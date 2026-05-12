Blat în finala Cupei României! Dezvăluirea uluitoare a lui Marius Mitran înainte de U Craiova – U Cluj

Prezent în studioul emisiunii FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ, jurnalistul Marius Mitran a vorbit despre două momente incredibile din istoria Cupei României: eliminarea Universității Craiova din competiție în 1982 după o victorie cu 5-0 pe teren și finala câștigată în 1983 de gruparea din Bănie contra celor de la Politehnica Timișoara.

Cum a fost eliminată Universitatea Craiova din Cupa României în 1982. Decizie incredibilă a FRF

În 1982, Universitatea Craiova părăsea Cupa României în faza optimilor. Deținătoarea trofeului a evoluat pe terenul unei echipe din Liga 3, Minerul Certej, și s-a impus clar, scor 5-0. Mai apoi însă, Federația a anulat rezultatul și le-a acordat gazdelor un succes cu 3-0, motivul incredibil fiind dezvăluit de Marius Mitran. „În 1982, anul cel mai bun al Craiovei, când pleacă spre semifinala de Cupa UEFA, este eliminată din Cupa României în optimi de către celebra Minerul Certej.

Era un meci fără niciun fel de tensiune, Craiova câștigă pe teren cu 5-0, numai că la o zi după acea partidă vine o decizie a FRF, care descoperă că juniorul Florin Cioroianu primise un cartonaș galben cu un an înainte, când juca la U17, și mai primise un cartonaș galben la U19 și jucase 10 minute în acest meci, intrase la 3-0 pentru Craiova. Și se dă meci pierdut cu 3-0 Craiovei, în contextul în care nu a făcut nimeni nicio contestație”, a afirmat jurnalistul pentru FANATIK.

Blat în finala Cupei României? Marius Mitran, poveste uluitoare

Apoi, jurnalistul a vorbit despre din 1983, câștigată de Universitatea Craiova contra lui Poli Timișoara, dar și despre eroarea uriașă făcută de FRF după acest meci, din cauza căreia a ratat prezența în Cupa Cupelor. „În 1983, după celebra epopee cu Kaiserslautern, Bordeaux, Fiorentina, Benfica, Craiova intră din nou în finala Cupei României și joacă împotriva lui Poli Timișoara, meci pe care îl câștigă cu 2-1. Și acel meci are o poveste, unii au vrut să-l câștige, alții au vrut să-l piardă, până la urmă au câștigat cei care au vrut să câștige.

(n.r. unii erau blat?) Da, s-a descoperit. (n.r. luaseră bani?) Nu luaseră nimic, dar era o promisiune. Mie mi-a zis cineva de la Universitatea Craiova ‘Uită-te cu atenție pe poza de la sfârșit, când primesc medaliile și Cupa, cât de supărați sunt câțiva dintre noi’. Craiova face un coeficient uriaș în Europa, fiind semifinalistă de Cupa UEFA, ar fi intrat ca și câștigătoare în Cupa Cupelor, numai că FRF nu transmite la UEFA câștigătoarele.

În momentul în care nu s-a transmis, cei de la UEFA au sunat la Federație și au spus ‘Avem termen’, Federația nu răspunde, iar UEFA, având clasamentul din campionat, înscrie echipe doar în Cupa Campionilor și Cupa UEFA. Pe Craiova o înscrie în Cupa UEFA în loc de Cupa Cupelor, care era a doua competiție ca importanță”, a afirmat Marius Mitran la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

