Black Friday 2020! Cum se întrec marile magazine în reduceri de tot felul

Ca de fiecare dată, în ultimii 9 ani, Black Friday este așteptat cu interes și în România. Încă de la început, din 2011, vânzările reușite de marile magazine au fost unele de poveste. Vă readucem aminte că cei de la eMAG au fost cei care au adus conceptul de Black Friday în țară. Au făcut-o împreună cu Flanco.

A fost un 2011 aproape incredibil în care vânzările de Black Friday au adus 8 milioane de euro pentru eMAG, într-un an cu venituri de 145 de milioane de euro. De altfel, Black Friday în Romania a venit și cu o noutate. Mediul online a fost blocat.

Toate site-urile și aplicațiile au căzut aproape la fiecare ediție, numărul celor care doreau să cumpere fiind mult prea mare față de ce putea să susțină tehnologia.

Black Friday 2020 în România

Așadar, Vinerea Neagră în România sărbătorește 9 ani în 2020. S-au schimbat multe de la prima ediție, una care arăta total diferit. Între timp, oamenii s-au îndreptat serios către Black Friday și așteaptă cu nerăbdare ziua pentru a-și face cumpărături mari.

Ca o curiozitate, cei de la ARMO, adică Asociația Română a Magazinelor Online cred că vânzările de Black Friday vor crește cu 20% în 2020. Țineți cont că acest plus vine într-un an dificil, an în care am traversat pandemia de coronavirus. De altfel, chiar și magazinele tradiționale au anunțat că de data aceasta preferă să meargă pe livrare la distanță.

Ce cumpără românii de Black Friday

Millward Brown a făcut un sondaj special legat de Black Friday. Aceștia au observat că oamenii și-au crescut intenția de cumpărare de la an la an. Acum 8 ani, numai 27% dintre cei întrebați au spus că au auzit de Vinerea Neagră. Situația avea să se schimbe destul de mult în 2015.

Vorbim de un procent mare, 71%, în condițiile în care prezentul este unul și mai puternic. 90% știu ce înseamnă Black Friday, ce presupune și mulți sunt gata să cumpere. Ponderea la capitolul achiziții a crescut de la 16% în 2012, la 42% în 2015, la 50% în 2019 și la 54% în 2020.

În general, de Black Friday românii preferă să-și cumpere electronice și electrocasnice. De asemenea, printre produsele cele mai vânate sunt telefoanele mobile. Ofertele pentru acestea nu lipsesc din oferta marilor magazine. În trecut au existat chiar telefoane comercializate la 1 euro.

Sunt însă și români sceptici. Aceștia spun că în România prețurile se schimbă destul de mult ceea ce face aproape imposibilă o urmărire a unui produs. Astfel, ar fi greu de verificat dacă de Black Friday produsul căutat chiar este la cel mai mic preț.

Previziuni Black Friday 2020

Dacă ne raportăm la cifrele pe care le-au anunțat cei de la eMAG atunci lucrurile sunt foarte clare. Cel mai mare retailer de pe piață estimează vânzări de 585 milioane lei pe Marketplace, creștere de aproape 100 de milioane lei față de anul trecut.

Din punct de vedere al plăților, trebuie să știți că eMAG merge pe ideea că 55% dintre cumpărături vor fi plătite cu cardul, ceea ce presupune o creștere puternică de 13 puncte procentuale față de anul trecut.

Există și companii care atrag atenția în 2020. Frames, o firmă importantă de consultanță, spune că, după un an 2019 în care Black Friday a depășit borna de 300 milioane de euro încasări, acum lucrurile se vor schimba. Aceștia merg pe o scădere de cel puțin 20%.

Mai mult de atât, angajații de la Frames au transmis că putem discuta chiar despre un Black Friday de austeritate în România. Consultanții consideră că românii se vor axa pe bunurile de strictă necesitate, care au legătură cu munca și traiul de acasă.

Când începe Black Friday

În România, Black Friday a furat puțin startul față de întreaga lume. Așa s-a întâmplat și în ultimii ani, nu o dată Vinerea Neagră fiind întinsă pe o perioadă mult mai îndelungată. Sunt magazine care au reduceri chiar și pentru o lună întreagă folosindu-se de acest context.

Dacă vă interesează ora exactă de debut, trebuie să știți că aceasta se schimbă anual. De exemplu, cel mai mare retailer din țară, eMAG a deschis ziua în 2013 la ora 6.55. Când au văzut ce succes au, reprezentanții au decis ca în 2014 să mai coboare cu 5 minute.

În 2015, însă eMAG a început Black Friday la ora 8.15. Un an mai târziu au revenit la 6.55, pentru ca în 2017 să înceapă la 6.51. În 2018, lucrurile au demarat la 6.56, în timp ce anul trecut campania a debutat la 7.23.

Ce produse se vând de Black Friday în 2020

Așa cum era de așteptat, ținând cont de pandemia de coronavirus, lucrurile s-au modificat de Black Friday 2020. Vom avea parte de o campanie cel puțin inedită. Analizând piața, marii retaileri au decis să aibă reduceri substanțiale la echipamente de protecție, inclusiv la testele Real Time – PCR.

Evident nu lipsesc nici măștile de protecție, dar comercianții se gândesc chiar și la perioada imediat următoare. Drept pentru care n-au ezitat și au mizat și pe produse intens căutate în vara recent încheiată. Aceștia vin cu propuneri de închirieri de autorulote, pentru cei care vor să evadeze din oraș.

De asemenea, de Black Friday, pe lângă produsele obişnuite, telefoane, televizoare, tablete, etc. eMAG pune la bătaie anul acesta şi 3.000 de vouchere pentru teste COVID-19.

În categoria produselor speciale se încadrează şi articole din categorii mai scumpe de preţ. Discutăm despre peste 200 de maşini şi moto, maşini, servicii taxi şi car-sharing, abonamente de telefonie, servicii medicale, dar şi monede şi lingouri de aur sau ceasuri şi bijuterii de lux.

Ce este Black Friday

Black Friday, tradus din engleză Vinerea Neagră, este denumirea informală a zilei care urmează după Ziua Recunoștinței în Statele Unite, și care deschide sezonul de cumpărături de Crăciun. Concret, termenul de Black Friday a apărut pentru prima dată în Philadelphia și a însemnat blocaje grele de trafic vineri, după Ziua Recunoștinței.

Departamentul de Poliție din această metropolă a inventat fraza pentru a descrie haosul pietonal și auto în zona centrală a orașului. Interesant este că numele a fost înregistrat în mod oficial , în 1966, de către Earl Apfelbaum, un om care avea ca principală pasiune filatelia.

De altfel, pentru că această zi a Recunoștinței este a patra zi de joi din noiembrie, ceea ce presupune că Black Friday este în ziua de vineri de după ea, și are loc în fiecare an între 23 și 29 noiembrie. Black Friday este cea mai aglomerată zi de cumpărături din Statele Unite.

Interesan este că multă vreme lumea s-a temut de acest negru din termenul de Vinerea Neagră. Lucrurile s-au mai așezat după ce contabilii au transmis că eu folosesc negru pentru a semnala profitul, iar roșul pentru a indica pierderile. Prin urmare, Vinerea Negrea reprezintă o zi profitabilă atât pentru comercianți, cât și pentru economie