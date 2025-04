Bitză a părăsit Survivor România 2025. Ce spune despre duelul cu Uwe. Exclusiv

Bitză a părăsit Survivor România 2025, în urma duelului cu Uwe Dai, cel din urmă reușind să rămână în competiție.

Show-ul de la Pro Tv, prezentat de Daniel Pavel, aduce, cu fiecare episod, tot mai multe surprize pentru telespectatori. Emoțiile, tensiunea, luptele pentru a rămâne în competiție sunt la cote tot mai ridicate cu fiecare ediție.

Bitză, învins de Uwe Dai la Survivor România 2025

Telespectatorii văzut momentele extrem de tensionate din cadrul Consiliului, un episod plin de emoții, voturi strategice și discuții, în urma căruia Bitză a părăsit definitiv Survivor România 2025.

Artistul a fost nominalizat de colegii săi, ceea ce l-a trimis direct la duelul eliminatoriu cu Uwe Dai. La proba eliminatorie cei doi au fost nevoiți să parcurgă un traseu dificil, legați la ochi. Bitză și Uwe Dai s-au ghidat doar după sforile atașate de marginile terenului. În cele din urmă, Uwe a reușit să încheie proba mai rapid, iar Bitză a fost eliminat.

Artistul a povestit, pentru FANATIK, cum a trăit experiența Survivor România 2025 și care au fost cele mai grele momente pentru el.

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025? Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

“Mi-am dorit să ajung la Survivor România, așa că am trăit experiența “de toți banii””

Mi-am dorit să ajung la Survivor România, așa că am trăit experiența “de toți banii”. Cel mai dificil lucru a fost să mă adaptez și să fac față provocărilor Survivor. Am ieșit complet lipsa de somn, vremea ploioasă nu au fost cei mai buni prieteni.

Ai fost eliminat după un duel extrem de strâns. Ce crezi că a făcut diferența între voi doi?

Uwe a fost mai inspirat decât mine la probă respectivă, m-am prins mai greu de cum să finalizez duelul. Oricum, felicitări Uwe, merita să câștige duelul, s-a descurcat mai bine.

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit ?

Mi-a plăcut foarte mult la Dragoni, am fost o echipă unită și în care m-am simțit bine. Nu ne-am certat, am înțeles în ce situații suntem, am luptat împreună, iar până la unificare ne-am susținut cât și cum am putut.

Bitză, eliminat de la Survivor România 2025: “Sper să câștige cel mai bun”

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului? Crezi că acest nou element schimbă radical jocul?

E o mare schimbare, care alterează mult dinamica alegerilor pentru votul în Consiliu, pentru că dă o șansă celui care este votat de către echipă să schimbe soarta duelului. În același timp, pentru cel votat, poate să facă diferența între a ieși sau rămâne în concurs, pentru că are posibilitatea de a-și alege un oponent mai slab. (dacă sparge urna cu apă)

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Nu aș face nimic diferit.

Ce mesaj ai pentru susținătorii tăi și pentru colegii rămași în competiție?

Pentru susținători: Mulțumim mult pentru susținere și interes, vă aștept pe platformele sociale cu muzică nouă.

Pentru colegi: Sper să câștige cel mai bun.