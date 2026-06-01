Biserica-minune a lui Gigi Becali e aproape gata! Când va avea loc sfinţirea: “O să fie mii de oameni!”

Gigi Becali, 67 de ani, traversează o perioadă bună pe toate planurile. În fotbal, echipa pe care o finanțează și-a revenit în final de sezon și s-a calificat în cupele europene. Apoi, pe plan spiritual, credinciosul om de afaceri este cu un pas mai aproape de momentul pe care l-a visat de ani de zile. Lăcașul de cult pe care patronul FCSB l-a ridicat în Pipera, cu o investiție de zeci de milioane de euro, urmează să fie sfințit în curând.

Sâmbătă, 30 mai, la FANATIK SUPERLIGA, Becali a spus câteva cuvinte despre marele eveniment care va avea loc la mijlocul acestui an. Nu peste mult timp, mai exact pe 14 iunie, va avea loc sfințirea bisericii ridicată în Pipera. Ulterior, în acest lăcaș de cult se pot oficializa slujbe. Târnosirea urmează să aibă loc abia peste doi ani.

”Pe 14 iunie e sfințirea. Dar ea e sfințirea mică. Nu e târnosirea. Se face sfințirea pentru a se face Sfânta Liturghie. Cea mare, târnosirea, va fi făcută peste doi ani. (n.r. vor fi 2000-3000 de oameni) E posibil să fie. Eu mă pregătesc. Am turnat betoane, cutare, marmură”, spune Gigi Becali.

Încă de pe 20 mai, FANATIK a acestui an. Lăcașul de cult pe care patronul FCSB l-a ridicat în Pipera a necesitat o investiție uriașă. Aceasta se apropie de suma de 20 de milioane de euro.

Care e istoria acestui lăcaș de cult pe care l-a ridicat Gigi Becali

”Proiectul” acestei biserici a luat naștere în urmă cu aproape două decenii. Era anul 2008, atunci când Gigi Becali a promis, înaintea unei duble din UEFA Champions League cu turcii de la Galatasaray, că dacă echipa sa va trece mai departe va ridica un lăcaș de cult. După 18 ani, promisiunea a căpătat contur.

, pe un teren din rondul de la intrarea în Pipera-Voluntari. Realizată în stilul bisericilor rusești, construcția nu seamănă cu nimic din ce există în România. Are 11 metri înălțime la corpul principal, 40 de metri cu tot cu cruce, 35 de metri lungime și 20 de metri lățime, cu un subsol de 3,6 metri. Circa 1.000 de credincioși pot intra la slujbe.

”Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare din lume, dar eu, la a mea, mă refer la frumusețea picturii. Nu se compară biserica mea cu Catedrala, aia este de zece ori mai mare. Eu mă refer că, la pictură, nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior”, declara în trecut Gigi Becali pentru FANATIK.