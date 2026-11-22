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Lechia Gdansk, echipa lui Vladislav Blănuță (24 de ani) și Mantova, echipa lui Rareș Ilie (23 de ani) s-au bucurat de succesele românilor la finalul acestei săptămâni. Cei doi au marcat în prima repriză a meciurilor în care au evoluat.

Vladislav Blănuță, gol după gol în Polonia

Odrola Opole, echipa de pe ultimul loc al ligii a doua poloneze, a început partida cu dreptul. Oaspeții au deschis scorul în minutul 2 al duelului de pe Polsat Arena. Atunci, Tomasz Gajda i-a pasat decisiv lui Nemanja Mijuskovic. Fundașul de 34 de ani a avut o lovitură de cap puternică, ce l-a învins pe portarul Lechiei Gdansk, Holewinski.

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Gazdele au pus presiune pe poarta ”lanternei roșii”, iar răspunsul a venit spre finalul reprizei. Mai precis, în minutul 41, ucraineanul Danylo Malov a urcat în flancul stâng și a ajuns în poziție de centrare. Fundașul stânga a trimis o minge înaltă, spre prima bară a porții apărate de Mleczko. Balonul a fost interceptat de Vladislav Blănuță, care a reluat cu capul spre colțul lung și a restabilit egalitatea.

Fotbalistul din Hîncești a ajuns la borna de cinci goluri marcate în cele opt meciuri disputate pentru Lechia Gdansk în a doua ligă a Poloniei. Astfel, acesta are o medie de peste un gol la două meciuri jucate. Atacantul a evoluat și în două meciuri din Cupa Poloniei, însă nu a fost decisiv. Acestea sunt adversarele împotriva cărora a marcat Vladislav Blănuță:

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19 septembrie 2026, Lechia Gdansk – Stal Mielec 7-1: un gol

12 octombrie 2026, Stal Rzeszow – Lechia Gdansk 1-2: un gol

31 octombrie 2026, : două goluri

22 noiembrie 2026, Lechia Gdansk – Odra Opole: un gol

Goal,Blanuta for Lechia, 1-1 https://t.co/xM6snBvo8B — TheFootballZone (@football_t69515)

Rareș Ilie a spart gheața după trei luni de secetă

Echipa românului, Mantova, a făcut deplasarea pe stadionul ”Partenio-Adriano Lombardi”, pentru duelul contra lui Avellino, în etapa cu numărul 12 din Serie B. În ciuda faptului că ”alb-verzii” sunt mai bine clasați în campionat, Mantova a început partida cum nu se putea mai bine. În minutul patru, Castellini l-a găsit pe Rareș Ilie într-o poziție favorabilă. Românul nu a stat pe gânduri, a șutat, și l-a învins pe portarul lui Avellino, Martinelli.

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Super goal, Rares Ilie https://t.co/LxPS01IJ3e — TheFootballZone (@football_t69515)

Fostul fotbalist al Rapidului a ajuns de abia la al doilea gol pentru echipa italiană. Singura reușită înaintea celei de pe ”Partenio-Adriano Lombardi” a fost semnată în urmă cu fix trei luni. Pe 22 august, la debutul pentru Mantova, .

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