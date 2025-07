Bitolia Sport, alături de Federația Română de Box la lansarea noilor echipamente! Cum arată tricourile cu care pugiliștii români vor lupta la Napoli

Lotul de juniori ai Federației Române de Box și-a prezentat noile echipamente, iar Bitolia Sport, alături de Computerland sunt sponsorii principali ai lotului de box al României. Cum arată tricourile tinerilor pugiliști.

Bitolia Sport, alături de Federația Română de Box la lansarea noilor echipamente

Dacă în trecut au lansat tricouri de „legendă", acum a venit rândul ca

Evenimentul a avut loc miercuri, 16 iulie, și a fost unul de o frumusețe aparte. Gazda lansării echipamentelor, Oana Livia Badea a fost vizibil emoționată când s-au împărțit tricourile pe care micii pugiliști le vor purta în noul sezon competițional. Computerland este sponsorul principal, alături de care Bitolia Sport a ales să le facă o bucurie tinerilor sportivi.

În prezența antrenorilor și a președintelui Federației Române de Box, Vasile Cîtea, micii pugiliști au făcut și o demonstrație live de box. Tinerii care compun lotul mixt, reprezentanți ai României, sunt deja recunoscuți pe plan național și internațional pentru performanțele lor remarcabile și spiritul competitiv.

Pe cei prezenți la lansarea echipamentelor îi așteaptă o competiție extrem de frumoasă, dar și grea. Concret, în perioada următoare va avea loc Turneul Internațional de Box România–Italia, din regiunea Napoli – Caserta, o inițiativă care aduce în prim-plan cei mai talentați și determinați tineri boxeri ai României. Participarea la acest turneu confirmă valoarea și potențialul echipei prezentate.

Oana Livia Badea, încântată de noul parteneriat al Bitolia Sport

Prezentă la frumosul eveniment, Oana Livia Badea a fost surprinsă discutând cu președintele Federației Române de Box, Vasile Cîtea. La declarații, deținătoarea magazinului Bitolia Sport s-a arătat extrem de încântată de noile echipamente și le-a urat multă baftă micilor pugiliști.

„(n.r. – Vă simțiți confortabil când știți că puștii ăștia dau cu pumnul?) Ne simțim mai în siguranță cu acești copii lângă noi. Am pornit cu fotbalul, dar am trecut și prin tenis, am trecut și prin rugby și astăzi suntem aici și pentru box. Mai ales că sunt copii. Sunt niște speranțe. Noi ne dorim să investim cât mai mult în noua generație pentru a avea rezultate în viitor.

Dacă nu investim de acum, ce putem facem în viitor? Ei sunt foarte dedicați și își doresc foarte mult victoria la Napoli și sperăm că dacă vor veni cu foarte, foarte multe victorii, le-am promis încă un eveniment la noi, la Bitolia Sport. Îl ținem oricum și dacă vor veni cu mai puține victorii, dar sigur vor veni victorioși”, a declarat Oana Livia Badea în cadrul evenimentului de prezentare a brandului Bitolia Sport pe echipamentele naționalei de box a României.

Vasile Cîtea, încântat de orașul în care vor concura pugiliștii: „Napoli are un prestigiu autentic”

La declarații, Vasile Cîtea a transmis că este încântat de orașul în care vor concura sportivii. Președintele Federației Române de Box speră ca pugiliștii să se întoarcă cu rezultate bune și să fie sănătoși.

„(n.r. – Cum e să boxezi în orașul lui Maradona?) Cel puțin, eu ca președinte, am fost la Napoli la un turneu în 1996. E un oraș extraordinar, cu un prestigiu autentic. E un oraș fabulos și sunt foarte multe lucruri care îl recomandă.

Eu mă bucur că acești copii au deja biletele luate și vor vedea orașul și civilizația napoletană. Influență e siciliană, e o atmosferă provincială. Sper ca copiii să fie foarte mulțumiți și să vină cu învățăminte noi de acolo. Sper ca acest parteneriat pe care îl construim cu Bitolia Sport să fie de succes.

Sper să se întoarcă sănătoși și să aibă rezultate, bineînțeles. Fiecare sportiv își dorește asta și există în structura umană să vrei să câștigi. Îmi doresc să vină învingători acasă și să se bucure de deplasare”, a transmis Vasile Cîtea.

Alexandra Coțovanu, pregătită de deplasarea la Napoli

Boxul nu este doar un sport practicat de bărbați, iar Alexandra Coțovanu, în vârstă de 16 ani, demonstrează acest lucru. Multipla campioană națională se ghidează după performanțele Lăcrămioarei Perijoc și Claudia Nechita și își dorește să se califice la Jocurile Olimpice.

„Am început cu dansurile, dar eu am vrut un sport de contact. Mama nu m-a lăsat la început, dar în cele din urmă m-a lăsat. Lăcrămioara Perijoc și Claudia Nechita sunt modelele mele și îmi doresc să le calc pe urme. E o mândrie că am putut să mă antrenez deja cu ele. Sunt niște persoane de urmat!

Româncele sunt mai tari la box decât italiencele și vom încerca să demonstrăm acest lucru. Vrem să câștigăm atât experiență, cât și meciurile în sine. Mă văd la Jocurile Olimpice la cele din 2032, pentru asta mă pregătesc”, a spus Alexandra Coțovanu.

Demonstrație de box în fața Bitolia Sport

Participanții la evenimentul de la Bitolia Sport au făcut și o mică demonstrație de box la finalul declarațiilor. Lumea s-a oprit să filmeze momentul, acesta fiind de-a dreptul spectaculos.

Un lucru e clar, parteneriatul dintre Federația Română de Box și magazinul Bitolia Sport, manageriat de Oana Livia Badea, se anunță a fi unul de succes, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.