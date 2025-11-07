Sport

„Black Friday” la FCSB! Bîrligea și Tănase, campanie genială de marketing. Video

De „Black Friday” (n.r. - Vinerea Neagră), Daniel Bîrligea și Florin Tănase au fost protagoniștii unei campanii publicitare la FCSB. Cei doi atacanți i-au convins pe fani într-un mod inedit să profite de reduceri
Cristian Măciucă
07.11.2025 | 22:00
Black Friday la FCSB Birligea si Tanase campanie geniala de marketing Video
SPECIAL FANATIK
„Black Friday” la FCSB! Bîrligea și Tănase, campanie genială de marketing. FOTO: sportpictures.eu
De-a lungul timpului, conducerea celor de la FCSB a fost contestată că nu are un marketing de nivel înalt. Roș-albaștrii lucrează în această direcție și, prin intermediul lui Daniel Bîrligea și Florin Tănase, au promovat reducerile de „Black Friday”. Cele două vedete de la campioana României au fost de-a dreptul savuroase.

Daniel Bîrligea și Florin Tănase, campanie de „Black Friday” la FCSB

La câteva ore de la eșecul din Elveția, scor 1-3, cu Basel, al treilea la rând din grupa de Europa League, FCSB și-a invitat suporterii să cumpere produse de la magazinul online.

Acesta a fost promovat prin intermediul vedetelor Daniel Bîrligea și Florin Tănase, care au găsit o modalitate inedită de a promova site-ul shop.fcsb.ro. Acolo, de „Black Friday”, roș-albaștrii anunță reduceri de până la 60%!

Bîrligea și Florin Tănase au stat față în față și, pe rând, au încercat să ghicească diferite cuvinte rostite de coleg la provocarea intitulată „Whisper Challenge”. Cel care avea de ghicit cuvântul trebuia să o facă ascultând muzică cu căștile la urechi.

Lui Bîrligea i-a fost cel mai greu să ghicească „reducere”, pe care l-a confundat cu „hăinuțe” și „ghetuțe”. „Taie din preț!”, a încercat să îl ajute Tănase. În schimb, „decarului” i-a fost cel mai ușor să ghicească numele colegului „Cisotti”, iar cel mai greu „Black Friday”, pe care l-a încurcat cu „Perfecte” sau „Bine”.

@fcsb.shop Whisper Challenge Bîrligea VS Tănase.🔥🔥 Au început cele mai mari reduceri din an pe shop.fcsb.ro! Alături de FCSB!!❤️💙 #fyp #fcsb #blackfriday #shopfcsb ♬ original sound – FCSB.Shop

Bîrligea și Tănase, front comun împotriva lui Ngezana

Florin Tănase și Daniel Bîrligea se pregătesc de primul meci al roș-albaștrilor în returul sezonului regulat. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 20:30, campioana en-titre joacă la Sibiu, cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Înaintea acestui joc, FCSB a pierdut la Basel, scor 1-3, în a 4-a etapă din Europa League. Tănase și Bîrligea au fost foc și pară în timpul partidei pe colegul lor, Siyabonga Ngezana. Sud-africanul a comis stupid un henț din care elvețienii au deschis scorul.

  • 350 de lei e prețul unui echipament oficial al FCSB-ului de „Black Friday”
  • 2000 de likeuri a primit videoclipul cu Florin Tănase și Daniel Bîrligea
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
