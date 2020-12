Black Lives Matter în sport în 2020! Uciderea lui George Floyd a dus la un tsunami planetar

Uciderea americanului George Floyd a declanșat un protest fără precedent, iar mișcarea BLM a devenit un etalon și în sport. Din păcate dus adeseori la exagerări absurd…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anul 2020 a fost un an tumultos. De la pandemia de coronavirus care ne-a schimbat viețile la diverse evenimente care au dus la proteste masive în întreaga lume. Fără doar și poate mișcarea „Black Lives Matter” (în traducere „Viețile persoanelor de culoare contează”) a declanșat un adevărat tsunami la nivel planetar, milioane de persoane aderând la această mișcare socială.

Deși „Black Lives Matter” există din 2013, acest protest împotriva brutalității forțelor de ordine și violenței de motivație rasială a devenit cunoscut în întreaga lume în 2020.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe 25 mai, cetățeanul american George Floyd a fost omorât de forțele de ordine, totul fiind filmat, fapt care a provocat proteste de o mare amploare. Milioane de oameni au ieșit pe străzi, mai întâi în SUA, apoi în alte câteva zeci de țări de pe mapamond, mișcarea BLM devenind un simbol al luptei împotriva rasismului.

Mișcarea a ajuns și în sport, iar vedete precum Lewis Hamilton, LeBron James sau Serena Williams au fost printre primii adepți. Într-un număr uriaș de competiții – Premier League, NBA, MLS, Formula 1, Champions League, NHL – sportivii au afișat simbolul BLM, îngenunchind cu pumnul drept ridicat spre cer.

ADVERTISEMENT

Lewis Hamilton l-a egalat pe Michael Schumacher!

Așa cum și pilotul britanic Lewis Hamilton a înălțat nu un pumn, ci pe amândoi, a victorie finală în acest an. Pilotul britanic a scris istorie în 2020. Sezonul din Formula 1 a fost decalat din martie până în iulie din cauza pandemiei, iar singurul pilot de culoare din „Marele circ” pornea ca mare favorit în noua stagiune.

Unul dintre cei mai vocali adepți ai mișcării „Black Lives Matter”, Hamilton a încercat să îi convingă pe toți piloții să îngenuncheze înainte de curse. Apelul său a provocat, însă, controverse și unii piloți, precum Kimi Raikkonen sau Kevin Magunssen, au refuzat să facă acest gest. Echipa Mercedes l-a susținut 100% în acest demers pe Hamilton și chiar a vopsit monoposturile din argintiu în negru în acest sezon pentru a susține mișcarea BLM.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe pistă, Hamilton a fost dominant. Britanicul a câștigat en-fanfare titlul mondial cu numărul 7, egalând recordul deținut de Michael Schumcher. Ba, mai mult, a depășit numărul de victorii ale lui Schumacher, ajungând la 95 de succese în F1. Rămâne de văzut dacă va continua cu Mercedes, contractual său fiind scadent la finalul acestui an.

România, cea mai slabă clasare din istorie la un Euro

În an pandemic și cu o tonă de probleme, naționala feminină de handbal a României a reușit să își atingă obiectivul primordial la Campionatul European. „Tricolorele” s-au calificat din grupele preliminare grație victoriei cu Polonia, scor 28-24. Cu toate acestea, România s-a clasat cel mai jos dintre toate participările la Campionatul European, locul 12.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipa a trebuit să stea două zile în izolare înainte de meciul de debut cu Germania. Chiar și având în vedere problemele cu care s-a confruntat handbalul feminin românesc din cauza crizei COVID-19, locul 12 este destul de puțin. Pentru România urmează două obiective importante în prima parte a anului 2021: turneul preolimpic din Muntenegru și calificările pentru CM 2021.

Mike Tyson a revenit în ring la 54 de ani

Anul 2020 a fost și cel al revenirii lui Mike Tyson în ringul de box. La 54 de ani, pugilistul american a boxat în „Staples Center” împotriva lui Roy Jones Jr. într-un meci demonstrativ de 8 reprize. „Iron Mike” și-a respectat renumele și l-a dominat pe Roy Jones în ring. Însă, la final, arbitri de la WBC au decis ca meciul să se termine cu o remiză, decizie care i-a nemulțumit pe mulți. Mike Tyson a declarat că vrea în continuare să lupte și ne putem aștepta să îl vedem în continuare în ring: „Sunt OK cu egalul. Cred că am câștigat meciul, dar sunt OK cu egalul. Am distrat oamenii, au fost fericiți cu ce am arătat”. De cealaltă parte, Roy Jones Jr. a recunoscut superioritatea lui Tyson: „Omul ăsta e atât de puternic! Nu cred că a fost egal, dar când te lovește omul ăsta…Mă doare tot corpul”.

ADVERTISEMENT

Conor McGregor s-a retras, dar… revine!

Conor McGregor și-a anunțat retragerea din UFC pe data de 6 iunie 2020. Irlandezul a luptat ultima dată în ianuarie, când l-a învins pe americanul Donald Cerrone după 40 de secunde. A revenit asupra deciziei, însă, și va lupta pe 23 ianuarie 2021 cu alt american, Dustin Poirier, revanșă după meciul din 2014, câștigat de McGregor.

Un alt nume greu din UFC care s-a retras în acest an este Khabib Nurmagomedov. Rusul a luptat ultima dată cu americanul Justin Gaethje, pe 24 octombrie 2020, pe care l-a învins după un minut și 34 de secunde. Nurmagomedov are un palmares perfect în UFC: 29 de victorii, 0 înfrângeri.

ADVERTISEMENT

„Încă este un mesaj foarte puternic, dar indiferent dacă îngenunchezi sau nu, gestul acesta nu va schimba lumea. Problema globală este mult mai mare decât un gest aşa mic ca acesta”, Lewis Hamilton despre simbolul BLM