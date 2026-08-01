„Capello”, bătut de Afumați, după 1-0 la pauză! Ionuț Chirilă s-a făcut de râs la debutul cu CS Dinamo în Liga 2

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Ionuț Chirilă s-a întors în antrenorat după aproape cinci ani. O pauză lungă, care pare că l-a scos din ritm pe antrenorul supranumit „Capello din România” sau „micul Capello”. După o perioadă lungă în care s-a autopropus deseori la diverse echipe din SuperLiga, Chirilă a primit șansa mult așteptată de la CS Dinamo, chiar dacă la matineu. O pălărie care, pentru moment, pare cam mare pentru el.

Ionuț Chirilă a dezamăgit la revenirea în antrenorat. CS Dinamo a pierdut la Afumați, deși a condus cu 1-0 la pauză

, trăind cu intensitate maximă fiecare fază de joc și oferind în permanență indicații elevilor săi. Nu s-a despărțit de îndemnuri precum „Bravo, bravo!” sau „Haide, haide!” și le-a cerut jucătorilor săi să nu intre în dialog cu arbitrul. Cu toate acestea, deși a punctat la capitolul imagine, Chirilă a stat mai prost cu rezultatele concrete.

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Și-a intrat rapid în rolul de „mentor” pentru jucătorii săi, încercând să-i încurajeze în multe momente. Și au avut nevoie de încurajare, împotriva celor din Afumați. Un mic moment de nervozitate în prima repriză, după ce unul dintre jucătorii săi a executat un corner altfel decât primise indicațiile. „Tu bate unde îți zic eu!”, a strigat Chirilă. Conform , Ionuț Chirilă a insistat permanent asupra jocului pozițional și a disciplinei tactice.

„Nu-l forța să dea pasă lungă!”, „Pressing!”, „Schimb de locuri!” sau „Hai la primit!” au fost printre indicațiile folosite des. A intervenit de mai multe ori atunci când elevii săi nu au gestionat cum trebuie anumite faze: „Nu mai intra în duel dacă ai zona liberă”. De remarcat că în momentul în care Dinamo a deschis scorul prin Rusu, Ionuț Chirilă nu s-a bucurat exagerat, ridicând doar un deget în aer. Probabil a simți că până în minutul 90 se pot întâmpla multe și nu s-a înșelat.

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Ionuț Chirilă, resemnat după revenirea cu stângul în antrenorat

„Capello” a devenit ușor agitat în repriza secundă, simțind probabil că este aproape de o victorie la debut, însă cei de la Afumați i-au „afumat” rapid ambițiile reușind să înscrie două goluri și să întoarcă soarta partidei. A compensat, totuși, prin modul în care a încercat să-și încurajeze jucătorii, în speranța că aceștia vor forța remontada.

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Interesant, cu toate că nu s-a enervat din cale afară la golurile celor de la Afumați, Ionuț Chirilă a fost ușor nervos în momentul în care unul dintre jucătorii săi și-a rupt gheata. „Suntem în zece, bă!”, a răbufnit Chirilă. Ușor resemnat după înfrângere, antrenorul nu a părut să facă o dramă din acest rezultat, probabil și pentru că Cu toate acestea, pretențiile de la CS Dinamo sunt mari și rămâne de văzut dacă „micul Capello” va reuși să „prindă paltonul”, cum spun bătrânii chibiți.