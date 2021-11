ANPC, decizie înaintea Black Friday 2021. Înființează Comandamentul Special pentru supravegherea prețurilor. Cum poți ajuta și tu

Pentru a gestiona mai bine situația prețurilor din ziua de Black Friday, ce are loc în România mâine, pe 12 noiembrie, ANPC anunță că a înființat un comandament special.

Într-adevăr, este vorba despre Comandamentul Special Black Friday, după cum a fost denumit de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Rolul acestui comandament, după spusele celor de la ANPC, este de a supraveghea ”permanent, 24 din 24 de ore, ofertele cu promoții din această perioadă, indiferent de domeniul de activitate.”

Decizia de a înființa acest comandament pentru a supraveghea site-urile din România vine la zece ani după . În tot acest timp, tot mai multe companii au încercat să profite cât mai mult din acest fenomen, uneori chiar pe seama propriilor cumpărători.

În acest context, președintele ANPC a declarat că ”am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au “furat startul” campaniei de reduceri. Ața cum am spus de fiecare dată, manifestăm toleranță zero față de orice abatere de le legislația în domeniu. Parte a campaniei “Protecția Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor.”

Atribuțiile și strategia de funcționare a noului Comandament au fost stabilite în urma unei videoconferințe la care au luat parte toți comisarii șefi și adjuncții acestora din țară.

Directorul general ANPC, Paul Anghel, este coordonatorul acestei nou-înființate divizii.

Cum trebuie redus prețul unui produs aflat la promoție de Black Friday și nu numai

Reprezentanții ANPC au detaliat și care este modul de reducere a prețurilor, cel puțin felul legal în care ar trebui practicate discount-urile la produse aflate la ofertă.

Astfel, prețul redus pe care îl vezi într-un magazin trebuie să fie inferior prețului de referință. Acesta din urmă ”reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus”, arată ANPC.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor mai atrag atenția că vânzarea cu preț redus trebuie să respecte aceleași reguli, indiferent că e vorba de o vânzare promoțională, de o soldare sau de lichidare.

ANPC îți cere și ție, din postura de , sprijin pentru a descoperi și sancționa derapajele vânzătorilor.

Astfel, ești invitat să transmiți pe adresa de mail dedicată proiectului, bf@anpc.ro, fotografii sau documente ce pot fi de folos în investigațiile referitoare la promoțiile ce se desfășoară în această perioadă.

Altex, primul mare retailer din România sancționat pentru nereguli de Black Friday

. Autoritatea a propus și închiderea temporară a site-ului.

Inspectorii ANPC au indicat că în cursul zilei de marți, 9 noiembrie, Altex promova pe site-ul său produse ca având o reducere de preț, fără a aplica reducerile din prețul de referință.

Peste 1.000 de produse afișate pe site la reducere aveau abateri de preț. Răspunsul celor de la Altex, după ce au fost prinși cu ocaua mică de către inspectorii ANPC, este unul care trebuie să-i pună pe gânduri pe cumpărători vizavi de Black Friday și de reducerile din magazine în general.

Astfel, reprezentanții Altex au declarat că ”nu pot fi corecți într-o piață în care nimeni nu e”, sugerând că practicile incorecte sunt răspândite la scară largă în online (și nu numai).