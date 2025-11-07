Sport

Blănuță, primul gol pentru Dinamo Kiev. Cum a marcat românul în meciul de Conference League

Atacantul român al celor de la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță, a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor la partida din Conference League, cu Zrinjski.
Mihai Alecu
07.11.2025 | 07:45
Blanuta primul gol pentru Dinamo Kiev Cum a marcat romanul in meciul de Conference League
Cum a reușit Blănuță să dea primul gol la Dinamo Kiev
ADVERTISEMENT

Transferat în vară de la FCU Craiova 1948, românul a avut un start dificil de carieră în Ucraina.

Blănuță, primul gol în tricoul celor de la Dinamo Kiev

Blănuță începe însă să-și arate calitățile și să aibă evoluții din ce în ce mai apreciate la Dinamo Kiev. Ultimul test a venit la confruntarea din grupa principală din Conference League, cu Zrinjski, partidă care a fost câștigată de către formația din Ucraina categoric cu 6-0. Printre marcatori s-a aflat și atacantul internațional român, cel care a început meciul pe banca de rezerve, dar a fost trimis în repriza secundă pe teren.

ADVERTISEMENT

Blănuță a închis tabela, în minutul 83, după o lovitură de colț. El a câștigat duelul cu fundașii adverși, a venit foarte bine la colțul scurt și a reluat cu capul, puternic, iar portarul advers a fost învins de execuția atacantului de la Dinamo Kiev. După această reușită, fostul jucător de la FCU Craiova 1948 a avut primul său gol în cele 9 meciuri în care a îmbrăcat tricoul formației din Kiev.

Scandalul în care Blănuță a fost implicat după transferul la Dinamo Kiev

Luat de la Craiova, în vară, pentru o sumă importantă, 2 milioane de euro, românul a fost protagonistul unui scandal uriaș. Pe un cont de rețele sociale, care era făcut pe numele său, au fost distribuite materiale de propagandă rusă, iar fanii din Ucraina au descoperit acest lucru. De acolo a pornit scandalul și s-a ajuns chiar la amenințări cu moartea pentru atacantul român, căruia i s-a cerut să plece de la echipă.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Situația s-a calmat în cele din urmă și se pare că Blănuță începe să-și pună amprenta pe jocul echipei care a câștigat campionatul în sezonul trecut. De menționat că dacă va avea evoluții bune și va performa la un nivel bun, atunci Adrian Mititelu ar putea să mai primească peste 1 milion de euro din bonusuri din partea celor de la Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore!
Digisport.ro
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Marcel Răducanu, amintiri de senzație cu Emeric Ienei și marele Johan Cruyff! De...
Fanatik
Marcel Răducanu, amintiri de senzație cu Emeric Ienei și marele Johan Cruyff! De ce a albit, de fapt, fostul mare antrenor al Stelei
Cea mai frumoasă femeie din lume, mesaj dur pentru cei care o critică:...
Fanatik
Cea mai frumoasă femeie din lume, mesaj dur pentru cei care o critică: ”Această ură mă lovește foarte tare”
Mihai Rotaru, încântat de Mirel Rădoi după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1!...
Fanatik
Mihai Rotaru, încântat de Mirel Rădoi după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1! Ce a scos în evidență finanțatorul și cum a comentat eliminarea antrenorului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!