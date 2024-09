Blazek la Farul? Marius Șumudică a răspuns imediat: „În momentul de față, asta e situația”. Ce se întâmplă cu Ciobotariu

Marius înainte de închiderea perioadei de mercato. Filip Blazek, devenit rezervă după venirea lui „Șumi” pe banca alb-vișiniilor, nu va părăsi, deocamdată, Giuleștiul. Antrenorul a oferit ultimele informații despre .

Blazek la Farul? Marius Șumudică a răspuns imediat: „În momentul de față, asta e situația”

Filip Blazek a dezamăgit în primele partide la Rapid după transferul de la Ostrava. Fundașul central slovac . După ce a revenit pe banca tehnică a alb-vișiniilor, „Șumi” l-a scos din echipa de start pe Blazek.

ADVERTISEMENT

Totuși, fotbalistul de 26 de ani va rămâne în lotul giuleștenilor. „Vom vedea cine pleacă, suntem în discuții. Luăm decizii, până luni se vor lua decizii și vom vedea cine pleacă exact. Blazek nu merge la Farul, nu.

Eu voi rămâne cu 5 fundași centrali, niciodată nu voi lăsa un fundaș central să plece. În cazul în care venea Ciobotariu și lucrurile erau ok cu Ciobotariu m-aș fi gândit la ce fundaș central aș fi renunțat.

ADVERTISEMENT

În momentul de față nu pot, trebuie să am 5 fundași centrali. Săpunaru are problemele pe care le are din punct de vedere medical”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, ultimele detalii de la negocierile privind transferul lui Denis Ciobotariu: „Îmi place foarte mult de el”

Rapid vrea să-l transfere pe Denis Ciobotariu de la Sepsi Sf. Gheorghe. Totuși, covăsnenii, prin vocea directorului general Attila Hadnagy, au dezvăluit că fundașul central ar putea părăsi formația patronată de Laszlo Dioszegi abia în iarnă.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii forțează transferul lui Denis Ciobotariu încă din mercato estival. Marius Șumudică a recunoscut că și-l dorește foarte mult la Rapid pe fiul antrenorului Liviu Ciobotariu. Stoperul în vârstă de 26 de ani mai are contract cu Sepsi până la finalul sezonului.

„Nu știu discuțiile dintre domnul Șucu și Dioszegi despre Denis Ciobotariu, habar n-am. Îmi place foarte mult Denis Ciobotariu. Eu am spus tot timpul că mi-l doresc și îmi place foarte mult, dar mai departe nu este problema mea.

ADVERTISEMENT

Eu îi înțeleg și pe cei la Sepsi, nu știu exact. Sunt probleme de acționariat care se discută la nivelul ăsta. Cu siguranță ne-am întări, oricum o să ne întărim bine. O să o ducem până în iarnă și în iarnă vom vedea ce se va întâmpla”, au fost cuvintele lui Marius Șumudică.

Marius Șumudică a lămurit situația lui Filip Blazek la Rapid