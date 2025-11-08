Black Friday pe Giuleşti înainte de Rapid – FC Argeş! Reacţia genială a paznicului: „Au băgat la ce nu se vinde”

ADVERTISEMENT

Rapid primește vizita lui FC Argeș în etapa a 16-a din SuperLiga, iar fanii prezenți în Giulești pentru a urmări partida au vizitat și magazinul oficial al clubului, unde au beneficiat de mai multe reduceri cu ocazia promoției Black Friday.

Black Friday pe Giulești înainte de Rapid – FC Argeș. Reacție hilară a paznicului

Suporterii Rapidului au venit la stadion pentru a urmări din tribune partida extrem de importantă cu FC Argeș, la finalul căreia echipa pregătită de Costel Gâlcă ar putea să urce pe primul loc al Superligii, profitând de eșecul suferit sâmbătă de FC Botoșani, 0-2 pe terenul Farului.

Fanii au vizitat și magazinul oficial al clubului, unde au beneficiat de reduceri la diverse produse, cu ocazia promoției Black Friday. „Au băgat la ce nu se vinde”, a fost reacția paznicului de la magazin, care a adăugat mai apoi: „Tricouri cu jucători care nu mai sunt la Rapid”.

De ce reduceri au beneficiat fanii Rapidului

Mulți au profitat de promoție, care a fost caracterizată drept „un real succes” de o angajată a magazinului oficial. Tricourile oficiale de joc au fost reduse cu 30%, de la 361 la 265 de lei, iar la eșarfe s-a aplicat o reducere similară.

Celelalte produse au fost reduse cu până la 50%, perioada promoției de Black Friday fiind 6-26 noiembrie. Reducerile sunt valabile atât în magazinele fizice de la stadion sau de la Gara de Nord, dar și online, pe site-ul oficial al clubului , în limita stocului disponibil.