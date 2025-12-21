Blesteme oltenești! Ce a pățit Luka Jovic, atacantul lui Aek Atena, după ce a eliminat Craiova în minutul 90+15

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ce a pățit Luka Jovic după ce a eliminat-o pe Universitatea Craiova în minutul 90+15

Luka Jovic a fost protagonistul serii de joi în meciul AEK Atena – Universitatea Craiova din Conference League. Atacantul sârb a transformat în minutul 90+15 penalty-ul prin care a adus victoria echipei sale, scor 3-2, dar și eliminarea oltenilor din competiție. Totuși, se pare că norocul poate fi dulce… dar și trecător.

La doar trei zile distanță după ce a fost eroul grecilor în meciul cu Universitatea, starul sârb a avut parte și de ghinion în campionat. În partida cu OFI Creta, norocul a devenit brusc neșansă, iar Jovic a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 45+2. Mai mult de atât, imediat după pauză, în minutul 48, atacantului lui AEK i s-a anulat și un gol. Totuși, după revenirea de la cabine, Jovic și-a ajutat echipa să întoarcă soarta partidei, reușind să și puncteze, într-un final, în minutul 68.

De asemenea, AEK a avut un prim gol anulat încă din minutul 10, după un fault comis chiar de către internaționalul român Răzvan Marin.

AEK s-a impus la final în fața lui OFI, scor 2-1 și a trecut pe primul loc în SuperLiga grecească, profitand de pasul greșit al lui Olympiakos (n.r. 1-1 acasă cu Kifisia).

Eliminarea Universității Craiova, trăită pe stadionul din Atena

Cunoscut ca fiind un fan înfocat al Universității Craiova, Marius Mitran a recunoscut că a fost o noapte albă la Atena după înfrângerea neverosimilă din partida cu AEK, care a însemnat eliminarea oltenilor din Conference League.

S-a trăit îngrozitor, a fost o noapte foarte grea. Încă nu am întâlnit pe nimeni, și am vorbit aproape cu toată delegația, care să spună că a dormit azi-noapte. Finalul a fost îngrozitor pentru noi cei care eram în stadion, majoritatea nici acum nu înțelegem ce s-a întâmplat.

Eu am refuzat să mă uit pe tabletă, pe telefon să revăd golurile, să revăd fazele de joc. Am rămas cei mai mulți în fața hotelului, am plecat și foarte târziu de la stadion, pe la 2:00 noaptea. Am încercat să înțelegem.

Acum, la câteva ore după, trebuie să salutăm acest parcurs european al Craiovei. Trebuie să spunem că pentru prima oară după semifinala cu Benfica din ’83, Craiova a fost nou la un minut, la o fază de a prinde primăvara europeană.

Cum se spune în moment din acestea grele, să uităm ce s-a întâmplat aseară și să ne gândim doar că nu se va mai întâmpla niciodată cu nicio echipă românească”, a declarat Mitran, la .

Cum au trăit jucătorii pe teren dezamăgirea ratării calificării

Jurnalistul a vorbit despre în timpul zborului.

„(n.r. – Crezi că se uită așa ușor? Și la jucători mă refer) Depinde de puterea fiecăruia dintre ei, de experiența de viață, de capacitatea de a îndura un astfel de rezultat. E bine într-un fel că următorul test e chiar luni, cu Csikszereda, o echipă complicată în actualele condiții. Vom vedea atunci dacă ei pot trece peste acest meci atât de repede.

L-am văzut și pe Filipe Coelho în avion că le arăta jucătorilor să aibă capul sus. A vorbit cu mai mulți dintre ei, a trecut de la un fotoliu la altul. Să fii până în minutul 90+8 pe locul 15 și la sfârșit să fii pe locul 25 e greu. Ei nici n-au știut în teren, au fost clipe complicate după ce s-a fluierat sfârșitul meciului.

S-au strâns la mijlocul terenului cu telefoanele în mâini. A fost o agitație și cred că nici cei pe care i-au întrebat în prima fază nu au știut, pentru că am văzut unele fețe pline de speranță în momentul în care căutau să deschidă telefoanele. A durat cam 2 minute până s-au lămurit și cei din teren că se pierduse calificarea.

Conjunctura celorlalte partide a fost înfiorătoare. Noi în tribune am aflat la fel ca și ei. Eu am refuzat să întreb. La un moment dat când lucrurile mergeau bine, când era 2-0 pentru Craiova, oamenii din grupul nostru erau foarte fericiți. Ne spuneam ce se întâmplă cu Rapid Viena, ce se întâmplă la Crystal Palace. Eu, la un moment dat,, nu am mai vrut să aud.

Nici nu îmi era teamă, tabela arăta bine, și chiar i-am spus profesorului Bondrea care era în stânga mea: ‘Cred că nici nu mai contează să ne gândim ce e pe alte stadioane, pentru că stăpânim situația aici’. Din păcate, m-am înșelat”, a spus el.