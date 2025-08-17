Blestemul accidentărilor din nimic. Ghinionul a lovit din nou echipa lui Ciobotariu, care n-a mai câștigat acasă din aprilie!

Cu o situație destul de săracă în clasament, Petrolul este lovită temeinic și regulat de accidentări. Doi fotbaliști au suferit entorse la gleznă, înainte și în timpul meciului cu Hermannstadt, și vor absenta cel puțin două săptămâni.

ADVERTISEMENT

Ludewig și Marian au călcat strâmb și au entorse de gleznă

Primul a cedat neamțul Kilian Ludewig, care a cedat la unul dintre ultimele antrenamente. A călcat strâmb și s-a ales cu o entorsă, fără ligamente afectate, dar care îl ține pe tușă probabil până la finalul lunii.

La fel a pățit și fundașul stânga Bogdan Marian, cel care marcase etapa trecută, cu Universitatea Cluj. Fotbalistul de 20 de ani și-a sucit glezna în prima repriză a meciului cu Hermannstadt. A fost înlocuit de David Paraschiv și va lipsi și el cel puțin două săptămâni.

ADVERTISEMENT

Cele două accidentări nefericite continuă șirul început la startul sezonului. În prima etapă, Tomi Jyry a primit o minge în genunchi la ultimul antrenament și a ratat meciul cu Oțelul, deoarece a avut ligamentul colateral afectat.

Roche și Papp, loviți de enterocolite

Ulterior, în etapa a patra, Yohan Roche a fost lovit de o entereocolită chiar în dimineața partidei cu UTA. Nu a putut să joace, iar echipa lui a pierdut cu 1-2. Aceeași problemă a avut apoi și Paul Papp.

ADVERTISEMENT

Un meci la finalul căruia, antrenorul

ADVERTISEMENT

Ciobotariu e supărat pe greșelile copilărești

”Păcat că nu am reușit să câștigăm. Nu știu dacă meritam! Din nou am avut avantaj pe tabelă, dar nu am știut să gestionăm așa cum trebuie situația. Trebuia să fim mai pragmatici și trebuia să rupem jocul. Am întâlnit o echipă foarte bună, ceea ce am spus la început de joc. O echipă care joacă un fotbal bun.

ADVERTISEMENT

Există această doză de frustrare și de supărare, pentru că este al treilea joc acasă și în trei meciuri nu am reușit să luăm decât un punct! Sunt dezamăgit de rezultat și cred că puteam să facem mai multe. Nu am gestionat bine ocaziile și nu am reușit să fructificăm.

E un moment dificil pentru noi. E un start de campionat ratat! Eu așa îl consider și mă așteptam la mai multe. Băieții au avut atitudine, s-au luptat, au jucat. Am arătat bine după ce am schimbat sistemul de joc. Păcat! Mare păcat! Facem niște greșeli copilărești. În momentul în care pierdem, pierdem cu toții.

Primul responsabil e antrenorul, apoi vin jucătorii. Golul putea fi foarte ușor de evitat. Au fost greșeli în lanț. Dar, fac parte din joc și trebuie să ne ridicăm. Trebuie să muncim mai mult și să fim mai responsabili. Trebuie să fim mai lucizi la finalizare”, a declarat Liviu Ciobotariu, la flash-interviu.

Petrolul va avea două meciuri în deplasare

Pentru Petrolul urmează două deplasări. Lupii galbeni joacă la Universitatea Craiova și la Farul. Apoi urmează întreruperea campionatului, pentru meciurile naționalei. Următorul joc pe teren propriu este pe 13 septembrie, cu Dinamo.

Liviu Ciobotariu așteaptă în continuare întăriri. Petrolul este aproape de legitimarea lui Danel Dongma, un camerunez de 24 de ani, care a jucat ultima dată la Vardar Skopje. Aceasta joacă mijlocaș defensiv și îl va înlocui pe Tidiane Keita, plecat la CFR Cluj.