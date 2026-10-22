Black Friday 2026 vine cu reduceri uriașe la televizoare! Cât costă să vezi meciurile naționalei României pe un ecran nou. Sunt reduceri mari la eMAG, Altex și Flanco

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Sezonul cumpărăturilor de Crăciun se deschide oficial odată cu Black Friday. În 2026, eMAG, Altex și Flanco vin cu reduceri uriașe la televizoarele pe care suporterii le folosesc pentru a urmări toate meciurile echipei naționale de fotbal a României. Costurile sunt foarte accesibile tuturor românilor.

Ce preț are un televizor de Black Friday 2026

Black Friday 2026 este perioada din an în care cumpărătorii profită de reducerile puse la dispoziție de comercianți. În general, evenimentul are loc în ultima lună de toamnă, însă unul dintre cele mai cunoscute magazine „a furat startul”. Flanco a decis să nu-i mai facă pe clienți să aștepte. Anunță că pornește campania de pe 22 octombrie.

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Cea de-a 16-a ediție a campaniei se desfășoară până pe 30 noiembrie. Are loc atât online, cât și în peste 150 de magazine din țară. Retailerul aduce surprize uriașe și reduceri de până la 54% la produse IT și de până la 41% la televizoare. Cu siguranță, suporterii vor fi încântați de aceste promoții.

Fanii care vor un ecran nou pentru a urmări meciurile din Nations League au la dispoziție numeroase oferte. Cel mai accesibil televizor este Allview 24ATC6300-H, 60 cm, HD, D-LED, Clasa E. Acesta are un preț de aproximativ 600 de lei, însă clienții îl pot achiziționa perioada aceasta cu doar 429,99 lei. Cumpărătorii au parte de mai multe beneficii dacă comandă online.

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Cei care aleg această variantă nu trebuie să se mai deplaseze în magazin. Astfel, livrarea se face direct la ușa casei. Clientul are posibilitatea să verifice coletul imediat ce-l primește. De asemenea, returul este simplu și rapid. Mai mult decât atât, transmite că românii pot face plata cu cardul de credit. Pot achita inclusiv în rate. Un alt produs menționat în oferta companiei de Black Friday 2026 este televizorul LG QNED cu diagonala de 108 centimetri, cu un cost care începe de la 1.399 de lei. Espressoarele automate Philips pot fi achiziționate de la 899 de lei, iar aspiratoarele verticale au prețuri de pornire de la 299 de lei.

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Când începe campania Black Friday 2026 pe eMAG

Printre electrocasnicele mari care se găsesc în ofertele 2026 la Flanco sunt promovate reduceri de până la 1.500 de lei. La capitolul smartphone-uri prețurile anunțate sunt mai mici cu până la 1.000 de lei. eMAG, unul dintre cele mai cunoscute magazine online din țara noastră, încă nu a pornit campania de anul acesta. Retailerul oferă de fiecare dată reduceri substanțiale, însă românii mai au de așteptat până când pot profita de ele. Reprezentanții companiei au dezvăluit că data oficială pentru produsele cu costuri mici este vineri, 6 noiembrie. Așadar, comerciantul și-a programat campania la finalul primei săptămâni din luna noiembrie.

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Black Friday 2026 la Altex va avea o durată de o săptămână, dar nu a fost comunicată încă data la care începe campania. Cu toate acestea, cel mai așteptat eveniment de shopping din an aduce reduceri atractive pentru clienți la o gamă variată de produse, de la electronice și electrocasnice până la gadgeturi și accesorii.

Cumpărătorii care doresc să achiziționeze cele mai bune oferte trebuie neapărat să profite de aceste cumpărături inteligente. Printre produsele incluse în oferta de Black Friday la Altex se numără televizoare, telefoane, laptopuri, electrocasnice, articole de îngrijire personală, jucării și produse pentru copii.

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Totodată, nu lipsesc produsele pentru casă și gradină, băuturile, anvelopele sau articolele sportive. „De asemenea, vei găsi și o gamă variată de produse de la partenerii din Marketplace, astfel încât să ai parte de cele mai bune oferte!”, este anunțul care apare pe a comerciantului.

Ce arată ultimul studiu despre Black Friday 2026

În altă ordine de idei, un studiu MKOR arată că 70% dintre românii cu vârste între 18 și 55 de ani intenționează să profite de reduceri, relatează . Cercetătorii susțin că este cel mai ridicat procent din ultimii patru ani. În schimb, bugetul mediu declarat de cei intervievați este de aproximativ 2.100 de lei, față de 2.046 de lei în 2025.

Concret, este vorba de doar 54 de lei în plus alocați de fiecare persoană față de campania anterioară de Black Friday. Prin urmare, este o creștere de aproximativ 2,6%. În luna septembrie inflația anuală a ajuns la 6,61%, ceea ce înseamnă că nu se pot achiziționa prea multe lucruri cu acești bani care pe hârtie sunt mai mulți.

Studiul mai scoate la suprafață și preferințele oamenilor. Spre exemplu, 44% dintre bărbați vor să cumpere telefoane, laptopuri, smartwatch-uri și alte produse IT&C, în timp ce procentul la femei este de 29%. În schimb, la cosmetice și produse de îngrijire, raportul se inversează. Acesta arată un procent de 37% la femei și 17% la bărbați.

Electronicele și electrocasnicele ocupă primul loc pentru ambele grupuri. Cele două categorii de produse apar pe listele a 55% dintre femei și 47% dintre bărbați. Cu alte cuvinte, televizorul, aspiratorul sau espressorul de cafea sunt elemente esențiale atât pentru femei, cât și pentru bărbați atunci când navighează printre ofertele de Black Friday.