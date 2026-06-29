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Blestem rupt după 88 de ani! Ce premieră a înregistrat naționala Braziliei după golul marcat în minutul 90+5 al meciului cu Japonia

Brazilia s-a impus dramatic în meciul cu Japonia din 16-imile Cupei Mondiale, iar „Selecao” a rupt un blestem de 88 de ani. Ce performanță au realizat sud-americanii.
Bogdan Mariș
29.06.2026 | 22:47
Blestem rupt dupa 88 de ani Ce premiera a inregistrat nationala Braziliei dupa golul marcat in minutul 905 al meciului cu Japonia
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Brazilia a învins Japonia cu 2-1 în 16-imile de la Cupa Mondială și a reușit să rupă un blestem după 88 de ani. FOTO: Profimedia
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Brazilia a întors rezultatul în repriza secundă a meciului cu Japonia din 16-imile Cupei Mondiale. Conduși cu 1-0 la pauză, elevii lui Carlo Ancelotti au egalat prin Casemiro, iar Gabriel Martinelii a marcat golul calificării în minutul 90+5. Astfel, sud-americanii au reușit să rupă un blestem după 88 de ani: au învins după ce au fost conduși la pauză într-un meci eliminatoriu de la Cupa Mondială.

Brazilia a rupt după 88 de ani blestemul la Cupa Mondială

Brazilia pornea cu prima șansă contra Japoniei, însă asiaticii au făcut o primă repriză foarte bună, în timp ce elevii lui Carlo Ancelotti nu s-au apropiat prea des de poarta apărată de Zion Suzuki, fostul elev al lui Cristi Chivu de la Parma. Japonezii au reușit chiar să deschidă scorul în minutul 29 al întâlnirii și au intrat în avantaj la vestiare.

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Golul japonezilor a fost înscris de controversatul Kaishu Sano, jucător care a avut în trecut probleme cu legea. Brazilia a reușit să egaleze situația pe tabelă în minutul 56, când Casemiro a punctat cu o lovitură de cap după o centrare excelentă a fundașului Gabriel Magalhaes. Scorul final, 2-1, a fost stabilit în prelungiri de Gabriel Martinelli, iar Brazilia a avansat în optimi, unde va întâlni Coasta de Fildeș sau Norvegia.

Astfel, naționala Braziliei a rupt un blestem după 88 de ani: a câștigat un meci eliminatoriu de la Cupa Mondială după ce a fost condusă la pauză. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost la ediția din 1938, iar evoluția scorului a fost identică. Conduși de Cehoslovacia cu 1-0 după prima repriză a meciului rejucat din faza sferturilor, brazilienii au punctat de două ori în repriza secundă și au câștigat cu 2-1.

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Blestem rupt la a cincea încercare. Care sunt echipele care au eliminat Brazilia după ce au condus la pauză

Prima echipă care a condus la pauză într-un meci cu Brazilia și a reușit să-i elimine pe sud-americani a fost Ungaria. În sferturile ediției din 1954, maghiarii au intrat în avantaj la vestiare, 2-1, și s-au impus cu 4-2. Apoi, în finala din 1998, țara gazdă Franța a condus Brazilia cu 1-0 la pauză și a reușit să învingă cu 3-0.

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Următorul duel în care Brazilia s-a aflat în acest scenariu a fost faimosul meci cu Germania din semifinala disputată chiar pe tărâm brazilian în 2014. „Die Mannschaft” conducea cu un uluitor 5-0 la pauză și avea să se impună cu 7-1. În fine, ultima echipă care a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială după ce s-a aflat în avantaj la finalul primei reprize a fost Belgia. În sferturile ediției din 2018, sud-americanii erau conduși cu 0-2 la pauză, iar scorul final a fost 1-2.

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