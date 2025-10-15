Sport

Blestemul accidentărilor nu se mai termină la FCSB! O nouă absență pentru roș-albaștri: „Are niște probleme. Ce e la noi e ceva…”

Infirmeria e plină la FCSB. Mihai Stoica a vorbit despre problemele cu care se confruntă un fundaș important al campioanei României. „Nici el nu e bine acum”.
Alex Bodnariu
15.10.2025 | 23:40
FCSB rămâne fără fundași! Mihai Stoica a vorbit despre problemele unui fotbalist de bază. Foto: SportPictures

Problemele se țin lanț de campioana României, FCSB. Elias Charalambous a rămas aproape fără fundași centrali disponibili. Mihai Popescu s-a rupt la națională și va rata, cel mai probabil, restul sezonului, iar acum a apărut și o nouă indisponibilitate.

O nouă accidentare la FCSB. Vlad Chiricheș se antrenează separat de restul echipei

Este vorba despre Vlad Chiricheș. Fundașul celor de la FCSB ar fi putut reprezenta o soluție bună în următoarea perioadă, doar că el nu este 100% pus la punct fizic. Mihai Stoica a vorbit despre situația stoperului în vârstă de 35 de ani.

„(n.r. Chiricheș) Nici el nu e bine acum. Are nevoie de o perioadă… Are niște probleme și necesită puțin timp până când se antrenează normal. Nu sunt probleme musculare, sunt alte probleme. Ce e la noi e ceva… El și Crețu sunt separați acum. Crețu cred că o să revină destul de repede, dar deocamdată nu este”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Vlad Chiricheș părea că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali anunțase, în urmă cu ceva timp, că nu se va mai baza pe serviciile sale, însă accidentările din ultima perioadă i-au schimbat planurile și e posibil să îl vedem în centrul apărării, în momentul în care va depăși problemele medicale.

Graovac ratează meciul cu Metaloglobus. Când revine fundașul pe teren

În plus, Mihai Stoica a vorbit și despre starea lui Daniel Graovac, fundașul adus în această vară de la CFR Cluj. Stoperul nu va intra pe teren în următoarea etapă, însă e posibil să prindă minute abia după partida cu Bologna, din Europa League.

„Graovac aleargă, în mod normal cred că pe 20 octombrie începe să se antreneze normal, deci va putea juca. Nu va juca 100% primele două meciuri, după cred că va putea juca”, a mai spus MM Stoica, președintele celor de la FCSB.

Gigi Becali a făcut anunțul! Cine vor fi fundașii centrali ai campioanei României în Metaloglobus – FCSB

Gigi Becali a anunțat cum va arăta apărarea la meciul cu Metaloglobus din acest weekend. Mihai Popescu, Dawa, Chiricheș și Graovac sunt accidentați, iar puștiul Ionuț Cercel și Ngezana vor face pereche în centrul defensivei.

„Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – la Cupa Africii). Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a anunțat Gigi Becali la Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
