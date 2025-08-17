Sport

Blestemul accidentărilor din nimic. Ghinionul a lovit din nou echipa lui Ciobotariu, care n-a mai câștigat acasă din aprilie!

Petrolul a mai pierdut doi fotbaliști, în doar trei zile, ambii atinși de aceeași accidentare - entorsă la gleznă după ce au călcat strâmb
Catalin Oprea
17.08.2025 | 08:17
Blestemul accidentarilor din nimic Ghinionul a lovit din nou echipa lui Ciobotariu care na mai castigat acasa din aprilie
SPECIAL FANATIK
Bogdan Marian a suferit o entorsă de gleznă FOTO Sportpictures

Cu o situație destul de săracă în clasament, Petrolul este lovită temeinic și regulat de accidentări. Doi fotbaliști au suferit entorse la gleznă, înainte și în timpul meciului cu Hermannstadt, și vor absenta cel puțin două săptămâni.

ADVERTISEMENT

Ludewig și Marian au călcat strâmb și au entorse de gleznă

Primul a cedat neamțul Kilian Ludewig, care a cedat la unul dintre ultimele antrenamente. A călcat strâmb și s-a ales cu o entorsă, fără ligamente afectate, dar care îl ține pe tușă probabil până la finalul lunii.

La fel a pățit și fundașul stânga Bogdan Marian, cel care marcase etapa trecută, cu Universitatea Cluj. Fotbalistul de 20 de ani și-a sucit glezna în prima repriză a meciului cu Hermannstadt. A fost înlocuit de David Paraschiv și va lipsi și el cel puțin două săptămâni.

ADVERTISEMENT

Cele două accidentări nefericite continuă șirul început la startul sezonului. În prima etapă, Tomi Jyry a primit o minge în genunchi la ultimul antrenament și a ratat meciul cu Oțelul, deoarece a avut ligamentul colateral afectat.

Roche și Papp, loviți de enterocolite

Ulterior, în etapa a patra, Yohan Roche a fost lovit de o entereocolită chiar în dimineața partidei cu UTA. Nu a putut să joace, iar echipa lui a pierdut cu 1-2. Aceeași problemă a avut apoi și Paul Papp.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Cu doar șase puncte în șase etape și fără victorie pe teren propriu din 21 aprilie, Petrolul a făcut 1-1 cu Hermannstadt. Un meci la finalul căruia, antrenorul Liviu Ciobotariu și-a mărturisit supărarea.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente...
Digisport.ro
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant

Ciobotariu e supărat pe greșelile copilărești

”Păcat că nu am reușit să câștigăm. Nu știu dacă meritam! Din nou am avut avantaj pe tabelă, dar nu am știut să gestionăm așa cum trebuie situația. Trebuia să fim mai pragmatici și trebuia să rupem jocul. Am întâlnit o echipă foarte bună, ceea ce am spus la început de joc. O echipă care joacă un fotbal bun.

ADVERTISEMENT

Există această doză de frustrare și de supărare, pentru că este al treilea joc acasă și în trei meciuri nu am reușit să luăm decât un punct! Sunt dezamăgit de rezultat și cred că puteam să facem mai multe. Nu am gestionat bine ocaziile și nu am reușit să fructificăm.

E un moment dificil pentru noi. E un start de campionat ratat! Eu așa îl consider și mă așteptam la mai multe. Băieții au avut atitudine, s-au luptat, au jucat. Am arătat bine după ce am schimbat sistemul de joc. Păcat! Mare păcat! Facem niște greșeli copilărești. În momentul în care pierdem, pierdem cu toții.

Primul responsabil e antrenorul, apoi vin jucătorii. Golul putea fi foarte ușor de evitat. Au fost greșeli în lanț. Dar, fac parte din joc și trebuie să ne ridicăm. Trebuie să muncim mai mult și să fim mai responsabili. Trebuie să fim mai lucizi la finalizare”, a declarat Liviu Ciobotariu, la flash-interviu.

Petrolul va avea două meciuri în deplasare

Pentru Petrolul urmează două deplasări. Lupii galbeni joacă la Universitatea Craiova și la Farul. Apoi urmează întreruperea campionatului, pentru meciurile naționalei. Următorul joc pe teren propriu este pe 13 septembrie, cu Dinamo.

Liviu Ciobotariu așteaptă în continuare întăriri. Petrolul este aproape de legitimarea lui Danel Dongma, un camerunez de 24 de ani, care a jucat ultima dată la Vardar Skopje. Aceasta joacă mijlocaș defensiv și îl va înlocui pe Tidiane Keita, plecat la CFR Cluj.

 

 

 

Regele s-a întors! Revenire spectaculoasă și un gol de artist pentru Messi, după...
Fanatik
Regele s-a întors! Revenire spectaculoasă și un gol de artist pentru Messi, după două săptămâni de absență
Cum a ajuns Costel Orac la Dinamo: “Eu ţineam cu FC Argeş, pentru...
Fanatik
Cum a ajuns Costel Orac la Dinamo: “Eu ţineam cu FC Argeş, pentru Dobrin!”
Probleme pentru Emma Răducanu. Cu ce se confruntă sportiva: „A fost cel mai...
Fanatik
Probleme pentru Emma Răducanu. Cu ce se confruntă sportiva: „A fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la...
iamsport.ro
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la echipă și nu mai răspunde la telefon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!