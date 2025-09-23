Blestemul accidentărilor continuă la CFR Cluj! Titularul din sezonul trecut s-a operat în străinătate

Problemele se țin lanț de vicecampioana României, CFR Cluj. Ardelenii sunt în partea de jos a clasamentului după o serie neagră de rezultate, iar Andrea Mandorlini, antrenorul echipei din Gruia, nu se va putea baza în perioada următoare pe un jucător important, care s-a operat în străinătate.

ADVERTISEMENT

Simao Rocha, out! Portughezul s-a operat în țara natală

Este vorba despre Simao Rocha, . Acesta a jucat doar 51 de minute pentru gruparea din Gruia în această stagiune, întrucât a acuzat probleme medicale serioase.

Portughezul a ratat primele meciuri ale sezonului, însă a intrat în dubla cu Braga. Simao a rezistat puțin pe teren, iar , spunea atunci că pentru el lusitanul este „o decepție”, făcând referire la numeroasele probleme medicale pe care le-a acuzat.

ADVERTISEMENT

Anunțul celor de la CFR Cluj cu privire la starea lui Simao

Se pare însă că Simao nu a exagerat, iar problemele sale de sănătate erau într-adevăr serioase. CFR Cluj a anunțat, printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, că fundașul lateral a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi și va rata meciurile din următoarea perioadă.

„În urma durerilor acuzate în ultima perioadă la genunchi, specialiștii au decis ca fundașul nostru, Simao Rocha, să fie operat. Suntem bucuroși că intervenția chirurgicală, realizată la unul dintre cei mai renumiți medici din Portugalia, a decurs fără probleme și îl așteptăm cu nerăbdare înapoi pe teren!”, au scris cei de la CFR Cluj pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

„Simao a intrat o repriză (n.r. în returul cu Braga), dar are aceleași probleme cu genunchiul. Din păcate, și Simao a fost o decepție pentru mine sezonul ăsta, numai accidentat”, spunea Dan Petrescu despre Simao după meciul tur cu Braga.