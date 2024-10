„Nu a vrut să vină la FCSB!” Gigi Becali a spus de ce atacantul pentru care a oferit 1,1 milioane de euro nu a mai ajuns la campioana României

Gigi Becali l-a dorit pe Vladislav Blănuță la FCSB, însă transferul nu s-a realizat. Patronul „roș-albaștrilor” a spus la FANATIK SUPERLIGA de ce atacantul de 1,1 milioane de euro nu a semnat cu formația din Capitală.

pentru un sezon de la FC U Craiova 1948. Internaționalul român U21 a atras privirile mai multor cluburi din SuperLiga în tricoul „șepcilor roșii”, iar Adrian Mititelu a primit multe oferte pentru vârful transferat de la Pescara.

Gigi Becali era gata să plătească 1,1 milioane de euro pentru Vladislav Blănuță celor de la FC U Craiova 1948. Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA de ce nu a semnat vârful lui Adrian Mititelu cu FCSB.

„Am vrut să dau 1,1 milioane pe Blănuță, dar nu a vrut el să vină. Pe Blănuță nu îl luam, are contract pe un an la U Cluj și nu pot să îl iau de acolo. Îl plăteam, rămânea acolo și îl luam peste un an. La ora asta nu poate să joace la noi, dar nu a avut curaj.

I-a fost frică să vină. La FCSB trebuie să ai curaj mare, trebuie să joci de frică. Nu joci, vai de capul tău”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Gigi Becali, top 3 momente magice de când este patron după PAOK – FCSB 0-1

Horia Ivanovici l-a întrebat pe Gigi Becali care este cea mai frumoasă seară de când a intrat în fotbal. de când este patron la FCSB după succesul cu PAOK Salonic.

„A fost cea de atunci cu belgienii când am intrat prima dată în Liga Campionilor. Și a mai fost când i-a dat Bourceanu gol Rapidului în minutul 95. Cele mai frumoase au fost cele de calificări. A mai fost și aceea când eram în pușcărie și ne-am calificat în Liga Campionilor.

Eram pe telefonul pușcăriei calificat. Stăteam pe telefon ca să ascult, nu aveam nici radio, nici televizor. Pusese telefonul la difuzorul televizorului și ascultam și eu.

Asta de acum a fost bucurie mare că nu am mai fost de mult în străinătate. A fost și este o competiție frumoasă și plus de asta, era și Răzvan, era Mircea Lucescu, este totuși o satisfacție. Sunt oameni frumoși, dar trebuie să îi bați”, a spus patronul FCSB.

