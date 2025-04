Blackout masiv în Spania și Portugalia. Românii din Peninsula Iberică, afectați de pana de curent: ”Sunt oameni blocați la metrou”. Exclusiv

Pană majoră de curent în Spania și Portugalia. Autoritățile spaniole se confruntă cu o situație atipică, după ce alimentarea cu energie a căzut în cea mai mare parte a țării. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele care au dus la blackout-ul general, care începe să afecteze și localități din Franța.

Blackout în Spania. Panică generală în Europa

Spaniolii privesc cu îngrijorare dat fiind că, în unele locuri, autoritățile nu au comunicat nimic despre ce se întâmplă.

FANATIK a stat de vorbă cu o tânără din , care ne-a povestit cum a trăit pana majoră de curent și de ce îi este cel mai tare frică.

Tânără din Zaragoza: „Am încercat să o sun pe bunica mea să văd dacă e ok, dar nu mi-a răspuns la telefon. Apoi a răspuns un băiat, ciudat”

Marimar Lobez, o tânără profesoară de pian din Zaragoza spune că blackout-ul în orașul din Aragon s-a produs în jurul orei 14, ora locală, și că nu a existat niciun fel de informare din partea autorităților locale ori vreun avertisment lansat către populație, având în vedere că nu funcționează nici măcar semafoarele.

„Nu știm absolut nimic. E toată peninsula fără lumină. Eu eram acasă când s-a luat curentul, soțul meu este la muncă. Și părinții mei sunt afectați, ei locuiesc în Almeria, mai au și două congelatoare în priză, e haos total. Nu am nici cu ce să încarc telefonul, încerc să economisesc cât pot din baterie.

Nu putem să ne informăm de nicăieri, dar așteptăm să vedem ce se întâmplă. Am încercat să o sun pe bunica mea să văd dacă e ok, dar nu mi-a răspuns la telefon. Apoi a răspuns un băiat, ciudat. Probabil au fost niște interferențe, având în vedere haosul ăsta. Va trebui să merg la ea acasă, și ea locuiește în Zaragoza, dar nu pot să las cățelușa singură acasă, încă e foarte micuță. E o nebunie”, a declarat locuitoarea din Zaragoza, unul din orașele afectate, pentru FANATIK.

Româncă stabilită în Spania: „Poliția e în stradă și dirijează traficul”

Și comunitatea de români este îngrijorată. O tânără stabilită de câteva luni în Almeria, Andalucia, ne-a spus că nici în sud nu a primit informații de la autorități. „Aici totul e electric. Sper să nu fie ceva de durată. Noi suntem acasă, safe, dar alții sunt prin spitale, metrouri, nici trenurile nu mai merg, toate sunt electrice. Nu știm absolut nimic. Am văzut doar că e toată poliția în stradă și dirijează traficul. Nu se vede din casă.

Eram la biblioteca când s a întâmplat, inițial s-a crezut că e doar o simplă pană de curent, așa că am plecat spre casă. Pe drum, timp de 15 minute, am văzut toate semafoarele nefuncționale, poliția în stradă. Am mers să o iau pe fetița mea de la grădiniță și apoi am venit acasă. Se simte panica, să speram că nu e de durată… Semnalul apare când și când… Habar nu aveam că e extinsă situația la nivel de mai multe țări din Europa. Am aflat pe scara blocului când am întrebat o asistentă medicală care urca pe scări”, a declarat Miruna, o româncă din Almeria, pentru FANATIK.

Primăria din Madrid recomandă cetățenilor să nu circule cu mașina dacă nu au o urgență

Marcel Andrei, cunoscut de la o emisiune de televiziune din România, a aflat și el despre blackout-ul din Spania, însă e ceva mai norocos. Bărbatul locuiește și muncește în insulele Canare, care nu sunt afectate de pană.

„Am auzit ceva, sunt prins aici, pe la muncă. Aici în Canare suntem mai puțin afectați. Pe continent, da, am auzit că e nasol. Eu, cât timp am semnal la tabletă, la muncă aici, înseamnă că totul e ok”, ne-a spus fosta ispită de la Insula iubirii.

Situația este una destul de gravă în Peninsula Iberică, iar televiziunile spaniole informează că există o reuniune de urgență a Guvernului pentru a soluționa cât mai repede problema. Potrivit unor informații de ultimă oră, unele servicii au fost deja restabilite. Primăria din Madrid recomandă cetățenilor să nu se deplaseze prea mult cu mașinile pentru a nu se crea haos și, de asemenea, îi roagă pe spanioli să nu apeleze inutil la serviciul 112, notează postul de televiziune