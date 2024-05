Bitolia Sport, alături de Fanatik la Cupa Presei. Calificare en-fanfare în semifinale

La propriu și la figurat! Victoriile care au consemnat calificarea în „careul de ași” au fost obținute în

Bitolia, talisman pentru FANATIK . Echipa noastră este în semifinalele Cupei Presei la fotbal

Kitul de la Bitolia Sport pe care l-au purtat jucătorii de câmp ai echipei FANATIK a fost format din tricou în culorile roșu și alb, în timp ce șortul a fost de culoare neagră. Și echipamentul de goalkeeper a fost unul special, un tricou „tricolor”, galben, albastru și roșu.

FANATIK a obținut en-fanfare calificarea în penultimul act al Cupei Presei. Fotbaliștii noștri au terminat pe locul 1 în Grupa A, după ce au învins vicecampioana, respectiv campioana en-titre. Mai întâi, FANATIK a „spulberat-o” pe PRO TV, scor 5-0, după care a învins-o cu emoții pe ProSport, la loviturile de departajare, după ce, la finalul timpului regulamentar, tabela de marcaj a arăta 2-2.

Clasament Grupa A

FANATIK – 4 puncte ProSport – 4 puncte PRO TV – 3 puncte EuroNews – 0 puncte

Ca urmare a calificării în penultimul act, echipa noastră va avea șansa să se lupte pentru o medalie la Cupa Presei. Pentru fotbaliștii noștri urmează semifinala împotriva colegilor de la DigiSport, programată duminică, 26 mai, de la ora 11:00. Meciul se va juca acolo unde se desfășoară întreaga competiție, la baza Năstase & Marica Sports Club.

Bănel Nicoliță și Giani Kiriță, vedetele FANATIK la Cupa Presei

La calificarea echipei noastre în semifinale au contribuit masiv și cei doi „stranieri” din lot, Giani Kiriță și Bănel Nicoliță. Fostul stelist a reușit o „dublă” în prima victorie FANATIK de la Cupa Presei, scor 5-0, cu PRO TV. Ba, mai mult, Bănel a jucat accidentat.

„Nu pot să îmi las colegii la greu. Toată viața așa am fost. Am două goluri și cu mâna umflată, trebuie să o pun în ghips. Le-a fost frică. Eu am numărul 10”, mărturisit Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

În schimb, Giani Kiriță și-a asumat rolul de căpitan și a purtat FANATIK spre faza eliminatorie a turneului. În stilul caracteristic, fostul dinamovist l-a „înțepat” pe Ciprian Marica, vedeta echipei PRO TV.

„I-am bătut doar prin prezență. Uite ce tricouri avem! Au fost și ei (n.r. PRO TV) la meci, dar nu prea erau. Sunt orgolii și pe teren mic. Eu când văd terenul, mi se înroșesc ochii. Marica, săracul, la un moment dat când era 4-0 a zis ‘Hai!’, dar s-a terminat 5-0”, a declarat Giani Kiriță.

