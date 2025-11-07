„Black Friday” la FCSB! Bîrligea și Tănase, campanie genială de marketing. Video

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, conducerea celor de la FCSB a fost contestată că nu are un marketing de nivel înalt. Roș-albaștrii lucrează în această direcție și, prin intermediul lui Daniel Bîrligea și Florin Tănase, au promovat reducerile de „Black Friday”. Cele două vedete de la campioana României au fost de-a dreptul savuroase.

Daniel Bîrligea și Florin Tănase, campanie de „Black Friday” la FCSB

La câteva ore de la eșecul din Elveția, scor 1-3, cu Basel, al treilea la rând din grupa de Europa League, FCSB și-a invitat suporterii să cumpere produse de la magazinul online.

ADVERTISEMENT

Acesta a fost promovat prin intermediul care au găsit o modalitate inedită de a promova site-ul . Acolo, de „Black Friday”, roș-albaștrii anunță reduceri de până la 60%!

Bîrligea și Florin Tănase au stat față în față și, pe rând, au încercat să ghicească diferite cuvinte rostite de coleg la provocarea intitulată „Whisper Challenge”. Cel care avea de ghicit cuvântul trebuia să o facă ascultând muzică cu căștile la urechi.

ADVERTISEMENT

Lui Bîrligea i-a fost cel mai greu să ghicească „reducere”, pe care l-a confundat cu „hăinuțe” și „ghetuțe”. „Taie din preț!”, a încercat să îl ajute Tănase. În schimb, „decarului” i-a fost cel mai ușor să ghicească numele colegului „Cisotti”, iar cel mai greu „Black Friday”, pe care l-a încurcat cu „Perfecte” sau „Bine”.

ADVERTISEMENT

Whisper Challenge Bîrligea VS Tănase.🔥🔥 Au început cele mai mari reduceri din an pe shop.fcsb.ro! Alături de FCSB!!❤️💙

Bîrligea și Tănase, front comun împotriva lui Ngezana

Florin Tănase și Daniel Bîrligea se pregătesc de primul meci al roș-albaștrilor în returul sezonului regulat. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 20:30, campioana en-titre joacă la Sibiu, cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Înaintea acestui joc, FCSB a pierdut la Basel, scor 1-3, în a 4-a etapă din Europa League. . Sud-africanul a comis stupid un henț din care elvețienii au deschis scorul.