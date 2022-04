Blaze, pus la zid de fanii Survivor 2022: “Atâta invidie în el, că îi iese prin toţi porii”

Blaze a fost criticat de fanii Survivor România 2022, care au lăsat comentarii acide pe rețelele de socializare. Concurentul a avut un conflict cu Ionuț Popa în ediția difuzată duminică seară, 17 aprilie.

Blaze, pus la zid de fanii Survivor 2022

Internauții au lăsat zeci de comentarii la adresa lui Blaze în mediul online, acuzându-l că este invidios și că nu știe să piardă. susține că este mai rapid pe traseu decât Ionuț Popa, fostul său coechipier de la Războinici.

Fanii Survivor 2022 consideră că Blaze se consideră mult mai bun acum, deși nu avea aceleași performanțe atunci când era la Războinici. Unii sunt de părere că fostul concurent de la Mireasa ar fi trebuit trimis în exil.

De altfel, fanii spun că Blaze a reușit să ajungă până în această etapă a competiției datorită Războinicilor.

“Blaze știe cum sa piardă, e campion, acum dă lecții. Vrea să-i învețe pe alții cum sa piardă. Asta-i satisfacția lui cea mai mare, ca pierd Ionuț și Ștefania… Pai dacă-l luau ei la bani mărunțit la cât a pierdut? Nesimțitul…”;

“Trebuia să-l trimită în exil…l-au ținut în spatele lor și acum face pe nebunul…vorbește într-una nici el nu știe ce spune…”; “A uitat ,acum parcă mănâncă pământul așa fuge pe traseu, când era la războinici se odihnea și trăgeau alți și pentru el”

“S-a umflat tărâța in Blaze, a luat și el 3 puncte în 6 jocuri și deja se vede cel mai bun! Ăsta e un șarpe veninos, mușcă mâna care i-a dat de mâncare! Are atâta invidie in el, că îi iese prin toți porii! Urât caracter!”

“Blaze și Doru doi paraziți…3 luni nu au făcut nimic, au ajuns până aici pe spatele colegilor și uite ce se întâmplă cu ei când au înghițit o sarma în plus, nu te mai înțelegi cu ei…”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani pe .

Conflict între Blaze și Ionuț Popa, la Survivor România 2022

este de părere că Blaze e frustrat și că vrea să fie cel mai bun concurent din echipa Vulturilor.

“El vrea să fie cel mai bun în echipă, de aia acum se simte foarte bine. Pentru că acum poate să fie cel mai bun din grupul ăla dar aici, când eram Războinici, n-avea cum să fie cel mai bun și aia era frustrarea lui.”, a declarat Ionuț Popa, în prezent în echipa Tigrilor.

Pe de altă parte, Blaze susține că este mai rapid și mai puternic decât fostul său coechipier.

“El știe că sunt mai puternic decât el fizic, mai rapid de cât el. Singura diferență e la final”, a fost reacția lui Blaze.