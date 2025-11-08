Sport

Black Friday pe Giuleşti înainte de Rapid – FC Argeş! Reacţia genială a paznicului: „Au băgat la ce nu se vinde”

Suporterii Rapidului beneficiază de diverse reduceri la magazinul oficial al clubului. Când se va încheia promoția de Black Friday a formației din Superligă.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
08.11.2025 | 20:30
Fanii Rapidului au vizitat magazinul oficial înainte de meciul cu FC Argeș pentru a profita de reducerile de Black Friday. FOTO: Fanatik
Rapid primește vizita lui FC Argeș în etapa a 16-a din SuperLiga, iar fanii prezenți în Giulești pentru a urmări partida au vizitat și magazinul oficial al clubului, unde au beneficiat de mai multe reduceri cu ocazia promoției Black Friday.

Black Friday pe Giulești înainte de Rapid – FC Argeș. Reacție hilară a paznicului

Suporterii Rapidului au venit la stadion pentru a urmări din tribune partida extrem de importantă cu FC Argeș, la finalul căreia echipa pregătită de Costel Gâlcă ar putea să urce pe primul loc al Superligii, profitând de eșecul suferit sâmbătă de FC Botoșani, 0-2 pe terenul Farului.

Fanii au vizitat și magazinul oficial al clubului, unde au beneficiat de reduceri la diverse produse, cu ocazia promoției Black Friday. „Au băgat la ce nu se vinde”, a fost reacția paznicului de la magazin, care a adăugat mai apoi: „Tricouri cu jucători care nu mai sunt la Rapid”.

De ce reduceri au beneficiat fanii Rapidului

Mulți suporteri ai Rapidului au profitat de promoție, care a fost caracterizată drept „un real succes” de o angajată a magazinului oficial. Tricourile oficiale de joc au fost reduse cu 30%, de la 361 la 265 de lei, iar la eșarfe s-a aplicat o reducere similară.

Celelalte produse au fost reduse cu până la 50%, perioada promoției de Black Friday fiind 6-26 noiembrie. Reducerile sunt valabile atât în magazinele fizice de la stadion sau de la Gara de Nord, dar și online, pe site-ul oficial al clubului Rapid, în limita stocului disponibil.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
