poți să-l compari pe Bîrligea cu Garita. Bîrligea se mișcă, colaborează”, a completat Giovanni Becali.

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“Bîrligea va fi vândut cu 15 milioane de euro!”

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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