Flanco, Media Galaxy, Elefant și PC Garage, amendate de ANPC de Black Friday. Noi „victime” ale controalelor, după sancționarea Altex

, a verificat 11 operatori economici, pe care i-a și sancționat, având în vedere neregulile descoperite în ceea ce privește ofertele propuse de Black Friday.

Prima zi de activitate a acestui Comandament a presupus ”vizite” la următorii operatori: România SRL (de data aceasta, fiind vizat magazinul Media Galaxy), Flanco Retail SA, FineStore Distribution SRL, Vivre Deco SA, Studio Moderna SRL (Top Shop), Arsis Trading SRL, Lc Waikiki Retail Ro SRL, Elefant SRL, Premium Store SRL, Pc Garage SRL și Evolution Prest Systems SRL (Evomag).

În total, volumul amenzilor acordate celor 11 operatori economici este de 275.000 de lei.

Pentru ce au dat, însă, inspectorii de la ANPC aceste amenzi?

Au fost constatate vânzări cu preț redus, ”în condițiile în care prețul de referință afișat pe site nu era cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, prin modul incorect de calcul al prețului redus creându-se premisa existenței unui avantaj specific prețului, consumatorii fiind determinați să ia o decizie de tranzacționare pe care nu ar fi luat-o dacă ar fi cunoscut realitatea.”

Dincolo de aceste sancțiuni, au fost adăugate și 10 decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte.

Cei de la Media Galaxy au remediat pe loc abaterile constatate.

va continua verificările și în perioada următoare. Astfel, este de așteptat să apară noi sancțiuni începând de mâine, 12 noiembrie, când majoritatea magazinelor online vor da startul reducerilor.

De asemenea, inspectorii ANPC amintesc încă o dată că au pus la dispoziția consumatorilor adresa de email bf@anpc.ro, unde ”îi invită pe toți cetățenii care constată orice neregulă legată de promoțiile din această perioadă să scrie, să trimită fotografii sau orice document consideră că ne poate fi de folos în demersul nostru, în slujba lor.”

Comandamentul Special Black Friday, înființat pentru a preveni ”păcălelile” comercianților

ANPC își dorește ca , anunțând astfel că ”am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au “furat startul” campaniei de reduceri. Ața cum am spus de fiecare dată, manifestăm toleranță zero față de orice abatere de le legislația în domeniu. Parte a campaniei “Protecția Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor.”

ANPC a dezvăluit și cum funcționează reducerile, astfel că prețul redus pe care îl vezi într-un magazin trebuie să fie inferior prețului de referință. Acesta din urmă ”reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus”, arată ANPC.