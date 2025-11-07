Blănuță, primul gol pentru Dinamo Kiev. Cum a marcat românul în meciul de Conference League

ADVERTISEMENT

Transferat în vară de la FCU Craiova 1948, românul a avut un start dificil de carieră în Ucraina.

Blănuță, primul gol în tricoul celor de la Dinamo Kiev

Blănuță începe însă să-și arate calitățile și să aibă evoluții din ce în ce mai apreciate la Dinamo Kiev. Ultimul test a venit la confruntarea din grupa principală din Conference League, cu Zrinjski, partidă care a fost câștigată de către formația din Ucraina categoric cu 6-0. Printre marcatori s-a aflat și atacantul internațional român, cel care a început meciul pe banca de rezerve, dar a fost trimis în repriza secundă pe teren.

, în minutul 83, după o lovitură de colț. El a câștigat duelul cu fundașii adverși, a venit foarte bine la colțul scurt și a reluat cu capul, puternic, iar portarul advers a fost învins de execuția atacantului de la Dinamo Kiev. După această reușită, fostul jucător de la FCU Craiova 1948 a avut primul său gol în cele 9 meciuri în care a îmbrăcat tricoul formației din Kiev.

Scandalul în care Blănuță a fost implicat după transferul la Dinamo Kiev

Luat de la Craiova, în vară, pentru o sumă importantă, 2 milioane de euro, românul a fost protagonistul unui scandal uriaș. Pe un cont de rețele sociale, care era făcut pe numele său, au fost distribuite materiale de propagandă rusă, iar fanii din Ucraina au descoperit acest lucru. De acolo a pornit scandalul și s-a ajuns chiar la amenințări cu moartea pentru atacantul român, .

Situația s-a calmat în cele din urmă și se pare că Blănuță începe să-și pună amprenta pe jocul echipei care a câștigat campionatul în sezonul trecut. De menționat că dacă va avea evoluții bune și va performa la un nivel bun, atunci Adrian Mititelu ar putea să mai primească peste 1 milion de euro din bonusuri din partea celor de la Dinamo Kiev.