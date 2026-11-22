Lechia Gdansk, echipa lui Vladislav Blănuță (24 de ani) și Mantova, echipa lui Rareș Ilie (23 de ani) s-au bucurat de succesele românilor la finalul acestei săptămâni. Cei doi au marcat în prima repriză a meciurilor în care au evoluat.
Odrola Opole, echipa de pe ultimul loc al ligii a doua poloneze, a început partida cu dreptul. Oaspeții au deschis scorul în minutul 2 al duelului de pe Polsat Arena. Atunci, Tomasz Gajda i-a pasat decisiv lui Nemanja Mijuskovic. Fundașul de 34 de ani a avut o lovitură de cap puternică, ce l-a învins pe portarul Lechiei Gdansk, Holewinski.
Gazdele au pus presiune pe poarta ”lanternei roșii”, iar răspunsul a venit spre finalul reprizei. Mai precis, în minutul 41, ucraineanul Danylo Malov a urcat în flancul stâng și a ajuns în poziție de centrare. Fundașul stânga a trimis o minge înaltă, spre prima bară a porții apărate de Mleczko. Balonul a fost interceptat de Vladislav Blănuță, care a reluat cu capul spre colțul lung și a restabilit egalitatea.
Fotbalistul din Hîncești a ajuns la borna de cinci goluri marcate în cele opt meciuri disputate pentru Lechia Gdansk în a doua ligă a Poloniei. Astfel, acesta are o medie de peste un gol la două meciuri jucate. Atacantul a evoluat și în două meciuri din Cupa Poloniei, însă nu a fost decisiv. Acestea sunt adversarele împotriva cărora a marcat Vladislav Blănuță:
Goal,Blanuta for Lechia, 1-1 https://t.co/xM6snBvo8B
— TheFootballZone (@football_t69515) November 22, 2026
Echipa românului, Mantova, a făcut deplasarea pe stadionul ”Partenio-Adriano Lombardi”, pentru duelul contra lui Avellino, în etapa cu numărul 12 din Serie B. În ciuda faptului că ”alb-verzii” sunt mai bine clasați în campionat, Mantova a început partida cum nu se putea mai bine. În minutul patru, Castellini l-a găsit pe Rareș Ilie într-o poziție favorabilă. Românul nu a stat pe gânduri, a șutat, și l-a învins pe portarul lui Avellino, Martinelli.
Super goal, Rares Ilie https://t.co/LxPS01IJ3e
— TheFootballZone (@football_t69515) November 22, 2026
Fostul fotbalist al Rapidului a ajuns de abia la al doilea gol pentru echipa italiană. Singura reușită înaintea celei de pe ”Partenio-Adriano Lombardi” a fost semnată în urmă cu fix trei luni. Pe 22 august, la debutul pentru Mantova, Rareș Ilie a marcat în victoria contra lui Carrarese, din prima etapă a Serie B, 2-1.