„Bisericuțele” din vestiarul naționalei. Ordinul care l-a sictirit pe Răzvan Marin: „Ianis e prea bibilit!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Nu a fost suficientă doar ratarea Mondialului din vară pentru echipa națională. Lăsând deoparte neîndeplinirea obiectivului, care a supărat toată lumea fotbalului din România, nici atmosfera din vestiarul naționalei nu e ok. Și nu vorbim aici despre dezamăgirea și frustrarea inerente după ultimele rezultate, ci de legătura de grup care practic nu mai există! FANATIK a pus cap la cap mai multe informații din sânul naționalei, totul plecând de la o fază aparent banală, dar foarte importantă, de la ultimul meci, .

Răzvan Marin, deranjat de faptul că Jerry Gane i-a strigat, la intrarea pe teren, să-i dea banderola lui Ianis Hagi

În minutul 73 al meciului cu Slovacia, Răzvan Marin (29 de ani) i-a luat locul căpitanului Nicolae Stanciu (32 de ani). Acesta i-a dat banderola jucătorului de la AEK Atena la marginea terenului. Acesta nu și-a pus-o pe braț pentru că l-a auzit în spatele său pe Jerry Gane, cel care l-a înlocuit pe la acest amical, care i-a strigat ceva.

ADVERTISEMENT

Era vorba ca Răzvan Marin să-i dea banderola de căpitan lui Ianis Hagi (27 de ani), care intrase pe teren cu 11 minute mai devreme decât el! Ordinul primit de la secundul Jerry Gane l-a indispus evident pe Răzvan Marin, unul dintre jucătorii cei mai vechi și mai experimentați din lotul tricolorilor. Și asta în ciuda faptului că Ianis Hagi este unul dintre prietenii săi cei mai buni, „frați” încă din perioada de juniorat la Academia de la Ovidiu.

Din informațiile FANATIK, mijlocașul grecilor de la AEK Atena dorea să poarte și el banderola pentru cele 20 de minute rămase. În primul rând pentru că are un statut important în vestiar și apoi deoarece tocmai o primise de la primul căpitan al tricolorilor, Nicolae Stanciu!

ADVERTISEMENT

Tensiunile în sânul naționalei sunt generate și de faptul că totul e pentru Ianis Hagi: „E prea mult deja! E prea bibilit!”

Episodul petrecut pe este doar unul din serialul „Tensiuni în vestiarul naționalei României”. E extrem de important că unul dintre motivele acestor tensiuni este Ianis Hagi, de la care mulți se așteaptă să fie liderul primei reprezentative. Lider și în teren, nu doar la declarații.

ADVERTISEMENT

Mulți dintre tricolorii cu zeci de meciuri la națională sunt deranjați că totul este parcă făcut pentru Ianis Hagi. Povestea cu banderola de la Bratislava este doar ultima „fază”. Să ne amintim că la turneul final european din 2024, cel din Germania, Nicolae Stanciu a făcut un gest de suflet și i-a cedat lui Ianis tricoul cu numărul 10. a jucat cele 4 meciuri cu tricoul cu numărul 21, al lui Moruțan, care a ratat EURO din cauza unei accidentări, dar a fost cu grupul la Wurzburg.

ADVERTISEMENT

Veteranilor din lot nu le convine când văd cât de împins în față este Ianis Hagi, indiferent de randament, indiferent de ce se întâmplă. „E prea mult deja! Ianis e prea bibilit! Toți suntem jucători valoroși, iar atuul ultimei mari performanțe a fost tocmai faptul că toți eram tratați la fel”, dezvăluie „greii” vestiarului tricolor.

Bisericuțele din vestiarul naționalei României! Există măcar trei grupuri evidente: veteranii, Farul, Craiova

În momentul în care nu avem unitate într-un grup, pasul următor este formarea bisericuțelor. Acestea chiar există în sânul naționalei. Vorbim aici de măcar trei grupulețe evidente, și nu neapărat formate în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Cei care au dus greul ultimilor ani la echipa națională sunt umăr la umăr. Vorbim de un grup format din Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Andrei Burcă, lângă care au venit mai recent Radu Drăgușin sau . Există și un grup al convocaților de la Craiova, în frunte cu Nicușor Bancu, Screciu, Baiaram, Cicâldău sau Mitriță, până ce „chinezul” și-a anunțat retragerea din națională!

Putem aminti și grupul din jurul lui Ianis Hagi, format din cei care și-au făcut junioratul la Academia lui Gică Hagi. Alături de Ianis sunt Ghiță, Drăguș, Alibec, Aioani, Louis Munteanu, Cristi Manea. Este normal ca unii să fie mai prieteni, alți doar colegi, dar această separare în bisericuțe a unui vestiar unit acum nici doi ani e un semnal dificil pentru viitorul selecționer.

Iar de la se așteaptă în primul rând rezolvarea acestei probleme stringente, pentru că un vestiar divizat nu poate produce rezultate. Hagi, așa cum îl știm, va pune în primul rând piciorul în prag și va instaura o disciplină de fier, așa cum a făcut-o și la Constanța. Nu vor mai exista episoade ca cel amintit mai sus la Bratislava sau ca înaintea meciului cu Turcia, când Ionuț Radu practic a venit la națională când a avut… chef!

Unitatea de grup de pe vremea lui Edi Iordănescu s-a făcut cioburi! S-a ales praful de spiritul Generației de suflet!

Cert este că unitatea de grup de pe vremea lui Edi Iordănescu nu mai există! S-a ales praful de spiritul echipei naționale, acesta fiind de fapt unul dintre atuurile cu care a reușit performanța calificării la Europeanul din 2024. Faptul că atmosfera este catastrofală este scos în evidență și de modul cum se comportă jucătorii în cantonament.

Înainte era o bună dispoziție evidentă, se adunau la masă câte 10-12 jucători și stăteau la glume și la povești. Acum sunt mese cu 3-4 jucători, mulți dintre ei preferând să se retragă rapid în camere după acțiunile organizate decât să mai stea cu colegii. Lipsa aceasta de unitate s-a văzut și în teren, pentru că efectiv nu se mai ajută între ei, reproșurile sunt tot mai dese, nefiind de mirare că am ajuns în acest punct critic.

Spiritul „ ” nu mai există. Atmosfera fantastică de la Euro 2024 a dispărut pur și simplu. Noul selecționer trebuie să reclădească nu doar o nouă națională, ci și un nou grup, o nouă unitate tricoloră. Ăsta e marele pariu!